Маск заявив, що збирається "знищити" тих, хто пов’язує його з Росією
Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що збирається "знищити" тих, хто пов'язує його з Росією. Напередодні двоє високопоставлених сенаторів-демократів закликали Пентагон та правоохоронні органи США розслідувати контакти власника Space X з російською владою.
Сенатори Жанна Шахін, старший член Комітету з міжнародних відносин, і очільник Комітету Сенату у справах Збройних сил Джек Рід закликали генпрокурора США та генерального інспектора Пентагону розслідувати контакти Маска з російськими посадовцями, зокрема з Володимиром Путіним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У листі зазначено, що Маск отримує мільярдне фінансування від уряду США, тому його зв'язки з російським диктатором можуть загрожувати національній безпеці.
У відповідь на це мільярдер заявив: "Я збираюся з'ясувати, хто висуває ці звинувачення, і знищити їх".
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ну i каской аb асфальт, а краще жопою, у вас же там мозок?🤣
давай поповни полк безноґіx шахтарів
Треба завтра поповнити запаси поп-корну, хоча, дивлячись на майбутні дієві особи цього балагану, треба було на "розетці" купити машинку для попкорну.
😂👍
хіба що ілоша втече на Марс 😂🍤
- Вирубати старлінк під час української операції на Крим - не боїться.
- Повторювати російську пропаганду - не встидається.
Але сцить зізнатись що він за росію. Та він генетичний москаль
Я лише можу вивчати його життєвий досвід.
Як, будучи найбагатшим у світі, потрапити у кремлівську кабалу.
Бо не можна було залучати окремі технології посилаючись на особистість людини. Їх потім взяв як послугу пентагон, а до того це мішень була. І звістно таку лажу замилити складно без імітації співпраці чи нейтральності в війні.
Вам це складно переварити, ви належите до тупої стадної породи. Сказали ви з'їли, голова для шляпи.
Крім Пентагону є ще Європа, що вже нюхала російський чобіт і має повну тріаду
і економічно сильніша, не має таких боргів і зовнішнього управління з Ізраілю.
Тому якщо хтось і цілуватиме матрьошку, то це буде Америка.
А це гигант авіокосмічній галузі.
Збереження ступеней при запуску кораблів.
Це прямий конкурент рашці по доставці вантажу в космос, людей.
Серійне виробництво електро мобілей, що змусило інших конкурентів відійти від нафти.
Проект в техасі по друку домівок? Доречі ця технологія вже може нам стати в пригоді. Бо багато руйнувань.
Солар -черепиця?
Поки ви його тут обсираєте, людина для своєї нації підкорює космос.
Друкує будинки для ізраільських поселенців на Херсонщині - вас це радує ?
Маск за Трампа, а Трамп - за Хабад, а Хабад - це "небесний ієрусалим"
на українських землях, де кращі в світі чорноземи, прісна вода, вихід до морів
і нема арабів, які ніколи не перестануть стріляти.
Ось нечестоти з куршини?
Вони зникли, чи про них ніхто не каже, бо нічого не можуть зробити?
Чорнобиль?
Вихід в море?) при цьому продають стратегічний порт Дунай Дністровський, де кінцевий бенефіціара рашка?
Чорноземи забруднені війною теж будуть найунікальніші.
А будинки будувати треба тільки тим, кого ви вважаєте особисто гідними цього?
Ви пане можете різко скотитись до нацизму. Ті теж, вважали себе арійцями голубої крові.
Є окремі проекти в прямому чіпуванні процесорів в мозок...
Звісно, йому в таких справах треба повисити собі бронь на виживання. Президентів є імунітет, у державників теж.
Ось і лізе чоловік, бо будучі звичайним бізнесменом можна отруїтись, чи в аварію попасти.
Сьогодні це Трамп, завтра це буде ще хтось хто може гарантувати йому безпечне існування.
і за рудого теж - війна онукам...