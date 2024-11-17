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Новини Війна
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РФ хоче повернути Курську область до переговорів, - The Washington Post

ОТУ Сіверськ про бої на Курщині

Українські війська відбивають запеклий контрнаступ росіян у Курську, оскільки очільник Росії Володимир Путін прагне повернути російську землю до будь-яких переговорів.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Видання пише, що боротьба за контроль над Курською областю стала ще більш жорстокою в останні дні, оскільки Кремль, напередодні можливих переговорів з новою адміністрацією Трампа про припинення війни, схоже, налаштований відбити російську територію.

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За інформацією WP, новий контрнаступ Росії на Курську область був безладним і розпочався після обрання президентом США Дональда Трампа, який пообіцяв швидко закінчити війну.

"Вибір часу, схоже, демонструє що Кремль розуміє те, яку роль Курськ може зіграти у майбутніх переговорах: Якщо переговори відбудуться, Росія хоче переконатися, що предметом обговорення буде лише українська земля", - пише видання.

Пряма мова головного редактора "Независимой газеты" Костянтина Ремчукова, який має зв'язки в кремлівських колах: "Зрозуміло, що Москва не почне жодних переговорів, поки не вижене з Курська всіх до останнього українських солдатів".

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Путін не хоче, щоб Курськ використовувався як розмінна монета, а також не хоче, щоб його змушували відмовлятися від будь-якої української території, яку він захопив після вторгнення Росії, додав Ремчуков. Нещодавні згадки Путіна про те, що будь-яка угода має відображати "реалії на землі", стосуються сподівань Росії на повернення Курська, сказав він.

Незважаючи на посилення тиску, українці кажуть, що вони в основному утримують лінію фронту.

"39-річний Олександр, який працює розвідником у Курській області у 82-й бригаді, розповів, що за останні дні українські війська знищили понад 50 одиниць російської техніки, у тому числі БТРи і танки. За його словами, російські солдати продовжують повторювати свої помилки, такі як рух дорогами, над якими українці мають вогневий вогневий контроль, пропуски поворотів і навіть обстріл власних піхотних позицій", - .

Автор: 

переговори з Росією (1056) Курськ (1083)


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Топ коментарі
+8
З чого ти взяв що це була ціна, що вони не просунулись би. Авдіївку взяли а Селідове вже ні? А зараз можна питати любого москаля навіщо вони напали на Курщину, навіщо вони ******** курян і скільки це можна терпіти
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17.11.2024 03:05
+8
Невозможно выиграть войну, не заходя на территорию противника. История таких примеров не имеет.
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17.11.2024 08:02
+7
Зеленский сам убедил всех "мирными саммитами" что ему нужны переговоры, но вместо того, чтобы до этих переговоров любой ценой удержать Донбасс, он влетел в Курск. В результате пришел к переговорам в плачевном состоянии. Для всего мира переговоры должны были быть в момент тупика для кацапов, а не "потужного" наступления. А теперь он как всегда хочет свалить всю вину на Запад, якобы его заставляют.
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17.11.2024 05:40
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схоже таки будуть бомбить воронеж
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17.11.2024 02:12 Відповісти
Давно пора
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17.11.2024 02:26 Відповісти
Есть же какие то гористые острова в северном Ледовитом океане? Почему бы втихую не насобирать там кучу ресурсов и БК, о устроится, и поднять украинский флаг. Пусть выковыривают своих морпехов у кабанов из задниц и отправляют на штурмы. Там можно было бы держать оборону годами.
Или захватить ближайший к Японии курильский остров , объявить японскую народную республику, флаг -- жёлтый круг на голубом фоне. Там глядишь и ресурсы и добровольцы из Японии подтянутся. Это взбодрит Раху и Японию будь здоров.
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17.11.2024 02:13 Відповісти
тому що втиху купу ресурсів неможливо насобирати
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17.11.2024 02:22 Відповісти
Шпіцберген - він здебільшого норвезький але є і російські території і шахтарстькі містечка.
Тож одночасно нападем на нато і на рашку.
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17.11.2024 02:29 Відповісти
Ти допливи до тих Курил.
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17.11.2024 03:06 Відповісти
кацап.
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17.11.2024 04:22 Відповісти
скільки років мені ще не поспішати?
і назуя тобі моя адреса? - скинь тіме і день прильоту
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17.11.2024 13:40 Відповісти
курскь - це язва на кацапнячому тілі, тут без слів.
але питанння остається невідповідним - чи потрібні були курсняві понти
ціною просування кацапні на сході України?
хто дасть мені внятну відповідь заробить файник.
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17.11.2024 02:31 Відповісти
З чого ти взяв що це була ціна, що вони не просунулись би. Авдіївку взяли а Селідове вже ні? А зараз можна питати любого москаля навіщо вони напали на Курщину, навіщо вони ******** курян і скільки це можна терпіти
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17.11.2024 03:05 Відповісти
я в вас, та і в нікого, нічого не брав,
навчитесь ввічливості - ви, а вже потім що небудь...
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17.11.2024 03:13 Відповісти
ну так би і сказали,
а то на ханирку впали, під другий нік...😂
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17.11.2024 04:13 Відповісти
ху би сумнівався? - від тебе джамальський духан
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17.11.2024 06:32 Відповісти
кацап.
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17.11.2024 04:23 Відповісти
100%
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17.11.2024 05:50 Відповісти
прикацаплений поц сам собі сподобався...
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17.11.2024 06:36 Відповісти
От жеж якій чутливий пан попався, вибачайте, вельможний
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17.11.2024 05:13 Відповісти
не вибачяю.
і це щє вилике питання хто кому попався...
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17.11.2024 05:15 Відповісти
Не було ніяких "курських понтів".
Свою користь курська операція таки принесла.
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17.11.2024 03:16 Відповісти
не було так не було.
хто ж сперечяється з новоприбулими?
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17.11.2024 03:31 Відповісти
Ти сам дав відповідь в першому реченні
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17.11.2024 07:48 Відповісти
ви ни почюли питання в друґому реченні...
на перший раз "ти" пробачюю
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17.11.2024 07:51 Відповісти
на перший раз ..ви.. з малої пробачюю
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17.11.2024 09:50 Відповісти
мені може за трампа і буде гарніше, хоті в би шо б і Україні...
але не всі бруклінські голосувальникі за Україну! - ми програли цю голосувальню..
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17.11.2024 08:10 Відповісти
Та загиблi нашi Героi....😠 Е нашi в облозi, пораненi...🥺😢
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17.11.2024 09:32 Відповісти
17 ту 95 в повітрі.
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17.11.2024 04:47 Відповісти
ми дали маху і Мах нас всіх відкоцав на 4 рокі як мінімум...
ми дали Маху...
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17.11.2024 05:38 Відповісти
Зеленский сам убедил всех "мирными саммитами" что ему нужны переговоры, но вместо того, чтобы до этих переговоров любой ценой удержать Донбасс, он влетел в Курск. В результате пришел к переговорам в плачевном состоянии. Для всего мира переговоры должны были быть в момент тупика для кацапов, а не "потужного" наступления. А теперь он как всегда хочет свалить всю вину на Запад, якобы его заставляют.
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17.11.2024 05:40 Відповісти
Невозможно выиграть войну, не заходя на территорию противника. История таких примеров не имеет.
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17.11.2024 08:02 Відповісти
Нужно в первую очередь понимать что ты делаешь и зачем. А не дешевый пиар для видосиков..
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17.11.2024 08:05 Відповісти
Та й так зрозуміло, різати м0скаля у нього вдома для того, щоб він не зарізав тебе у тебе вдома.
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17.11.2024 09:48 Відповісти
Нет, это кацапы любой ценой что то берут. Нам такого не надо - нам надо палить их людей и силы, сохраняя своих.
Операция в Курске хороша для этого. Они там любой ценой берут, от этого много теряют.
Надо ж понимать что силы не равны, и пусть отступая, но ложить в разы больше чем они надо а не стоять "любой ценой", пока не закончимся.
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17.11.2024 08:56 Відповісти
Є ще один плюс. На курщині рашисти поводяться так само, як і на нашій території по відношенню до цивільних: мародерка, вбивства, обстріли. То хай це буде їхнє населення, а не наше ...
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17.11.2024 13:21 Відповісти
ми всі програли підтримку США Украіні за напоржать в 2019му,,,
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17.11.2024 05:46 Відповісти
Не поспішай зневірятися, ще не "вечір" ...
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17.11.2024 13:24 Відповісти
Є два швидких варіанти для москалів "повернути"курський район і ***** про це знає,але ще сподівається на конвенційну зброю.
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17.11.2024 07:23 Відповісти
Обмін, та ядерка? Так, це швидко .
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17.11.2024 08:04 Відповісти
З чого ви вирішили, що ядерка це варіант "повернути"? Таке враження, що під "ядеркой" ви маєте на увазі магичну палочку з гарі потера)
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17.11.2024 09:51 Відповісти
"Зрозуміло, що Москва не почне жодних переговорів, поки не вижене з Курська всіх до останнього українських солдатів".
----

тому вона і не буде поспішати, їй зараз переговори не потрібні.
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17.11.2024 08:09 Відповісти
"Розкажи про свої плани богу..."
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17.11.2024 13:29 Відповісти
Реальність така, що "вяличие", м'яко кажучи, виявилося дещо перебільшеним ...
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17.11.2024 13:38 Відповісти
 
 