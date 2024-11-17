Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що збирається "знищити" тих, хто пов'язує його з Росією. Напередодні двоє високопоставлених сенаторів-демократів закликали Пентагон та правоохоронні органи США розслідувати контакти власника Space X з російською владою.

Сенатори Жанна Шахін, старший член Комітету з міжнародних відносин, і очільник Комітету Сенату у справах Збройних сил Джек Рід закликали генпрокурора США та генерального інспектора Пентагону розслідувати контакти Маска з російськими посадовцями, зокрема з Володимиром Путіним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У листі зазначено, що Маск отримує мільярдне фінансування від уряду США, тому його зв'язки з російським диктатором можуть загрожувати національній безпеці.

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У відповідь на це мільярдер заявив: "Я збираюся з'ясувати, хто висуває ці звинувачення, і знищити їх".