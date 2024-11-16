УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9631 відвідувач онлайн
Новини
6 409 19

Найважливіші переговори щодо війни в Україні відбудуться у Варшаві наступного тижня, - Сікорський

Радослав Сікорський про переговори щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наступного тижня у Варшаві відбудуться "найважливіші" переговори щодо війни РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Найважливіші переговори про війну в Україні відбудуться у Варшаві. Наступного тижня я проведу зустріч у форматі "Веймарський трикутник плюс", - сказав Сікорський.

Він уточнив, що, крім очільників МЗС Франції та Німеччини, очікує на зустрічі також представників інших європейських країн. Повідомляється, що були запрошені глава МЗС України Андрій Сибіга та Кая Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

"Як бачимо, найважливіші переговори щодо цієї кризи відбудуться у Варшаві", - наголосив Сікорський.

Також читайте: Від подальших дії Євросоюзу щодо допомоги Україні залежить майбутнє ЄС як стратегічного гравця, - Сікорський

Автор: 

перегони (17) Польща (8472) Сікорський (241)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Один Сікорський був великим винахідником, а цей-великий ідіот!
показати весь коментар
16.11.2024 11:51
+3
Ризький мир був підписаний 18 березня 1921 року між Польщею та совєтськими Росією й Україною. Більшовицький уряд Білорусі репрезентувала російська сторона. Договір передбачав встановлення та взаємовизнання кордонів між країнами-підписантами. В історичному вимірі Ризький мир знаменував завершення польсько-більшовицької війни 1919-1920 років.

Передовсім йдеться про його історичні наслідки. Якщо Україна перестала бути національною державою, а її землі були інкорпоровані до складу більшовицької Росії й відновленої Польщі, то остання змогла утвердити міжнародне визнання та відновити більшість історичних кордонів давньої Речі Посполитої. Зрозуміло, що це впливало на асиметрію оцінок, які надалі потребують спокійного переосмислення.
показати весь коментар
16.11.2024 13:59
+2
Який який трикутник?
показати весь коментар
16.11.2024 11:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЩОсь наговорять
показати весь коментар
16.11.2024 11:43 Відповісти
Один Сікорський був великим винахідником, а цей-великий ідіот!
показати весь коментар
16.11.2024 11:51 Відповісти
Akurat ten Sikorski był kreatorem porozumień z Mińska. Bufon i egocentryk o rozdętym jak balon ego.
показати весь коментар
16.11.2024 15:36 Відповісти
Який який трикутник?
показати весь коментар
16.11.2024 11:56 Відповісти
Бермудський,мабудь..
показати весь коментар
16.11.2024 12:00 Відповісти
А папу римського поляки також запросять?
показати весь коментар
16.11.2024 11:57 Відповісти
В цій війні весь той трикутник перелякана і дебільнувата жертва.
показати весь коментар
16.11.2024 12:02 Відповісти
Чи ви ненабалакались за 10років війни в Україні?Деваші дії балаболи,недолугі?
показати весь коментар
16.11.2024 12:11 Відповісти
"Путінферштейни" обговорять операцію "Вісла - 2"?
показати весь коментар
16.11.2024 12:11 Відповісти
Дежавю з історії , хто тепер буде Хмельницьким
показати весь коментар
16.11.2024 13:23 Відповісти
Про Валинскую різанину безнопилкою?
показати весь коментар
16.11.2024 13:30 Відповісти
Зебобу навіть не запрошували, бо який сенс?
показати весь коментар
16.11.2024 13:43 Відповісти
Ризький мир був підписаний 18 березня 1921 року між Польщею та совєтськими Росією й Україною. Більшовицький уряд Білорусі репрезентувала російська сторона. Договір передбачав встановлення та взаємовизнання кордонів між країнами-підписантами. В історичному вимірі Ризький мир знаменував завершення польсько-більшовицької війни 1919-1920 років.

Передовсім йдеться про його історичні наслідки. Якщо Україна перестала бути національною державою, а її землі були інкорпоровані до складу більшовицької Росії й відновленої Польщі, то остання змогла утвердити міжнародне визнання та відновити більшість історичних кордонів давньої Речі Посполитої. Зрозуміло, що це впливало на асиметрію оцінок, які надалі потребують спокійного переосмислення.
показати весь коментар
16.11.2024 13:59 Відповісти
Dziś warunki pokoju na Ukrainie dyktować będą tylko dwie strony: USA i Rosja!
Reszta nie ma wiele do gadania. Trzeba być pragmatycznym i realnie oceniać sytuację.
показати весь коментар
16.11.2024 15:32 Відповісти
Stany Zjednoczone nie zrobiły wiele, aby powstrzymać Rosję w tej wojnie, więc może to Polska może podjąć słuszną decyzję?
показати весь коментар
16.11.2024 17:08 Відповісти
Я не прихильник Петлюри зза того що розстріляв Болбочана і погодився на здачу ЗУНР Польщі, але якщо дивитися на Українську Революцію 1918-1921 років з точки зору "третьої сторони", то поляків нема в чому звинувачувати : вони щойно самі отримали незалежність і змогли зібратися докупи, і виступити проти москалів на захист УНР, це шляхетна позиція з точки зору "третьої сторони" (отого самого "веймарського панства").

Те, що українці не втримали незалежність в 1918-1921 роках, і не зберегли злуку УНР з ЗУНР - вина самих українців, причому з Лівобережжя, бо не вірили в самостійність, в цьому винні і мої предки, які з Махном гасали по степах . . .
показати весь коментар
16.11.2024 17:14 Відповісти
Якщо Угорщина у трикутнику, то краще і не збиратись.
показати весь коментар
16.11.2024 14:02 Відповісти
"Як бачимо, найважливіші переговори щодо цієї кризи відбудуться у Варшаві", - наголосив Сікорський. Джерело: https://censor.net/ua/n3520278
показати весь коментар
16.11.2024 17:16 Відповісти
 
 