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Новини
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Питання про Taurus для України можуть винести на голосування в Бундестазі

Taurus для України

"Вільна демократична партія" (ВДП) Німеччини може винести на голосування у Бундестазі питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це в інтерв’ю Neue Osnabrücker Zeitung заявив лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр.

Як зазначається, "Вільна демократична партія" вже пропонувала передати Україні ці далекобійні ракети.

На запитання про можливість винести це питання на голосування у Бундестазі Дюрр відповів: "Це був би варіант".

"І я цілком можу собі уявити, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і "зелених", що така пропозиція може бути успішною", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хотів дати Taurus, а не гроші: звільнений міністр фінансів Лінднер розкритикував Шольца

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що проти того, щоб Україна використовувала далекобійні крилаті ракети Taurus для ударів вглиб території Росії.

Автор: 

Німеччина (7317) ракети (4000) Бундестаг (195)


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Та вже казали про це. І що? А нічого.
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16.11.2024 11:07 Відповісти
Одні балачки.Дії 0зато потужно.Який жах,сцикунва.
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16.11.2024 11:25 Відповісти
Поки лисий лівер буде при владі нічого не вийде з того голосування
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16.11.2024 11:48 Відповісти
так це було вже !
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16.11.2024 12:15 Відповісти
Саме через це вимоги з боку глави "Вільна демократична партія" (ВДП) Німеччини , Шольц розпустив уряд
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16.11.2024 12:51 Відповісти
 
 