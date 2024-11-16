Доставка частини зброї Україні може відбутись після закінчення терміну Байдена, - Пентагон
Доставка частини зброї до України за програмами підтримки США може відбутись після закінчення президентського терміну Джо Байдена, який спливає 20 січня.
Про це повідомили Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Від моменту оголошення певних пакетів допомоги до моменту їхнього фізичного прибуття може пройти деякий час, пояснили у відомстві.
"Як ви знаєте, деяке обладнання та системи можуть потрапити в Україну дуже швидко, і ви бачили, як це відбувається протягом кількох днів або тижнів. Іноді потрібно більше часу на доставку, і вона може тривати довше: тижні, а то й місяці", – зазначила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона додала, що у випадку програми USAI, Ініціатива сприяння безпеці України, яка передбачає замовлення у виробників, доставка озброєнь може зайняти роки.
"Тож якщо коротко, то деяке обладнання справді потрапляє в Україну надзвичайно швидко. Але є таке, що займає більше часу", – сказала Сінгх.
На цю мить у США залишились кошти на обидві основні програми збройної підтримки України – USAI та PDA, Програмою президентських повноважень, за якою зброю надають із власних складів США.
Станом кінець жовтня у США залишалась можливість передати Україні зброї ще близько на $9,3 млрд, повідомили в Пентагоні.
$7,1 млрд доступні за програмою PDA: з них $4,3 млрд затверджених Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які виявили після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США. Ще близько $2,2 млрд доступні для програми USAI.
"Міністерство оборони зобов'язується виділити всі залишкові кошти, затверджені Конгресом, до 20 січня 2025 року та додаткові кошти, доступні внаслідок перерахунків. Точна загальна сума залежатиме від поточних оцінок оборонних потреб України та логістичних питань", – повідомив у коментарі Голосу Америки речник Міноборони США Чарлі Дієц.
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щоб Зеленський міг вести переговори з позиції сили.
"Томагавк" має радіус дії 2400 км, що у понад сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності ATACMS, які Україна отримала цього року в обмеженій кількості.
уже немного осталось слушать заклинания
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf
The component has thus far identified $119 million of additional reductions in values. The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023.
Залишок 4.869млрд з 8.319млрд після переоцінки
Залишок 2024 року - 4.2млрд
Сумарно залишок 9.069млрд
Поставити більше, ніж виділив Конгрес не зможуть, будуть посилать на закон та повноваження замість раніше абстрактного "нам не комфортно", маючи 8.319млрд
Можуть поставити менше, тому що "будет зависеть от текущих оценок оборонных потребностей Украины"