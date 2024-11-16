КНДР за свою участь в агресії проти України хоче отримати доступ до технологій у ракетній і ядерній програмах РФ, - Сибіга

Пхеньян в обмін на свою участь в агресії Росії проти України прагне отримати доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на пресконференції з японським колегою Івая Такеші в Києві заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"За даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо. І все це не може не турбувати наших партнерів, і тому протидіяти таким загрозам ми маємо разом", - зазначив Сибіга.

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За його словами, лише потужна і системна підтримка України може зупинити РФ і принести всеосяжний, справедливий та сталий мир.

"Поразка РФ в Україні зупинить інших агресорів і всю вісь зла від загарбницьких планів", - додав Сибіга.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

За даними розвідувального агентства Південної Кореї, північнокорейські військові, яких Росія скерувала в Курську область, уже беруть участь у бойових діях проти ЗСУ.