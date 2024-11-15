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Новини
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Канцлер Австрії Негаммер про зупинку Газпромом постачання газу: Ми не піддамось шантажу Путіна

Газопровід

Канцлер Австрії Карл Негаммер запевнив, що після припинення поставок газу до країни російським "Газпромом" вона не залишиться без блакитного палива на час опалювального сезону.

Негаммер підтвердив, що австрійська компанія OMV отримала попередження від "Газпрому" про припинення постачання газу з ранку суботи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Це означає, що сталося те, до чого ми готувалися з початку війни в Україні", – додав канцлер Австрії, підкреслюючи, що "ми також показуємо, що не піддамося шантажу з боку Путіна".

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Він вказав, що в країни надійне постачання газу з інших джерел, а газосховища заповнені на 93%, що становить річну потребу всієї Австрії. Крім того, Відень уже повідомив про ситуацію Європейській комісії.

"Можу вам обіцяти: ніхто взимку не замерзне, жодна квартира не залишиться холодною!" – наголосив Негаммер.

Як повідомлялося, російський "Газпром експорт" повідомив австрійську частково державу нафтогазову компанію OMV, що із завтрашнього дня припиняє їй поставки природного газу транзитом через Україну.

Це відбулося після того, як OMV виграла арбітражний позов на 230 млн євро проти "Газпром експорту" у суперечці щодо зриву поставок газу по "німецькому контракту". Зазначалося, що сума позову буде негайно зарахована в рахунок погашення зобов'язань OMV перед "Газпром експортом" за контрактом на постачання газу в Австрію.

У 2018 році OMV продовжила контракт на постачання газу з російським "Газпромом" до 2040 року.

На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу, який надходив транзитом через Україну. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австрія продовжувала купувати більшість свого газу в Росії, що обумовлено існуючим контрактом та наявним в ньому принципом "купуй або плати".

Автор: 

Австрія (958) газ (10405) путін (23746) Негаммер (53)


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Топ коментарі
+4
***** знов всіх переграло.

Треба ще Угорщині та Словаччині перекрити. Хай знають, що щастя не вічне.
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15.11.2024 21:53
+2
За три роки можна було знайти газ в Альпах. Але сиділи, чекали...
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15.11.2024 21:40
+2
Цікаво чи це витівки самого Юрка чи модератори самоутверджуються так.
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15.11.2024 22:01
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Весь світ у захваті від мужності австріяків!
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15.11.2024 21:39 Відповісти
Канцлер Австрії Негаммер

Ні гуя не Гаммер!
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15.11.2024 21:40 Відповісти
Ви той самий Алекс Скела чи що?
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15.11.2024 21:45 Відповісти
Тои самии - тільки обнулении
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15.11.2024 21:50 Відповісти
І зі мною ця історія...
Я колишній YU ST. Зрештою JUST мені більше подобається, але ті циферки як у таборі для іноагентів...
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15.11.2024 21:54 Відповісти
Хіба тільки Ви - мене вже разів 5 гасили - вертався голии і босии
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15.11.2024 21:58 Відповісти
Цікаво чи це витівки самого Юрка чи модератори самоутверджуються так.
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15.11.2024 22:01 Відповісти
оце автоматичне пркріплення номерів вже було пару років назад. потім перестало. але зараз і ютуб сам попричепляв до ніків якісь букви.
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16.11.2024 07:59 Відповісти
Прикол буде якщо Европа почне купувати газ в Китаю.
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15.11.2024 21:40 Відповісти
Але ж Китай сам купує газ у цілому світі і не продає його.
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15.11.2024 21:47 Відповісти
Не продані, а може почати. Якщо Трамп справді почне сепаруватися від Європи, Китай може укріпити там свій економічний вплив. Головне і далі бути адекватним і не сильно "я твой дом труба шатал".
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15.11.2024 21:53 Відповісти
Але щоб продавати - треба мати.
ШІ повідомляє:
У 2023 році Китай імпортував понад 100 мільярдів кубометрів природного газу трубопроводами та понад 70 мільйонів тонн LNG. Обсяги імпорту продовжують зростати через збільшення попиту на енергоресурси для промисловості та опалення.
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15.11.2024 21:58 Відповісти
За три роки можна було знайти газ в Альпах. Але сиділи, чекали...
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15.11.2024 21:40 Відповісти
Який шантаж? Австрійці завжди з путіном в долі.
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15.11.2024 21:41 Відповісти
Ого , какими русофобами стали , как газ отключили. А раньше так всё сказочно было. !
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15.11.2024 21:43 Відповісти
Та буде в них газ - для чого цеи кіпіш?
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15.11.2024 21:52 Відповісти
***** знов всіх переграло.

Треба ще Угорщині та Словаччині перекрити. Хай знають, що щастя не вічне.
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15.11.2024 21:53 Відповісти
угррщна - шлюха, вона ні
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16.11.2024 08:01 Відповісти
Оскільки Відень виходить з того, що "Газпром" платити не буде, керівництво OMV вирішило "негайно", як підкреслюється в повідомленні концерну, вимагати цю суму через існуючий контракт з російською компанією.
Іншими словами, замість того, щоб перераховувати чергові щомісячні платежі «Газпрому» за поставлений газ, OMV буде утримувати їх до тих пір, поки не буде досягнута присуджена судом сума.
У штаб-квартирі у Відні OMV фактично вже взяла на свій баланс близько чверті мільярда євро.
У заяві від 13 листопада концерн наголосив, що забезпечив постачання трубопровідного газу з Норвегії та законтрактував додаткові довгострокові обсяги зрідженого газу.
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15.11.2024 23:55 Відповісти
>>"Могу вам обещать: никто зимой не замерзнет, ни одна квартира не останется холодной!" - подчеркнул Негаммер. >>
Nehammer zabil utochnjitj, chto imel v vidu €uropu. Nashcjot boljshinstva rossijskih kvartjir ja takoij uverennostji bi njeimel...
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16.11.2024 00:19 Відповісти
и что тьі скать хотел?
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16.11.2024 08:02 Відповісти
,, я в Москве уран с киркой нашел, при такой повышенной зарплате...,, В. Высоцкий. 1967 г.
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16.11.2024 08:47 Відповісти
Усе просто. У кацапів газу уже немає. Вони - пшик. Країна - 404.
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17.11.2024 05:50 Відповісти
 
 