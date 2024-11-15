Канцлер Австрії Негаммер про зупинку Газпромом постачання газу: Ми не піддамось шантажу Путіна

Канцлер Австрії Карл Негаммер запевнив, що після припинення поставок газу до країни російським "Газпромом" вона не залишиться без блакитного палива на час опалювального сезону.

Негаммер підтвердив, що австрійська компанія OMV отримала попередження від "Газпрому" про припинення постачання газу з ранку суботи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Це означає, що сталося те, до чого ми готувалися з початку війни в Україні", – додав канцлер Австрії, підкреслюючи, що "ми також показуємо, що не піддамося шантажу з боку Путіна".

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Він вказав, що в країни надійне постачання газу з інших джерел, а газосховища заповнені на 93%, що становить річну потребу всієї Австрії. Крім того, Відень уже повідомив про ситуацію Європейській комісії.

"Можу вам обіцяти: ніхто взимку не замерзне, жодна квартира не залишиться холодною!" – наголосив Негаммер.

Як повідомлялося, російський "Газпром експорт" повідомив австрійську частково державу нафтогазову компанію OMV, що із завтрашнього дня припиняє їй поставки природного газу транзитом через Україну.

Це відбулося після того, як OMV виграла арбітражний позов на 230 млн євро проти "Газпром експорту" у суперечці щодо зриву поставок газу по "німецькому контракту". Зазначалося, що сума позову буде негайно зарахована в рахунок погашення зобов'язань OMV перед "Газпром експортом" за контрактом на постачання газу в Австрію.

У 2018 році OMV продовжила контракт на постачання газу з російським "Газпромом" до 2040 року.

На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу, який надходив транзитом через Україну. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австрія продовжувала купувати більшість свого газу в Росії, що обумовлено існуючим контрактом та наявним в ньому принципом "купуй або плати".