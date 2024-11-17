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Новини Війна
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Плетенчук про атаки на Керченський міст: Чомусь все російське ППО періодично їде в Крим

Керченський міст

Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, як Керченський міст допомагає знищувати ворожі склади зі зброєю та російське ППО.

Про це він сказав в інтерв’ю Київ24, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Так, зараз не відбувається атак на Керченський міст. Але чомусь все російське ППО періодично їде в Крим. Бо охорона цього об’єкту для росіян важливіша за охорону не менш серйозних об’єктів на території самої Російської Федерації. Ви бачили, що відбувається знищення складів з озброєнням (на території РФ. – Ред.), тобто знищено те, чим вони безпосередньо мають воювати. І виходить так, що для них цей Кримський міст є більш пріоритетним об’єктом, ніж склади з озброєнням", - підкреслив Плетенчук.

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Він нагадав, що Кримський міст - єдине, що зараз з’єднує РФ з Кримом, бо морська логістика "вже в принципі померла" - після ураження великих десантних кораблів "Новочеркаськ", "Цезар Куніков" окупанти зрозуміли, що перекидати військові вантажі такими кораблями більше собі дозволити вже не можуть. Була ще спроба організувати логістику залізничними поромами, але в результаті залишився тільки Керченський міст. Причому залізниця по ньому так само не працює після пошкоджень, отриманих мостом в результаті спільної операції СБУ та військово-морських сил України.

"Тому для них основним шляхом залишається або сухопутна логістика, або автомобільна логістика через міст. Це набагато складніше, довше, дорожче, але воно працює", - зазначив Плетенчук.

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Він підтвердив, що росіяни стягують для охорони мосту всі зразки озброєння, які в них тільки є.

"Навіть була інформація, що вони там застосовували С-500 - це Прометей, останній їхній комплекс великого ППО. І це не кажучи про С-300, С-400, які чомусь періодично теж зникають в Криму. Мабуть, ця артерія залишається поки що на місці лише тому, що росіяни надають їй пріоритет в охороні", - сказав Плетенчук.

Автор: 

Керченський міст (531) Плетенчук Дмитро (166)


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Топ коментарі
+15
а хіба кацапи не з'єднали Крим залізницею, про що мовчать зебілозализони?
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17.11.2024 02:18
+7
тей міст сам не розуміє з якого гондураса він щє стоїть.
як памперси зміните і приймете рішення? - бийте вдень, там більше трафік.
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17.11.2024 02:13
+6
не можемо завалити споруду з одного удару? - тут зрозуміло.
нервуйте, шкодьте, погрожуйте,
а не "плани стійкості", внутрішні і зовнішні нюхайте...
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17.11.2024 02:24
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тей міст сам не розуміє з якого гондураса він щє стоїть.
як памперси зміните і приймете рішення? - бийте вдень, там більше трафік.
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17.11.2024 02:13 Відповісти
Ви не панімаєтє, бомбити міст і залізницю через Маріуполь путік не дозволив, ніхто не наважиться...
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17.11.2024 06:40 Відповісти
а хіба кацапи не з'єднали Крим залізницею, про що мовчать зебілозализони?
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17.11.2024 02:18 Відповісти
не можемо завалити споруду з одного удару? - тут зрозуміло.
нервуйте, шкодьте, погрожуйте,
а не "плани стійкості", внутрішні і зовнішні нюхайте...
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17.11.2024 02:24 Відповісти
Ну, так собі виправдання.
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17.11.2024 03:08 Відповісти
Не понял, вчера это утка была, шо мосту - хана?
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17.11.2024 05:06 Відповісти
Так то возле Джанкоя вроде бы мост упал, а не Керченский.
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17.11.2024 06:01 Відповісти
Как переплюнуть Рогозина в танке...
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17.11.2024 05:14 Відповісти
Керч вже далека Росія. Ми можемо тільки по Джанкою.
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17.11.2024 09:49 Відповісти
Смотреть - не смотрел. Дык , картинками догоняет та инаугурация.
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17.11.2024 05:19 Відповісти
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17.11.2024 05:20 Відповісти
дожиттєвий стипендіат, на самий кошерний диплом юржидиста зумів здати сесії за свого зебіла підЄрмачного.
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17.11.2024 09:45 Відповісти
Тому що періодично про міст болтає сам Плєтєнчкк, через сербіж самопіару.
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17.11.2024 06:08 Відповісти
навіщо речнику піар?
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17.11.2024 06:45 Відповісти
Не знаю, може речнику, може його начальникам. Ти хочеш розібратися в сортах піару?
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17.11.2024 11:55 Відповісти
я хочу щоб дурню не писали про "піар речників"
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17.11.2024 11:58 Відповісти
Мало чого т " хочеш", чи " нехочеш".
Ти хто, Ктухлу якийсь? Не " хочеш"- проходь повз і тостестерон пий
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17.11.2024 15:22 Відповісти
А чому Україна не пускає рокети по мосту ? Це зараз теж стала глибока Росія ?
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17.11.2024 09:46 Відповісти
Останній раз про знищення С400 в окупованій АРК було чутно ще влітку. З такою періодичністю і таким командуванням ворога не перемогти.
Новозбудована кацапами залізниця на півдні допомагає знищувати українців, що плєтєнчік із сворою зрадників її також береже як той "потужний незламний" міст?
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17.11.2024 10:56 Відповісти
 
 