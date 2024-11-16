Країни G7 підтверджують непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно, - заява

Лідери країн G7 у спільній заяві наголосили що єдині з Україною і продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Про це йдеться в заяві лідерів країн G7 на підтримку України, ухваленій за ініціативою голови Ради міністрів Джорджи Мелоні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, лідери Великої сімки (G7), підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Ми солідарні в наших спільних зусиллях робити внесок у боротьбу за її суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та відбудову… Після 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які терпить народ України. Попри ці труднощі українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури і свого народу", - йдеться в заяві.

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Також у документі наголошується, що Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру. Країни G7 підтвердили свою готовність продовжувати тиск на РФ за допомогою санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів, які завдають їй значних економічних втрат.

"Ми єдині з Україною", - наголосили лідери G7 у заяві.

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