У Польщі побоюються нової хвилі біженців з України

На думку представників польських служб, дуже ймовірна хвиля нових біженців з України найближчим часом.

Про це пише Цензор НЕТ, посилаючись на видання Wprost.

Після інтенсивних атак Росії на Україну в неділю з використанням 120 ракет і 90 безпілотників українська влада оголосила про відключення електроенергії у домогосподарствах на більшій частині країни. Атаки були спрямовані на ключову інфраструктуру, завдаючи шкоди електростанціям і теплоцентралям.

Українці шукають можливості виїхати до Польщі

Як розповів у коментарі виданню "Rzeczpospolita" Ігор Горків, голова Перемишльського осередку Об’єднання українців у Польщі, який має два гуртожитки поблизу кордону, що служать прихистком для людей, які тікають від війни, "ситуація трагічна".

– Ми очікуємо збільшення припливу біженців, хоча й не такого, як це було в лютому та березні 2022 року. Нам дуже багато дзвонять, запитують, чи допоможемо, чи є у нас місце, – сказав він.

Ще в липні директор Департаменту цивільного захисту та управління в кризових ситуаціях Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Даріуш Марчинський попереджав у Сеймі, що восени може бути нова велика хвиля біженців. Заступник міністра Чеслав Мрочек сьогодні підтверджує, що такий сценарій береться до уваги у зв’язку з останніми подіями в Україні.

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Президент Об’єднання українців у Польщі Мірослав Скорка наводить дані українських ЗМІ, які повідомляють про виїзд з України ще 500 тисяч громадян. Він вказує на складні умови в таких містах, як Одеса, де не вистачає електроенергії, води та опалення. Скорка підкреслив, що ніхто не знає, скільки людей доведеться покинути свої домівки цієї зими, але "слід очікувати, що більше людей будуть змушені залишити свої домівки, щоб пережити осінь і зиму десь у Польщі чи Європі".

Транспортні проблеми

За даними Головного управління прикордонної служби, з початку вересня до середини листопада до Польщі в'їхало майже 2 мільйони українців, виїхало з країни на 70 тисяч менше. Хоча ці дані не свідчать про значну хвилю біженців, Горків звертає увагу на логістичні проблеми, пов’язані з транспортом. – Зараз квитки на потяг до Перемишля розкуповують за два-три тижні. І не з кожної точки України можна дістатися автобусом, пояснив він.

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На думку народної депутатки, голови парламентського комітету з питань внутрішніх справ і адміністрації Марії Яниської, рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети великої дальності ATACMS на території Росії може призвести до активізації бойових дій і збільшення припливу біженців. Яниська підкреслила, що Польща повинна готуватися до важких часів і надавати підтримку тим, хто тікає від війни.

Зараз у Польщі діє лише один пункт прийому біженців у Перемишлі. – Наша допомога обмежена місцем, яке невелике. Ми маємо тут гуртожиток на 80 місць, деякі з яких розраховані на два-три дні, і будинок для біженців до трьох місяців, який постійно заповнений. Ми хочемо добудувати другий поверх протягом двох-трьох тижнів, щоб ми могли прийняти 40 людей, тобто вдвічі більше , – пояснив Хорків. Він додав, що серед біженців багато тих, хто раніше повернувся в Україну, а зараз знову шукають притулок.

Обсяги допомоги від Польщі зменшуються

З початку війни Польща виділилася з-поміж інших країн як лідер у допомозі Україні. Згідно з даними Канцелярії Президента Республіки Польща, вартість цієї допомоги становить 4,91%. ВВП Польщі, з яких приблизно 14 мільярдів злотих становить військова підтримка та допомога біженцям.

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Однак дослідження, проведене професором Пьотром Длугошем з UKEN у Кракові, показує, що бажання допомогти біженцям у польському суспільстві зменшується. Хоча 72% респондентів підтримують надання гуманітарної допомоги українцям, лише 57% згодні отримати її в Польщі. Більшість респондентів (63 відсотки) вважають, що допомога повинна надаватися лише людям з районів, які постраждали від бойових дій або окуповані Росією. На запитання, чи повинна Польща й надалі приймати біженців, лише 33 відсотки відповіли ствердно, а 44 відсотки були протилежної думки.