Доставка частини зброї Україні може відбутись після закінчення терміну Байдена, - Пентагон

Доставка частини зброї до України за програмами підтримки США може відбутись після закінчення президентського терміну Джо Байдена, який спливає 20 січня.

Про це повідомили Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Від моменту оголошення певних пакетів допомоги до моменту їхнього фізичного прибуття може пройти деякий час, пояснили у відомстві.

"Як ви знаєте, деяке обладнання та системи можуть потрапити в Україну дуже швидко, і ви бачили, як це відбувається протягом кількох днів або тижнів. Іноді потрібно більше часу на доставку, і вона може тривати довше: тижні, а то й місяці", – зазначила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона додала, що у випадку програми USAI, Ініціатива сприяння безпеці України, яка передбачає замовлення у виробників, доставка озброєнь може зайняти роки.

"Тож якщо коротко, то деяке обладнання справді потрапляє в Україну надзвичайно швидко. Але є таке, що займає більше часу", – сказала Сінгх.

На цю мить у США залишились кошти на обидві основні програми збройної підтримки України – USAI та PDA, Програмою президентських повноважень, за якою зброю надають із власних складів США.

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Станом кінець жовтня у США залишалась можливість передати Україні зброї ще близько на $9,3 млрд, повідомили в Пентагоні.

$7,1 млрд доступні за програмою PDA: з них $4,3 млрд затверджених Конгресом у квітні, і ще $2,8 млрд, які виявили після бухгалтерських перерахунків у Міноборони США. Ще близько $2,2 млрд доступні для програми USAI.

"Міністерство оборони зобов'язується виділити всі залишкові кошти, затверджені Конгресом, до 20 січня 2025 року та додаткові кошти, доступні внаслідок перерахунків. Точна загальна сума залежатиме від поточних оцінок оборонних потреб України та логістичних питань", – повідомив у коментарі Голосу Америки речник Міноборони США Чарлі Дієц.