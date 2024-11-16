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Новини Агресія Росії проти України Війна
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КНДР за свою участь в агресії проти України хоче отримати доступ до технологій у ракетній і ядерній програмах РФ, - Сибіга

Івая Такеші та Андрій Сибіга

Пхеньян в обмін на свою участь в агресії Росії проти України прагне отримати доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на пресконференції з японським колегою Івая Такеші в Києві заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"За даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо. І все це не може не турбувати наших партнерів, і тому протидіяти таким загрозам ми маємо разом", - зазначив Сибіга.

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За його словами, лише потужна і системна підтримка України може зупинити РФ і принести всеосяжний, справедливий та сталий мир.

"Поразка РФ в Україні зупинить інших агресорів і всю вісь зла від загарбницьких планів", - додав Сибіга.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

За даними розвідувального агентства Південної Кореї, північнокорейські військові, яких Росія скерувала в Курську область, уже беруть участь у бойових діях проти ЗСУ.

Автор: 

КНДР (1210) Японія (1197) Сибіга (361)


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Топ коментарі
+5
А шо там з сімастами тисячами тон рису тоді було, не пойняв?
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16.11.2024 15:40
+3
миші з"їли...
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16.11.2024 15:52
+3
ВистОча, вистОча. Просто демократичний світ розслабився після другої світової. Всі хочуть спокійно пити каву з круасанами та смоктати винце з віскариком. Їм спокійніше дати трохи грошей та трохи зброї українцям. Тільки вони трохи помиляються. Якщо впаде Україна то рано чи пізно до них приїдуть кацапи на танках, як колись це вже було...
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16.11.2024 16:18
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А шо там з сімастами тисячами тон рису тоді було, не пойняв?
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16.11.2024 15:40 Відповісти
миші з"їли...
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16.11.2024 15:52 Відповісти
Це було ясно. Вражає слабкість НАТО і США - імпотенти
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16.11.2024 15:41 Відповісти
Ще одне дурне вякнуло..

Зрч би на вихідні мовчали!!! А ні...коксодурість продокують
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16.11.2024 15:42 Відповісти
Сибіга під "розвідника головного" копає...
Або має свою агентуру...
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16.11.2024 15:54 Відповісти
Яка ж харя в нього мерзенна..
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16.11.2024 16:12 Відповісти
і дивиться завжди додолу - як будь-то щось вкрав
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16.11.2024 16:15 Відповісти
Соромно камері в око глянути))
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16.11.2024 17:23 Відповісти
Якби не толерастна політика демократичного світу на чолі з США то і ніякої північної Кореї на чолі з ублюдками не було. Була б просто Корея як зараз південна та Японія. Так і з кацапами. Проковтнув світ Карабах, Грузію, Крим, Донбас і т.д. Тепер не знають шо з цим робити...
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16.11.2024 15:43 Відповісти
А як що демократичному світу на чолі з США сил не висточа? Що тоді робити?
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16.11.2024 15:54 Відповісти
ВистОча, вистОча. Просто демократичний світ розслабився після другої світової. Всі хочуть спокійно пити каву з круасанами та смоктати винце з віскариком. Їм спокійніше дати трохи грошей та трохи зброї українцям. Тільки вони трохи помиляються. Якщо впаде Україна то рано чи пізно до них приїдуть кацапи на танках, як колись це вже було...
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16.11.2024 16:18 Відповісти
Це у 1941-му кацапи приїхали до них на танках чи у 45-му?
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16.11.2024 21:19 Відповісти
У 1956 та 1968-му. Чехословаччина та Угорщина. Чи в кацапсячих методичках про це не пишуть?
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16.11.2024 21:31 Відповісти
Зри в корінь. Сьогодні юбілей - 30 років мумурандуму яким в України "вирвали сердце"
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16.11.2024 15:58 Відповісти
Звідки в Сибіги агенти в Пхеньяні ,який, навіть кацапський дурень, захоче мати справу з зеленоєрмаковськими клоунами.Шукає вільні вуха дурніших від себе , Андрійко - казочка.
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16.11.2024 17:50 Відповісти
Заходу пора перестать загравать з КНДР по власних правилах... Що таке КНДР? Це голодний пацюк, що погрожує напасти, якщо йому не дадуть їсти... Але і дану йому їжу він використовує для підсилення його військових м"язів... Тому, для його послаблення, НЕОБХІДНО позбавить його їжі! Навіть ми його (хоч і опосередковано) годуємо - вже кілька десятків років поставляємо туди (за гроші ООН) зерно та борошно... Так, згоден... У КНДР люди почнуть голодувать... Але це будуть проблеми "бойового пацюка" і "*****" - але не наші...
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16.11.2024 18:31 Відповісти
 
 