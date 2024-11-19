Зеленський щодо вступу в ЄС: На початку 2025 року готуємося відкрити перемовини щодо першого кластера

Президент Володимир Зеленський щодо вступу до Європейського Союзу заявив, що вже на початку 2025 року Україна готується відкрити перемовини щодо першого кластера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді.

Так, президент наголосив, що Україна досягла найбільшого рівня близькості із Європейським Союзом і НАТО за весь час незалежності.

"Вже сформовано всю необхідну архітектуру для перемовного процесу із Європейським Союзом. Ми маємо рухатися динамічно у перемовинах. Вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Вже на початку 2025 року ми готуємося відкрити перемовини щодо першого кластера. Дякую всій команді за роботу. Другий та всі інші кластери – без зволікань", - розповів Зеленський.

Також читайте: Україна добре просувається на шляху до членства в ЄС, - Боррель анонсував переговорні кластери з Києвом на вступ до Євросоюзу у 2025 році

Президент додав, що Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС.