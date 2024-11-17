Плетенчук про атаки на Керченський міст: Чомусь все російське ППО періодично їде в Крим

Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, як Керченський міст допомагає знищувати ворожі склади зі зброєю та російське ППО.

Про це він сказав в інтерв’ю Київ24, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Так, зараз не відбувається атак на Керченський міст. Але чомусь все російське ППО періодично їде в Крим. Бо охорона цього об’єкту для росіян важливіша за охорону не менш серйозних об’єктів на території самої Російської Федерації. Ви бачили, що відбувається знищення складів з озброєнням (на території РФ. – Ред.), тобто знищено те, чим вони безпосередньо мають воювати. І виходить так, що для них цей Кримський міст є більш пріоритетним об’єктом, ніж склади з озброєнням", - підкреслив Плетенчук.

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Він нагадав, що Кримський міст - єдине, що зараз з’єднує РФ з Кримом, бо морська логістика "вже в принципі померла" - після ураження великих десантних кораблів "Новочеркаськ", "Цезар Куніков" окупанти зрозуміли, що перекидати військові вантажі такими кораблями більше собі дозволити вже не можуть. Була ще спроба організувати логістику залізничними поромами, але в результаті залишився тільки Керченський міст. Причому залізниця по ньому так само не працює після пошкоджень, отриманих мостом в результаті спільної операції СБУ та військово-морських сил України.

"Тому для них основним шляхом залишається або сухопутна логістика, або автомобільна логістика через міст. Це набагато складніше, довше, дорожче, але воно працює", - зазначив Плетенчук.

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Він підтвердив, що росіяни стягують для охорони мосту всі зразки озброєння, які в них тільки є.

"Навіть була інформація, що вони там застосовували С-500 - це Прометей, останній їхній комплекс великого ППО. І це не кажучи про С-300, С-400, які чомусь періодично теж зникають в Криму. Мабуть, ця артерія залишається поки що на місці лише тому, що росіяни надають їй пріоритет в охороні", - сказав Плетенчук.