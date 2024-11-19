Російська омбудсвумен Москалькова визнала, що Україна надає медичну допомогу переміщеним росіянам з Курської області
Кількість переміщених на територію України жителів Курської області зросло до 40 осіб, повідомила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, серед них людина з інвалідністю та мати з немовлям, вони отримують необхідну допомогу.
Про це інформує Цензор НЕТ з посиланням на російське агентство Интерфакс.
"Сьогодні ми виявили 40 мирних цивільних осіб у Сумах, які вивезені (з Курської області)", - сказала Москалькова на нараді у Мін'юсті РФ.
За її словами, серед них є мати, що годує грудьми, з тримісячною дитиною та людина з інвалідністю на кріслі колісному, їм надається медична допомога.
Вона уточнила, що контактує з цього питання з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем. "І цей канал дуже важливий", – додала Москалькова.
Вона зазначила, що загалом до неї надійшло понад 40 тис. звернень щодо безвісти зниклих людей у зоні бойових дій.
"З кожною сім'єю ми намагаємося працювати у взаємодії з міноборони, взяли психологів, щоб уміти розмовляти з цими сім'ями", - пояснила російська уповноважена з прав людини.
"По своїй лінії у мене відпрацьована система. Ми зв'язуємося з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, обмінюємося списками, з одного боку, зниклих, з іншого боку, полоненими. З-поміж полонених вдається вичленувати деяких людей, що вони живі і перебувають у полоні" , – сказала Москалькова.
У таких випадках, за її словами, задіюється інший канал.
Вона наголосила, що для сімей, у яких є безвісти зниклий родич, дуже важливо знати, що якщо він оголошується померлим, його пошуки не припиняються.
15 листопада Москалькова повідомляла про перебування у Сумській області 23 мешканців Курської області, переміщених туди зі своїх будинків.
Нагадаємо, що систематичне порушення прав цивільних та військополонених громадян України з боку Росії в зоні бойових дій та на окупованих територіях, незаконні затримання та ув'язнення, неправосудні вироки та позасудові розправи, тортури та страти, викрадення дітей є проблемами, вирішення яких Україна вимагає в тому числі через контакти з російською уповноваженою з прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а якщо вони в нас, то в кого дізнаватися, як не в нас? капец у тебе макітра пуста.
окрім того це офіційна заява. без цієї офіційної заяви, навіть, якщо їх родичі і знають, то їх у нас для рф немає.
То вже ж гуляє по рф, що українці повісили 8 дітей - зайшли асвабадітєлі десь у курській і знайшли в сараї 8 висячих дітей.
Це оксюморон.
це нам тут за порєбріком дико
про неї немає офіційних новин. лише на місцевих пабліках.
Скільки можна з української мови знущатися? Матір - це знахідний відмінок (кого?), а мусить бути мати - називний відмінок (хто?).