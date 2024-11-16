Найважливіші переговори щодо війни в Україні відбудуться у Варшаві наступного тижня, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наступного тижня у Варшаві відбудуться "найважливіші" переговори щодо війни РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Найважливіші переговори про війну в Україні відбудуться у Варшаві. Наступного тижня я проведу зустріч у форматі "Веймарський трикутник плюс", - сказав Сікорський.

Він уточнив, що, крім очільників МЗС Франції та Німеччини, очікує на зустрічі також представників інших європейських країн. Повідомляється, що були запрошені глава МЗС України Андрій Сибіга та Кая Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

"Як бачимо, найважливіші переговори щодо цієї кризи відбудуться у Варшаві", - наголосив Сікорський.

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