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Країни G7 підтверджують непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно, - заява

Заява лідерів країн G7 на підтримку України

Лідери країн G7 у спільній заяві наголосили що єдині з Україною і продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Про це йдеться в заяві лідерів країн G7 на підтримку України, ухваленій за ініціативою голови Ради міністрів Джорджи Мелоні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, лідери Великої сімки (G7), підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Ми солідарні в наших спільних зусиллях робити внесок у боротьбу за її суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та відбудову… Після 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які терпить народ України. Попри ці труднощі українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури і свого народу", - йдеться в заяві.

Також читайте: Країни G7 готують спільну відповідь на використання Росією військ КНДР проти України

Також у документі наголошується, що Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру. Країни G7 підтвердили свою готовність продовжувати тиск на РФ за допомогою санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів, які завдають їй значних економічних втрат.

"Ми єдині з Україною", - наголосили лідери G7 у заяві.

Читайте: G7 планує надати Україні 50 млрд дол. кредиту до кінця року, - Мінфін США

Автор: 

G-7 G7 (1032) підтримка (591) Джорджа Мелоні (132)


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Топ коментарі
+6
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) та Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), у Швейцарії 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? А такий " Миру мир" як дехто пропонує Україні це Чехословаччина 1939 року, тільки з безкарною, безмежною зажерливістю рф на загарбання інших держав...? А таких "миротворців" чекає не Нобелівська, а супер Шнобелівська премія і одвічне прокляття українського та інших народів на яких нападе росія...!!!
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16.11.2024 16:02
+2
Зря. Пора вже виставляти конкретні умови надання зброї та грошей.

Або зброя, або Єрмак на посаді.
Або гроші, або Татаров на посаді.
Або повна підтримка, або ЗЄ залишається президентом.

Разом це працювати не буде. Тільки або/або.
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16.11.2024 16:06
+1
Да не будет никакого "мира". Все кроме Америки настроены биться с кацапами до конца. Особенно европейцы.
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16.11.2024 16:05
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А буде потрібно - скільки скаже трампон....
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16.11.2024 15:58 Відповісти
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) та Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), у Швейцарії 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? А такий " Миру мир" як дехто пропонує Україні це Чехословаччина 1939 року, тільки з безкарною, безмежною зажерливістю рф на загарбання інших держав...? А таких "миротворців" чекає не Нобелівська, а супер Шнобелівська премія і одвічне прокляття українського та інших народів на яких нападе росія...!!!
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16.11.2024 16:02 Відповісти
Да не будет никакого "мира". Все кроме Америки настроены биться с кацапами до конца. Особенно европейцы.
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16.11.2024 16:05 Відповісти
100 %!
Поки G7 перетворюється у G6 наша G2 докрадає залишки бюджету!
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16.11.2024 16:26 Відповісти
"Ми, лідери Великої сімки (), підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки, і будемо лицемірно брехати і 3,14здякати українському народові скільки буде потрібно. І це буде продовженням нашої непохитної брехні,котра від початку рашистської окупації...
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16.11.2024 16:05 Відповісти
Зря. Пора вже виставляти конкретні умови надання зброї та грошей.

Або зброя, або Єрмак на посаді.
Або гроші, або Татаров на посаді.
Або повна підтримка, або ЗЄ залишається президентом.

Разом це працювати не буде. Тільки або/або.
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16.11.2024 16:06 Відповісти
Ага, дєржітесь там!
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16.11.2024 16:14 Відповісти
"Ми єдині з Україною", - наголосили лідери G7 у заяві. Наголосили і забули. Така вона Эвропа.
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16.11.2024 16:34 Відповісти
Підтримку України стільки, скільки потрібно, до останнього українця, така перемога не потрібна до останнього. Відкриваючи щодня цензер читаючи, кацапи забрали, просунулися, якщо усна підтримка цього, це ганьба. Ворог окупував Максимівку та просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині та Харківщині.
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16.11.2024 16:57 Відповісти
Продивлюватись ранкові новини за горнятком кави-це,звичайно,непохитна підтримка. Не стане України-горнятко кави буде таким же,без гіркого присмаку. Зміниться фюрер-завжди буде знайдено виправдання,крайньою буде Україна.
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16.11.2024 18:47 Відповісти
Імпотенти G7 підтверджують непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно! Потрібно G7...
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16.11.2024 23:32 Відповісти
 
 