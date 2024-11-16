Найважливіші переговори щодо війни в Україні відбудуться у Варшаві наступного тижня, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наступного тижня у Варшаві відбудуться "найважливіші" переговори щодо війни РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
"Найважливіші переговори про війну в Україні відбудуться у Варшаві. Наступного тижня я проведу зустріч у форматі "Веймарський трикутник плюс", - сказав Сікорський.
Він уточнив, що, крім очільників МЗС Франції та Німеччини, очікує на зустрічі також представників інших європейських країн. Повідомляється, що були запрошені глава МЗС України Андрій Сибіга та Кая Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.
"Як бачимо, найважливіші переговори щодо цієї кризи відбудуться у Варшаві", - наголосив Сікорський.
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Передовсім йдеться про його історичні наслідки. Якщо Україна перестала бути національною державою, а її землі були інкорпоровані до складу більшовицької Росії й відновленої Польщі, то остання змогла утвердити міжнародне визнання та відновити більшість історичних кордонів давньої Речі Посполитої. Зрозуміло, що це впливало на асиметрію оцінок, які надалі потребують спокійного переосмислення.
Reszta nie ma wiele do gadania. Trzeba być pragmatycznym i realnie oceniać sytuację.
Те, що українці не втримали незалежність в 1918-1921 роках, і не зберегли злуку УНР з ЗУНР - вина самих українців, причому з Лівобережжя, бо не вірили в самостійність, в цьому винні і мої предки, які з Махном гасали по степах . . .