МЗС Німеччини та Фінляндії назвали пошкодження кабелів у Балтійському морі гібридною атакою

Німеччина та Фінляндія висловили стурбованість виведенням з ладу кабелю даних між двома дві країнами, наголосивши на потребі краще захищати критичну інфраструктуру.

Про це пише Цензор НЕТ з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ Німеччини та Фінляндії щодо пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі.

"Ми глибоко стурбовані перерізанням підводного кабелю між Фінляндією та Німеччиною в Балтійському морі. Той факт, що подібний інцидент відразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, красномовно говорить про нестабільність цього часу. Ведеться ретельне розслідування. Нашій європейській безпеці загрожує не лише загарбницька війна Росії проти України, а й гібридна війна зловмисників. Захист нашої спільної критично важливої ​​інфраструктури має фундаментальне значення для нашої безпеки та стійкості наших суспільств", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Балтійському морі пошкоджено кабелі зв’язку. Один між Фінляндією та Німеччиною, інший - між Швецією та Литвою

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус того ж дня також указав на ймовірність акту саботажу та заявив, що не вірить у ненавмисне пошкодження кабелю. До того ж він звернув увагу на те, що було пошкоджено не один кабель, а два - між Гельсінкі та німецьким Ростоком і Швецією і Литвою.

"Цілком чіткий знак, що щось відбувається… Ми маємо виходити з того, що йдеться про саботаж", - сказав Пісторіус, визнавши, що наразі бракує доказів, які вказували би на якусь конкретну сторону, але з його заяви випливає, що головна підозра пов'язана з гібридною війною Росії проти Європи.

Пошкодження кабелів зв'язку в Балтійському морі

Раніше повідомлялося про пошкодження двох кабелів зв'язку в Балтійському морі – між Фінляндією та Німеччиною та між Швецією та Литвою. У неділю повністю вийшов з ладу кабель BCS East-West Interlink, який з'єднує Литву зі шведським островом Готланд. Наступного дня фінська державна компанія Cinia оголосила про виявлення дефекту в підводному кабелі передачі даних C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною, внаслідок чого зв’язок через цей кабель був перерваний.

C-Lion1 завдовжки 1173 кілометри з’єднує Гельсінкі та місто Росток в німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія. Кабель був введений в експлуатацію навесні 2016 року і є єдиним підводним кабелем передачі даних, який проходить напряму з Фінляндії до материкової Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія веде розвідку критичних підводних кабелів з міжнародним інтернет-трафіком поблизу Ірландії, - The Guardian

До того повідомлялося про інцидент в Ірландському морі, в ході якого із зони, де розташовані критичні кабелі зв'язку, був виведений російський корабель "Янтарь" за підозрою в проведенні розвідки.