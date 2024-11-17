РФ хоче повернути Курську область до переговорів, - The Washington Post
Українські війська відбивають запеклий контрнаступ росіян у Курську, оскільки очільник Росії Володимир Путін прагне повернути російську землю до будь-яких переговорів.
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Видання пише, що боротьба за контроль над Курською областю стала ще більш жорстокою в останні дні, оскільки Кремль, напередодні можливих переговорів з новою адміністрацією Трампа про припинення війни, схоже, налаштований відбити російську територію.
За інформацією WP, новий контрнаступ Росії на Курську область був безладним і розпочався після обрання президентом США Дональда Трампа, який пообіцяв швидко закінчити війну.
"Вибір часу, схоже, демонструє що Кремль розуміє те, яку роль Курськ може зіграти у майбутніх переговорах: Якщо переговори відбудуться, Росія хоче переконатися, що предметом обговорення буде лише українська земля", - пише видання.
Пряма мова головного редактора "Независимой газеты" Костянтина Ремчукова, який має зв'язки в кремлівських колах: "Зрозуміло, що Москва не почне жодних переговорів, поки не вижене з Курська всіх до останнього українських солдатів".
Путін не хоче, щоб Курськ використовувався як розмінна монета, а також не хоче, щоб його змушували відмовлятися від будь-якої української території, яку він захопив після вторгнення Росії, додав Ремчуков. Нещодавні згадки Путіна про те, що будь-яка угода має відображати "реалії на землі", стосуються сподівань Росії на повернення Курська, сказав він.
Незважаючи на посилення тиску, українці кажуть, що вони в основному утримують лінію фронту.
"39-річний Олександр, який працює розвідником у Курській області у 82-й бригаді, розповів, що за останні дні українські війська знищили понад 50 одиниць російської техніки, у тому числі БТРи і танки. За його словами, російські солдати продовжують повторювати свої помилки, такі як рух дорогами, над якими українці мають вогневий вогневий контроль, пропуски поворотів і навіть обстріл власних піхотних позицій", - .
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Или захватить ближайший к Японии курильский остров , объявить японскую народную республику, флаг -- жёлтый круг на голубом фоне. Там глядишь и ресурсы и добровольцы из Японии подтянутся. Это взбодрит Раху и Японию будь здоров.
Тож одночасно нападем на нато і на рашку.
і назуя тобі моя адреса? - скинь тіме і день прильоту
але питанння остається невідповідним - чи потрібні були курсняві понти
ціною просування кацапні на сході України?
хто дасть мені внятну відповідь заробить файник.
навчитесь ввічливості - ви, а вже потім що небудь...
а то на ханирку впали, під другий нік...😂
і це щє вилике питання хто кому попався...
Свою користь курська операція таки принесла.
хто ж сперечяється з новоприбулими?
на перший раз "ти" пробачюю
але не всі бруклінські голосувальникі за Україну! - ми програли цю голосувальню..
ми дали Маху...
Операция в Курске хороша для этого. Они там любой ценой берут, от этого много теряют.
Надо ж понимать что силы не равны, и пусть отступая, но ложить в разы больше чем они надо а не стоять "любой ценой", пока не закончимся.
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тому вона і не буде поспішати, їй зараз переговори не потрібні.