Глава МЗС Норвегії Ейде засудив масовану атаку РФ: Продовжуємо підтримувати Україну

Масовану атаку Росії на українську енергетичну інфраструктуру засудив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави МЗС у X (Twitter).

"У той час, як температура падає, а Україна наближається до 1000 днів війни, Росія розпочала масовані повітряні удари по цивільному населенню, націлені, як видається, на енергетичну інфраструктуру.

Норвегія засуджує цю незаконну війну і продовжує підтримувати Україну, надаючи зброю і підтримку проти російської агресії", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду також рішуче засудила останню масовану атаку Росії проти українських об'єктів енергетичної інфраструктури.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка.