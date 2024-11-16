Питання про Taurus для України можуть винести на голосування в Бундестазі
"Вільна демократична партія" (ВДП) Німеччини може винести на голосування у Бундестазі питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це в інтерв’ю Neue Osnabrücker Zeitung заявив лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр.
Як зазначається, "Вільна демократична партія" вже пропонувала передати Україні ці далекобійні ракети.
На запитання про можливість винести це питання на голосування у Бундестазі Дюрр відповів: "Це був би варіант".
"І я цілком можу собі уявити, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і "зелених", що така пропозиція може бути успішною", – зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що проти того, щоб Україна використовувала далекобійні крилаті ракети Taurus для ударів вглиб території Росії.
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