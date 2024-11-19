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Новини
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Зеленський щодо вступу в ЄС: На початку 2025 року готуємося відкрити перемовини щодо першого кластера

Зеленський щодо вступу в ЄС

Президент Володимир Зеленський щодо вступу до Європейського Союзу заявив, що вже на початку 2025 року Україна готується відкрити перемовини щодо першого кластера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді.

Так, президент наголосив, що Україна досягла найбільшого рівня близькості із Європейським Союзом і НАТО за весь час незалежності.

"Вже сформовано всю необхідну архітектуру для перемовного процесу із Європейським Союзом. Ми маємо рухатися динамічно у перемовинах. Вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Вже на початку 2025 року ми готуємося відкрити перемовини щодо першого кластера. Дякую всій команді за роботу. Другий та всі інші кластери – без зволікань", - розповів Зеленський.

Також читайте: Україна добре просувається на шляху до членства в ЄС, - Боррель анонсував переговорні кластери з Києвом на вступ до Євросоюзу у 2025 році

Президент додав, що Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) членство в ЄС (1246)


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Топ коментарі
+6
Шо таке той кластер? Бо з вуст найпотужнійшого звучить лячно
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19.11.2024 16:03
+4
"...Україна досягла найбільшого рівня близькості із Європейським Союзом і НАТО за весь час незалежності..."

Україна - досягла. Незважаючи на шалене паскудство зелених гнид. Залишилося небагато - прибрати останні перепони на цьому шляху - Зеленського, Єрмака і весь зелений дурдом, який видає себе за державну владу в Україні.
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19.11.2024 16:04
+3
Почалися криворагульські 95кагалівські жарти! Ще такого знущання над українцями ота депутатська зала не чула і не бачила!
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19.11.2024 16:14
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Як малі діти!
Ніхто ніколи нас ,ані в ЄС,ані в НАТО не прийме!
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19.11.2024 16:00 Відповісти
корупція та вже додалося порушення конституційних прав, через таке Європа не переступить і очі не закриє.
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19.11.2024 16:01 Відповісти
Підем у першии клас? - довго Заходу приидеться нас учити
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19.11.2024 16:02 Відповісти
Шо таке той кластер? Бо з вуст найпотужнійшого звучить лячно
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19.11.2024 16:03 Відповісти
Це такий незламний дрючок, яким Назеленіший збирається проводити потужні перемовини.
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19.11.2024 16:07 Відповісти
Є кластер, а є більш продвинутий ватер кластер.
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19.11.2024 16:38 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що на початку 2025 року Україна планує розпочати переговори з Європейським Союзом щодо першого кластера. Це є частиною процесу вступу України до ЄС, який передбачає поетапне обговорення та узгодження різних сфер співпраці, згрупованих у так звані "кластери". Кожен кластер охоплює певні розділи законодавства та політики, які необхідно гармонізувати з європейськими стандартами. Зеленський підкреслив, що Україна вже завершила процедуру скринінгу законодавства та готова до динамічних перемовин без зволікань.
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19.11.2024 18:10 Відповісти
І шо? Це ************* якось допоможе у перемозі?
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20.11.2024 11:24 Відповісти
Та ні, це я на ваше запитання відповів, про кластер. Це все туфта.
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20.11.2024 13:31 Відповісти
"...Україна досягла найбільшого рівня близькості із Європейським Союзом і НАТО за весь час незалежності..."

Україна - досягла. Незважаючи на шалене паскудство зелених гнид. Залишилося небагато - прибрати останні перепони на цьому шляху - Зеленського, Єрмака і весь зелений дурдом, який видає себе за державну владу в Україні.
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19.11.2024 16:04 Відповісти
Він з нас знущається?! Зверніть увагу, як тільки стає гаряче, грошей не дають, на фронті пи**ець, відразу згадують про вступ до ЄС, НАТО. А ЄС та НАТО хоч самі знають, що "зе" вирішив за них про вступ?! Може подзвонити в Брюсель, і їх повідомити для початку?!
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19.11.2024 16:07 Відповісти
Щоб ти падло сдохло.
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19.11.2024 16:11 Відповісти
Почалися криворагульські 95кагалівські жарти! Ще такого знущання над українцями ота депутатська зала не чула і не бачила!
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19.11.2024 16:14 Відповісти
херпіду живе в паралельній реальності
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19.11.2024 16:28 Відповісти
ЗЄльоная паскудь прекрасно розуміє,що при його(та й після нього) керівництві в ЕС Україну навряд чи приймуть.Пшеки та інші прикордонні щурі це довели в 2023-2024 роках...
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19.11.2024 16:59 Відповісти
Щоб тебе закластерело !
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19.11.2024 18:19 Відповісти
Пиз до бол !
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19.11.2024 18:53 Відповісти
Якщо мова - то головна зброя. То можна, тим паче президентові, вживати суто українські слова? А не ту тарабарщину, яка вживається у тих державах, від яких ми повниістю залежимо.
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19.11.2024 19:06 Відповісти
 
 