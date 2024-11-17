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Маск заявив, що збирається "знищити" тих, хто пов’язує його з Росією

Ілон Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що збирається "знищити" тих, хто пов'язує його з Росією. Напередодні двоє високопоставлених сенаторів-демократів закликали Пентагон та правоохоронні органи США розслідувати контакти власника Space X з російською владою.

Сенатори Жанна Шахін, старший член Комітету з міжнародних відносин, і очільник Комітету Сенату у справах Збройних сил Джек Рід закликали генпрокурора США та генерального інспектора Пентагону розслідувати контакти Маска з російськими посадовцями, зокрема з Володимиром Путіним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У листі зазначено, що Маск отримує мільярдне фінансування від уряду США, тому його зв'язки з російським диктатором можуть загрожувати національній безпеці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатори-демократи вимагають розслідування щодо Маска через розмови з Путіним

У відповідь на це мільярдер заявив: "Я збираюся з'ясувати, хто висуває ці звинувачення, і знищити їх".

Автор: 

путін (23746) Ілон Маск (632)


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Топ коментарі
+39
шось чувырло понесло.
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17.11.2024 00:17
+29
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17.11.2024 00:19
+19
Маск - зажране чмо з манією величі
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17.11.2024 00:30
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з вас, зелених, ****** можна - а ну вимоґни у мене...
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17.11.2024 14:08 Відповісти
дай лопату, я тобі туда угля підкладу,,,
ну i каской аb асфальт, а краще жопою, у вас же там мозок?🤣
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17.11.2024 14:22 Відповісти
шо тобі знову Україна не додала, стаханов вонючий?
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17.11.2024 14:30 Відповісти
за базар треба відповідати
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17.11.2024 14:58 Відповісти
псіна ордловська ссинанула... і полізла на тіпа шутковню?
давай поповни полк безноґіx шахтарів
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17.11.2024 15:43 Відповісти
ну так, з такими грошами можно замовити будь-кого...
Треба завтра поповнити запаси поп-корну, хоча, дивлячись на майбутні дієві особи цього балагану, треба було на "розетці" купити машинку для попкорну.
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17.11.2024 00:33 Відповісти
першими вони сдадуть Україну, і якщо це так, попкорн вам не знадобиться, повірте
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17.11.2024 00:42 Відповісти
точно вревнений, що вони можуть здати аналізи, щодо інших випорожнень іхніх стендаперів та аніматорів, то якось нам тут *****.
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17.11.2024 01:34 Відповісти
Літій буде у шоці по коліно від цієї новини. Він не вірить, що маска фінансує Пентагон та кремль.
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17.11.2024 00:48 Відповісти
для літію якось пофіг. Головне у воду не впасти.
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17.11.2024 01:45 Відповісти
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17.11.2024 02:01 Відповісти
Ooo , na balnoie nastupili ...🤭
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17.11.2024 00:49 Відповісти
Один властєлін галактєки був, з'явився ше один....
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17.11.2024 00:55 Відповісти
Нагадує Дубінського після виборів 2019 року, цього чекатиме така сама доля, побачите, його ще сам Трамп почне "пресувати".
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17.11.2024 01:01 Відповісти
то Маск друге ***** ? мочитиме в сортирах ...
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17.11.2024 01:02 Відповісти
Мабуть, Маск - це американське скорочення "москаль".
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17.11.2024 02:08 Відповісти
И это ещё один довод. Как будет уничтожать? Попросит путина новичка прислать во флаконе?
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17.11.2024 01:24 Відповісти
Безпідставні звинувачення в США спростовуються ("знищуються") за рішенням суду. Власне життю сенаторів нічого не загрожує. Судові витрати та особисті спростування звинувачень сенаторами та іншими доведеними авторами звинувачень Маска у ЗМІ. Можливо, адвокати Маска відсудять "трошки" грошової компенсації, якщо суд визнає, що цими звинуваченнями нанесено відповідну шкоду позивачу.
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17.11.2024 11:03 Відповісти
Маск біля Президента США це втілення московської мрії на агента впливу безпосередньо вже на агента трохи раніше завербованого. Це операція ,,Наши в Овальном кабінєтє,, целых два. Дуже жаль що США це з'їли.
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17.11.2024 01:26 Відповісти
А Єрмак з гундосим чмом тобі як?
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17.11.2024 02:09 Відповісти
Хотєлки росії тут беззаперечно були. Хтось з цих осіб вийшов з під контролю Москви незаплановано для Москви. Можливо, для своїх власних інтересів незалежних від Кремля. ХЗНа. А поки що потрібно будувати ,,вєшалкі,, для ******** урядовців. Щоб мати фору перед тим як вони почнуть тікати.
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17.11.2024 03:11 Відповісти
Послуги Старлінк Маска для ЗСУ - мабуть операція прикриття "агента впливу"?
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17.11.2024 11:06 Відповісти
То не Маск, а Пентагон забезпечив ЗСУ старлінками.
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18.11.2024 04:01 Відповісти
Купуйте "Теслу", і в один прекрасний день за чиєюсь командою вона вирішить вас знищити.
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17.11.2024 02:06 Відповісти
Не виключено. Ніхто і близько не знає, чим вона напічкана. Там одна суцільна електроніка.
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17.11.2024 05:27 Відповісти
Маск - підараск!
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17.11.2024 02:08 Відповісти
Всього лише дві сусідні літери у слові Маск поміняти місцями, а який ефект!
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17.11.2024 11:08 Відповісти
Я хочу на це подивитися.
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17.11.2024 02:11 Відповісти
Маскаляку - до гілляки.
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17.11.2024 02:12 Відповісти
а ілоняку до паркану !

😂👍
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17.11.2024 02:16 Відповісти
трамп тимчасовий, а юстиція вічна.

хіба що ілоша втече на Марс 😂🍤
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17.11.2024 02:15 Відповісти
Втече на Марс, а знайдуть в Ізраілі.
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17.11.2024 02:28 Відповісти
- Дзвонити путіну - не встидається.
- Вирубати старлінк під час української операції на Крим - не боїться.
- Повторювати російську пропаганду - не встидається.

Але сцить зізнатись що він за росію. Та він генетичний москаль
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17.11.2024 02:15 Відповісти
Погрожує знищити "новачком".
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17.11.2024 02:38 Відповісти
"Знищення" виконавчим провадженням на непристойно велику суму грошової компенсації відшкодування збитків, нанесених Маску безпідставними звинуваченнями... Адвокати Маска мабуть вже у справі проти переляканих авторів безпідставних звинувачень...
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17.11.2024 11:19 Відповісти
Схоже, що першим обісрався ти
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17.11.2024 21:16 Відповісти
Дві людини можуть критикувати дії цієї людини - мати та Безос.
Я лише можу вивчати його життєвий досвід.
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17.11.2024 02:41 Відповісти
Довбенку це корисно.
Як, будучи найбагатшим у світі, потрапити у кремлівську кабалу.
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17.11.2024 06:37 Відповісти
Коли Вас пентагон підставить зі старлинками. То ви, щоб вижити між конфліктами чужих держав теж будете і матрьошку цілувать, і на балалайці грати.

Бо не можна було залучати окремі технології посилаючись на особистість людини. Їх потім взяв як послугу пентагон, а до того це мішень була. І звістно таку лажу замилити складно без імітації співпраці чи нейтральності в війні.

Вам це складно переварити, ви належите до тупої стадної породи. Сказали ви з'їли, голова для шляпи.
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17.11.2024 12:21 Відповісти
Пентагон ніколи не знав війни, він за океаном, то ж може робити що хоче.
Крім Пентагону є ще Європа, що вже нюхала російський чобіт і має повну тріаду
і економічно сильніша, не має таких боргів і зовнішнього управління з Ізраілю.
Тому якщо хтось і цілуватиме матрьошку, то це буде Америка.
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17.11.2024 13:02 Відповісти
Його життєвий досвід корисний для вивчення студентам - майбутнім психіатрам і психологам, на тему - " як шалений успіх при низькому рівні адаптації психіки приводить до її критичних змін в сторону руйнування" 🥴
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17.11.2024 07:16 Відповісти
Психічний стан людини не завадив стати прямим конкурентом компанії Боїнг.
А це гигант авіокосмічній галузі.
Збереження ступеней при запуску кораблів.
Це прямий конкурент рашці по доставці вантажу в космос, людей.
Серійне виробництво електро мобілей, що змусило інших конкурентів відійти від нафти.
Проект в техасі по друку домівок? Доречі ця технологія вже може нам стати в пригоді. Бо багато руйнувань.
Солар -черепиця?
Поки ви його тут обсираєте, людина для своєї нації підкорює космос.
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17.11.2024 12:36 Відповісти
Нах кому здались нові технології, коли Маск віддає їх на служіння кремлю.
Друкує будинки для ізраільських поселенців на Херсонщині - вас це радує ?
Маск за Трампа, а Трамп - за Хабад, а Хабад - це "небесний ієрусалим"
на українських землях, де кращі в світі чорноземи, прісна вода, вихід до морів
і нема арабів, які ніколи не перестануть стріляти.
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17.11.2024 13:08 Відповісти
В вас відчувається націоналізм, це гарна риса. Але гори, річки, і землі це легко забруднити, легко віддати.
Ось нечестоти з куршини?
Вони зникли, чи про них ніхто не каже, бо нічого не можуть зробити?
Чорнобиль?
Вихід в море?) при цьому продають стратегічний порт Дунай Дністровський, де кінцевий бенефіціара рашка?
Чорноземи забруднені війною теж будуть найунікальніші.
А будинки будувати треба тільки тим, кого ви вважаєте особисто гідними цього?
Ви пане можете різко скотитись до нацизму. Ті теж, вважали себе арійцями голубої крові.
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17.11.2024 13:19 Відповісти
Маска співпрацює зі своєю державою, з пентагоном - запуск військових супутників, скоріше всього долучається до військових розробок.
Є окремі проекти в прямому чіпуванні процесорів в мозок...
Звісно, йому в таких справах треба повисити собі бронь на виживання. Президентів є імунітет, у державників теж.
Ось і лізе чоловік, бо будучі звичайним бізнесменом можна отруїтись, чи в аварію попасти.
Сьогодні це Трамп, завтра це буде ще хтось хто може гарантувати йому безпечне існування.
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17.11.2024 13:38 Відповісти
я б за бубу голосував всігда!
і за рудого теж - війна онукам...
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17.11.2024 05:11 Відповісти
Що,хлопче,і себе? Вчиниш самогубство? Впердє!
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17.11.2024 06:09 Відповісти
своєю заявою Моск підтвердив шо він загроза національній безпеці
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17.11.2024 07:07 Відповісти
так, його вже цру заарештувало (ні, у них просто свобода слова)
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17.11.2024 08:09 Відповісти
ЦРУ? Воно когось може заарештувати?
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17.11.2024 10:55 Відповісти
є за що заарештовувати?
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17.11.2024 11:25 Відповісти
О, відчув владу. Понеслися погрози. Напевне добре почало Ілоні підгорати.
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17.11.2024 08:21 Відповісти
В роССії теж кидають до в'язниці тих хто пов'язує її з третім рейхом
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17.11.2024 09:07 Відповісти
Контакты Илона и Х.....- это контакты ученика и учителя. Х....имеет богатый опыт манипуляций с помощью электронных средств. Пример - операция Буратино в Украине с использованием Телеграмма. По совету и с помощью учителя Илон купил Твиттер и дело пошло. И многолетний упор демократов на левацкую прессу накрылся медным тазом. В 2019 Беня выразил желание исполнить роль папы Карло. Но не получилось. Илона, как врожденного аутиста, будут всемерно монотонно раскачивать -мордовать и оплёвывать. И таки отложат делегацию на Марс.
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17.11.2024 09:11 Відповісти
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу…
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17.11.2024 12:33 Відповісти
Маск красавчик - нікчеми збуджені.
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17.11.2024 19:55 Відповісти
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