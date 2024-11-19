Найбільші країни ЄС готові взяти на себе тягар підтримки України в умовах можливого скорочення участі США, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що найбільші країни ЄС готові надавати Україні фінансову і військову допомогу, якщо США скоротять підтримку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Wpost, про це він сказав після переговорів з колегами з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії.

Як зазначив Сікорський, вони з колегами погодилися, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, зокрема через більш збалансований розподіл тягаря в НАТО.

"Разом із майбутнім Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки ми розглядали можливості посилення підтримки України. У цьому контексті я з вдячністю відзначаю готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі США", – зазначив Сікорський.

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Також він зауважив, що міністри погодилися, що нав’язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не сприймаються суспільством, негативно вплине на стабільність країни. За його словами, сценарії вирішення конфлікту та припинення російської агресії мають бути розроблені в тісній співпраці з українською владою.

"Ми підтримуємо збереження та посилення санкцій проти Росії, поки вона не залишить Україну та не покриє витрати на відновлення країни. Санкції фактично послаблюють військовий потенціал Росії, ізолюють її економічно. Усі лазівки в системі санкцій потрібно закрити", - наголосив Сікорський.

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