Фон дер Ляєн про газовий шантаж Росії: Путін намагається шантажувати Європу. Ми готові до цього

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала припинення постачання газу до Австрії російським "Газпромом", заявивши, що попри шантаж РФ, Європа готова до зими і має запаси газу.

"Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагається шантажувати Австрію та Європу припиненням постачання газу. Ми готові до цього і готові до зими. Газові сховища по всьому ЄС заповнені", - заявила очільниця Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона додала, цитуючи слова федерального канцлера Австрії Карла Негаммера, що "Європа стоїть єдиним фронтом на підтримку Австрії".

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Як повідомлялося, 15 листопада російський "Газпром" заявив, що із суботи, 16 листопада, припиняє постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.

Згодом в Австрії підтвердили цю новину.

У 2018 році частково державна австрійська нафтогазова компанія OMV продовжила контракт на постачання газу з російським "Газпромом" до 2040 року. На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу, який надходив транзитом через Україну.

Федеральний канцлер Австрії заявив, що його країна готувалася до можливого припинення Росією поставок газу і зараз вже має у своїх газосховищах більше річного обсягу споживання, а тому Путіну не вдасться шантажувати та поставити Австрію на коліна.