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Фон дер Ляєн про газовий шантаж Росії: Путін намагається шантажувати Європу. Ми готові до цього

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала припинення постачання газу до Австрії російським "Газпромом", заявивши, що попри шантаж РФ, Європа готова до зими і має запаси газу.

"Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагається шантажувати Австрію та Європу припиненням постачання газу. Ми готові до цього і готові до зими. Газові сховища по всьому ЄС заповнені", - заявила очільниця Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона додала, цитуючи слова федерального канцлера Австрії Карла Негаммера, що "Європа стоїть єдиним фронтом на підтримку Австрії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії Негаммер про зупинку Газпромом постачання газу: Ми не піддамось шантажу Путіна

Як повідомлялося, 15 листопада російський "Газпром" заявив, що із суботи, 16 листопада, припиняє постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.

Згодом в Австрії підтвердили цю новину.

У 2018 році частково державна австрійська нафтогазова компанія OMV продовжила контракт на постачання газу з російським "Газпромом" до 2040 року. На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу, який надходив транзитом через Україну.

Федеральний канцлер Австрії заявив, що його країна готувалася до можливого припинення Росією поставок газу і зараз вже має у своїх газосховищах більше річного обсягу споживання, а тому Путіну не вдасться шантажувати та поставити Австрію на коліна.

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16.11.2024 18:30 Відповісти
Оскільки Відень виходить з того, що "Газпром" платити не буде, керівництво OMV вирішило "негайно", як підкреслюється в повідомленні концерну, вимагати цю суму через існуючий контракт з російською компанією.
Іншими словами, замість того, щоб перераховувати чергові щомісячні платежі «Газпрому» за поставлений газ, OMV буде утримувати їх до тих пір, поки не буде досягнута присуджена судом сума.
У штаб-квартирі у Відні OMV фактично вже взяла на свій баланс близько чверті мільярда євро.
У заяві від 13 листопада концерн наголосив, що забезпечив постачання трубопровідного газу з Норвегії та законтрактував додаткові довгострокові обсяги зрідженого газу.
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16.11.2024 18:43 Відповісти
"Газпром експорт" повідомив австрійську нафтогазову компанію OMV, що припиняє їй поставки природного газу транзитом через Україну.

Це відбулося після того, як OMV виграла арбітражний позов на 230 млн євро проти "Газпром експорту" у суперечці щодо зриву поставок газу по "німецькому контракту".
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16.11.2024 18:51 Відповісти
OMV зажадав компенсації за збитки, завдані два роки тому через "нерегулярні поставки "Газпром експорту", а також через їх повне припинення до Німеччини у вересні 2022 року". Це був період, коли Кремль хотів «заморозити Європу» і залякати її непомірно високими цінами на енергоносії.
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16.11.2024 18:54 Відповісти
Складається враження, що ні до чо чого!, ви блєть, не готові,(,
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16.11.2024 18:48 Відповісти
Скоріш за все х.....образився, що чверть ярда не заплатили. обманулі,надулі,об'єгорілі.....самого мощного в мірє двухходовочніка.
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16.11.2024 19:07 Відповісти
Ви і до війни готові були
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16.11.2024 19:48 Відповісти
 
 