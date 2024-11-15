Україна підготувала оновлену резолюцію Генасамблеї ООН щодо прав людини на окупованих територіях, - Кислиця

Цього року українська делегація підготувала оновлений проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

Про це повідомив у пʼятницю постпред України при ООН Сергій Кислиця на заході в штаб-квартирі Організації, присвяченому ситуації з правами людини на ТОТ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Кислиці, на сьогодні співавторами цього проєкту стали 45 держав. Він закликав країни долучатися до співавторства й підтримати документ під час його розгляду на засіданні Третього комітету Генасамблеї 20 листопада. Остаточне голосування на сесії ГА очікується в грудні.

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"За останні десять років українські території під російською окупацією перетворилися на величезний ГУЛАГ", - сказав Кислиця, зауваживши, що "беззаконня та жорстокі репресії лише посилилися" після початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні численні звіти ООН та інших міжнародних спостерігачів однозначно підтверджують, що російські війська та окупаційна влада скоюють жахливі воєнні злочини та злочини проти людяності, зазначив постпред. Серед них - навмисні вбивства, катування, сексуальне насильство, нелюдське поводження як з цивільними, так і з військовополоненими.

Кислиця нагадав про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної, додавши, що у в'язницях РФ залишаються ув'язненими щонайменше 17 українських журналістів, серед яких Владислав Єсипенко, Ірина Данилович, Сергій Цигіпа, Дмитро Хилюк.

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Захід відбувся з ініціативи делегацій України, Литви, Норвегії, Коста-Рики та Канади.

У ньому взяли участь українські правозахисниці - голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, голова української правозахисної організації "Альменда" Марія Суляліна та експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

Починаючи з 2016-го Генасамблея ООН щороку ухвалює резолюцію стосовно порушень Росією прав людини на ТОТ, спрямовану на захист прав українців, які вимушені жити в умовах окупації.