Байден на останній зустрічі з Сі Цзіньпіном хоче обговорити участь КНДР у війні проти України
Американський президент Джо Байден планує натиснути на китайського лідера Сі Цзіньпіна під час останньої зустрічі. Вона планується сьогодні під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Телеканал Sky News зауважив, що Байден використає свою останню зустріч з Сі Цзіньпіном, щоб переконати його відмовити Північну Корею від подальшого поглиблення підтримки війни Росії в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Сьогоднішні переговори, які відбудуться на полях щорічного саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу, відбудуться трохи більше ніж за два місяці до того, як Байден залишить свій пост. Це буде остання офіційна зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном.
Анонімні джерела видання кажуть, що під час останньої зустрічі Байден буде домагатися від Сі Цзіньпіна посилення взаємодії з Китаєм, щоб запобігти подальшій ескалації й без того небезпечної ситуації у відносинах з Північною Кореєю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хіба тільки Бідон не розбереться.
І ще одне, світ не збирається відмовлятися від китайських товарів а популістка маячня про " заберем взад свої заводи" так і залишиться популісткою маячнею.
Тому він таке саме лайно, як трамп, тільки трампа тримають кацапські спецслужби, а Байден - просто нерішуче сміття.
Дякуємо, союзнички!