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Новини
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Російська омбудсвумен Москалькова визнала, що Україна надає медичну допомогу переміщеним росіянам з Курської області

Евакуація з Курської області

Кількість переміщених на територію України жителів Курської області зросло до 40 осіб, повідомила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, серед них людина з інвалідністю та мати з немовлям, вони отримують необхідну допомогу.

Про це інформує Цензор НЕТ з посиланням на російське агентство Интерфакс.

"Сьогодні ми виявили 40 мирних цивільних осіб у Сумах, які вивезені (з Курської області)", - сказала Москалькова на нараді  у Мін'юсті РФ.

За її словами, серед них є мати, що годує грудьми, з тримісячною дитиною та людина з інвалідністю на кріслі колісному, їм надається медична допомога.

Вона уточнила, що контактує з цього питання з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем. "І цей канал дуже важливий", – додала Москалькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець зустрівся із Москальковою у Білорусі: обмінялися списками військовополонених та листами. ФОТОрепортаж

Вона зазначила, що загалом до неї надійшло понад 40 тис. звернень щодо безвісти зниклих людей у зоні бойових дій.

"З кожною сім'єю ми намагаємося працювати у взаємодії з міноборони, взяли психологів, щоб уміти розмовляти з цими сім'ями", - пояснила російська уповноважена з прав людини.

"По своїй лінії у мене відпрацьована система. Ми зв'язуємося з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, обмінюємося списками, з одного боку, зниклих, з іншого боку, полоненими. З-поміж полонених вдається вичленувати деяких людей, що вони живі і перебувають у полоні" , – сказала Москалькова.

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У таких випадках, за її словами, задіюється інший канал.

Вона наголосила, що для сімей, у яких є безвісти зниклий родич, дуже важливо знати, що якщо він оголошується померлим, його пошуки не припиняються.

15 листопада Москалькова повідомляла про перебування у Сумській області 23 мешканців Курської області, переміщених туди зі своїх будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підготувала оновлену резолюцію Генасамблеї ООН щодо прав людини на окупованих територіях, - Кислиця

Нагадаємо, що систематичне порушення прав цивільних та військополонених громадян України з боку Росії в зоні бойових дій  та на окупованих територіях, незаконні затримання та ув'язнення, неправосудні вироки та позасудові розправи, тортури та страти, викрадення дітей є проблемами, вирішення яких Україна вимагає в тому числі через контакти з російською уповноваженою з прав людини. 

окупація (6685) права людини (611) Суми (880) полонені (2260) Лубінець Дмитро (593) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+6
не треба нам їхніх громадян, чому вони їх не забирають, навіщо ці показові демонстрації людяності, від цих громадян треба дистанціюватись якомога далі..., своїм треба допомагати, нас звинуватять у всіх гріхах й та оон буде верещати голосніше за інших...
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19.11.2024 12:22
+3
Та отож, ООН буде казати що їх годують борщечком проти їх волі ...
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19.11.2024 12:25
+2
Тепер в Засрашці цим переміщеним особам загрожує тюрма !
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19.11.2024 12:24
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не треба нам їхніх громадян, чому вони їх не забирають, навіщо ці показові демонстрації людяності, від цих громадян треба дистанціюватись якомога далі..., своїм треба допомагати, нас звинуватять у всіх гріхах й та оон буде верещати голосніше за інших...
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19.11.2024 12:22 Відповісти
Та отож, ООН буде казати що їх годують борщечком проти їх волі ...
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19.11.2024 12:25 Відповісти
щоб їх забрали, треба, щоб про них стало спочатку відомо. ти не можеш побудувати логічний ланцюжок?
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19.11.2024 12:53 Відповісти
та де мені, де я, а де логічний ланцюжок.... дивно, що на рашкє нічого невідомо про власних громадян й про їх існування вони довідались від нас..
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19.11.2024 14:16 Відповісти
ну хоть сама призналась, що тупа.
а якщо вони в нас, то в кого дізнаватися, як не в нас? капец у тебе макітра пуста.
окрім того це офіційна заява. без цієї офіційної заяви, навіть, якщо їх родичі і знають, то їх у нас для рф немає.
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19.11.2024 14:50 Відповісти
звичайно з фрн видніше, хто тупий в Україні, а хто ні..., людина, яка виїхала під час війни з країни, що воює, автоматично вважає, що вона найрозумніша й вважає за потрібне розказувати тим, хто залишився, які вони тупі та нерозвинені..., це хвороба...
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19.11.2024 15:19 Відповісти
классична тирада тупої тебе. умним людям і з України видно, що ти тупа. країна прибування значення немає. а коли баба тупа, то вона і за країниу прибування від тупості чіпляється. це чогось для тупих являється супер аргументом.
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23.11.2024 12:39 Відповісти
чого ж стаття і називається "рф визнала", тобто голосно сказала, що люди в нас по офіційним даним. це означає, що Україна нічого не приховує, Україна надає данні, Україна їх утримує і лікує. а не вже повісила і младєнца з"їла. Збій матриці повинен відбутись у головах узьких.
То вже ж гуляє по рф, що українці повісили 8 дітей - зайшли асвабадітєлі десь у курській і знайшли в сараї 8 висячих дітей.
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19.11.2024 14:55 Відповісти
Тепер в Засрашці цим переміщеним особам загрожує тюрма !
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19.11.2024 12:24 Відповісти
Та і куй з ними. Нехай там і зогніють.
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19.11.2024 12:42 Відповісти
вони не військові. якщо не будуть показувати активно, що Україна їх спасла, нічого їм не буде. запишуть ще одного мальчіка в трусіках і підуть на всі 4.
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19.11.2024 12:55 Відповісти
Так ось чого кацапи били по Сумах ...
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19.11.2024 12:27 Відповісти
"Дякували"!
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19.11.2024 12:31 Відповісти
питались добить.
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19.11.2024 12:56 Відповісти
пояснила російська уповноважена з прав людини. Джерело:

Це оксюморон.
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19.11.2024 12:35 Відповісти
за загородою - все логічно
це нам тут за порєбріком дико
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19.11.2024 12:57 Відповісти
Не можна годувати грудьми - годують цицьками .
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19.11.2024 12:59 Відповісти
а з немовлям це, та яку хлопці оперативно везли у Суми народжувати.
про неї немає офіційних новин. лише на місцевих пабліках.
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19.11.2024 13:05 Відповісти
"…серед них людина з інвалідністю та матір з немовлям…"

Скільки можна з української мови знущатися? Матір - це знахідний відмінок (кого?), а мусить бути мати - називний відмінок (хто?).
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19.11.2024 15:11 Відповісти
 
 