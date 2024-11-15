Представник Євросоюзу: Якими б не були дії адміністрації Трампа, маємо подвоїти допомогу Україні

Європейський Союз має подвоїти надання допомоги для України, особливо військової допомоги, незалежно від того, які ініціативи виходитимуть від обраного президента США Дональда Трампа та від його майбутньої адміністрації.

Про це сьогодні у Брюсселі, напередодні Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що має відбутися наступного понеділка, 18-го листопада, заявив високопоставлений представник ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, якими будуть дії ЄС, якщо нова адміністрація в США скоротить або взагалі припинить допомогу для України.

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"Ми матимемо робочий обід лише у складі міністрів, щоб обговорити майбутні відносини між ЄС і новою адміністрацією США. Високий представник ЄС (Жозеп Боррель. – Ред.) хоче позначити три головні пункти для обговорення - Україна, Близький Схід та багатосторонній порядок. По Україні він вже розмовляв з міністрами закордонних справ, говорив з Президентом Зеленським, коли був у Києві. Його (Борреля) ідея є дуже чіткою: якою б не були дії наступної адміністрації США, - а на цей час ми цього не знаємо, - справою Європейського Союзу є подвоїти свій внесок у підтримку України, особливо у військовому вимірі", - наголосив високопоставлений європейський чиновник.

Він зауважив, що наразі є багато різних речей та ідей, які надходять із Вашингтону, з оточення обраного президента Дональда Трампа, і лише після 20 січня, після входження нової адміністрації до кабінету, можна буде бачити, що станеться.

"Але ми маємо потужне переконання – ми повинні посилити нашу підтримку. По-перше, тому що ситуація "на землі" є важкою, і Україна потребує цього. По-друге, ми маємо бути відповідальними. Ми говорили роками, що це (російська війна в Україні. – Ред.) екзистенційна загроза для Європейського Союзу. Ми маємо дотримуватися наших слів", - додав високопоставлений представник ЄС.

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Він наголосив, що у порядку денному зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств наступного понеділка буде п’ять головних пунктів: російська агресія проти України, розвиток подій в Грузії, відносини між ЄС і Сполученими Штатами в контексті результатів виборів в США, ситуація на близькому Сході і на Рогу Африки.

Високопоставлений європейський чиновник повідомив, що під час розгляду першого питання до європейських урядовців в режимі телеконференції приєднається міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який проінформує колег про поточну ситуацію в Україні. Високий представник ЄС, який щойно побував в Україні, поділиться з міністрами своїми враженнями.

Європейські урядовці обговорять також дії третіх країн, які допомагають Росії у її війні проти України, зокрема, ситуацію із залученням до конфлікту військ Північної Кореї, режими санкцій за поставки в Росію іранських балістичних ракет та за гібридні дії проти ЄС або його країн-членів. Водночас, міністри розглянуть підготовку 15-го пакету санкцій проти Росії за її агресивну війну проти України, хоча, як очікується, цей пакет буде прийнятий дещо пізніше.

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"Ми наближаємося зараз до позначки у 1000 днів російської агресії. Ситуація є важкою на землі, і в Україні, адже Росія продовжує атакувати цивільні об’єкти, енергетичну інфраструктуру та мирне населення. Тож головне послання високого представника ЄС після його візиту (в Україну) полягає в тому, що ЄС має подвоїти допомогу для України, особливо військову підтримку. Дискусія також торкатиметься енергетичної підтримки, в той час як детальна дискусія щодо військової допомоги буде проведена у вівторок, на рівні міністрів оборони", - зазначив високопоставлений представник ЄС.