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Новини
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Байден на останній зустрічі з Сі Цзіньпіном хоче обговорити участь КНДР у війні проти України

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін

Американський президент Джо Байден планує натиснути на китайського лідера Сі Цзіньпіна під час останньої зустрічі. Вона планується сьогодні під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Телеканал Sky News зауважив, що Байден використає свою останню зустріч з Сі Цзіньпіном, щоб переконати його відмовити Північну Корею від подальшого поглиблення підтримки війни Росії в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Сьогоднішні переговори, які відбудуться на полях щорічного саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу, відбудуться трохи більше ніж за два місяці до того, як Байден залишить свій пост. Це буде остання офіційна зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном.

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Анонімні джерела видання кажуть, що під час останньої зустрічі Байден буде домагатися від Сі Цзіньпіна посилення взаємодії з Китаєм, щоб запобігти подальшій ескалації й без того небезпечної ситуації у відносинах з Північною Кореєю.

Автор: 

Байден (2883) КНДР (1210) перемовини (2848) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+7
Судячи з останніх постачань летальної зброї з Китаю все вже давно ясно.
Хіба тільки Бідон не розбереться.
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16.11.2024 23:58
+6
А він не хоче обговорити участь самого Пекіну у цій війні на стороні Москви?
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16.11.2024 23:45
+6
Дай Бог впаде. Через три роки забудуть що Китай шив усьому світові труси і складав ноутбуки. Світ почне жити заново без таких промислово-територіально загострених промислово
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16.11.2024 23:56
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незрозуміло навіщо Бідону це треба?
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16.11.2024 23:44 Відповісти
Треба. І не лише йому, а всім. І Україні в першу чергу.
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16.11.2024 23:53 Відповісти
Судячи з останніх постачань летальної зброї з Китаю все вже давно ясно.
Хіба тільки Бідон не розбереться.
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16.11.2024 23:58 Відповісти
А він не хоче обговорити участь самого Пекіну у цій війні на стороні Москви?
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16.11.2024 23:45 Відповісти
Пе
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16.11.2024 23:50 Відповісти
Напевно він таки розуміє що якщо весь світ із нами, то хтось має бути й проти нас. І це справедливо.
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16.11.2024 23:55 Відповісти
Якщо хоче - то обговорить - але зараз тиснути на Китаи - собі дорожче - світова фабрика
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16.11.2024 23:46 Відповісти
- "Сборочный цех Советского Союза" - именно так нередко называли Белорусскую ССР.
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16.11.2024 23:49 Відповісти
Це вже навіть більше ніж світова фабрика. Якщо не дай бог впаде економіка Китаю, то економічна криза 2008 буде дитячою забавкою. Пам'ятайте Велику Депресію в США? Ото буде по всьому світу.
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16.11.2024 23:51 Відповісти
Дай Бог впаде. Через три роки забудуть що Китай шив усьому світові труси і складав ноутбуки. Світ почне жити заново без таких промислово-територіально загострених промислово
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16.11.2024 23:56 Відповісти
Якась дурня. Пишеш одне публікація інша. Я написав ,,промислово- теріторіальних збочень,,
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16.11.2024 23:57 Відповісти
Ідіот. І це невиліковно. Світ буде трясти так, що вам дебілам і не снилося.
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17.11.2024 00:11 Відповісти
Тебе тут вже за цей місяць ідентифіковано як російського бота. Так що проходь без коментарів уздовж мого довгого пісюна.
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17.11.2024 00:15 Відповісти
Ще раз. Лети!
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17.11.2024 00:19 Відповісти
Тобто на конструктивний діалог ти не здатне?
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17.11.2024 00:29 Відповісти
Не з тобою.
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17.11.2024 00:34 Відповісти
А з ким, той хто каже зручні для тебе речі. Тобто співає тобі в унісон, тому що ти здатний чути лише зручну тобі інформацію.
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17.11.2024 03:13 Відповісти
Все так швидко змінюється, скоро Сі Цзіньпін захоче обговорити з Трампом можливість участі Китаю і США у війні проти КНДР.
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16.11.2024 23:53 Відповісти
а шо, кім уже готує пекін за 3 дні?
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16.11.2024 23:55 Відповісти
WHY NOT?
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16.11.2024 23:57 Відповісти
бо до Сеулу все-таки ближче
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16.11.2024 23:58 Відповісти
В Пекіні більше рису і собаки ще бігають.
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17.11.2024 00:02 Відповісти
Світ таки змінюється. Але ось тут не вірю. Поки що Китаю ніхто не прикрутив язика і рук до тулуба. Вже давно потрібно було це робити. Але поки що навіть не починали.
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17.11.2024 00:04 Відповісти
І ніхто не буде. Я навіть більше скажу, коли в Китаї почнуться економічні проблеми йому кредити дадуть легко.
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17.11.2024 00:12 Відповісти
Жорсткі заборони китайської продукції приведуть світ до ладу за три-чотири роки. Китайці знову почнуть їсти горобців.
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17.11.2024 00:01 Відповісти
Y війні за урожай не було враховано один дуже важливий момент - горобці є дуже важливою ланкою в харчовому ланцюжку. Основу раціону цих птахів становили інші шкідники - гусінь і сарана. Через рік після початку кампанії урожай дійсно став більшим, але в наступні роки через різке збільшення популяції шкідників і було знищено величезну кількість врожаю. В країні розпочався голод від якого померло більш ніж 20 мільйонів китайців. Тепер влада змушена була зайнятися тим, щоб закуповувати й завозити до країни живих горобців із сусідніх регіонів і країн. У проекті «Указу ЦК ЦКП про гігієнічні заходи», прийнятого 18 березня 1960 року, Мао Цзедун написав: «Не потрібно знищувати горобців, як результат, ми лише отримали клопів. Лозунг такий: Знищувати щурів, клопів, мух і комарів».

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17.11.2024 00:06 Відповісти
Їсти горобців це ідіома. Вони їх знищували, а не їли. Мав наувазі що без світового попиту на китайські товари ця країна повернеться до занепаду 60-х. Просто доведеться багатьом країнам шити свої власні джинсові бренди у себе дома. Ну й збирати продукцію Філіпс чи відшивати Адідас.
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17.11.2024 00:41 Відповісти
Для дебілів пояснюю, це не спрацює. По перше, світ без Китайських товарів сам буде горобців їсти. По друге, Китай мае два паралельні виробництва, для себе і для світу. Він то не пропаде, а от світу буде жопа.

І ще одне, світ не збирається відмовлятися від китайських товарів а популістка маячня про " заберем взад свої заводи" так і залишиться популісткою маячнею.
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17.11.2024 00:16 Відповісти
"Яке кончене..."
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17.11.2024 08:51 Відповісти
Байден не зробив те, що від нього очікували - не допоміг Україні відбити рашистську навалу.
Тому він таке саме лайно, як трамп, тільки трампа тримають кацапські спецслужби, а Байден - просто нерішуче сміття.

Дякуємо, союзнички!
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17.11.2024 10:51 Відповісти
 
 