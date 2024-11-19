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МЗС Німеччини та Фінляндії назвали пошкодження кабелів у Балтійському морі гібридною атакою

Заява МЗС Німеччини та Фінляндії з приводу пошкодження трансбалтійських кабелів

Німеччина та Фінляндія висловили стурбованість виведенням з ладу кабелю даних між двома дві країнами, наголосивши на потребі краще захищати критичну інфраструктуру.

Про це пише Цензор НЕТ з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ Німеччини та Фінляндії щодо пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі.

"Ми глибоко стурбовані перерізанням підводного кабелю між Фінляндією та Німеччиною в Балтійському морі. Той факт, що подібний інцидент відразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, красномовно говорить про нестабільність цього часу. Ведеться ретельне розслідування. Нашій європейській безпеці загрожує не лише загарбницька війна Росії проти України, а й гібридна війна зловмисників. Захист нашої спільної критично важливої ​​інфраструктури має фундаментальне значення для нашої безпеки та стійкості наших суспільств", - йдеться у заяві.

балтика,кабель,німеччина,фінляндія
Фото: The Guardian

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Балтійському морі пошкоджено кабелі зв’язку. Один між Фінляндією та Німеччиною, інший - між Швецією та Литвою

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус того ж дня також указав на ймовірність акту саботажу та заявив, що не вірить у ненавмисне пошкодження кабелю. До того ж він звернув увагу на те, що було пошкоджено не один кабель, а два - між Гельсінкі та німецьким Ростоком і Швецією і Литвою.

"Цілком чіткий знак, що щось відбувається… Ми маємо виходити з того, що йдеться про саботаж", - сказав Пісторіус, визнавши, що наразі бракує доказів, які вказували би на якусь конкретну сторону, але з його заяви випливає, що головна підозра пов'язана з гібридною війною Росії проти Європи.

Пошкодження  кабелів зв'язку в Балтійському морі

Раніше повідомлялося про пошкодження двох кабелів зв'язку в Балтійському морі – між Фінляндією та Німеччиною та між Швецією та Литвою. У неділю повністю вийшов з ладу кабель BCS East-West Interlink, який з'єднує Литву зі шведським островом Готланд. Наступного дня фінська державна компанія Cinia оголосила про виявлення дефекту в підводному кабелі передачі даних C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною, внаслідок чого зв’язок через цей кабель був перерваний.

C-Lion1 завдовжки 1173 кілометри з’єднує Гельсінкі та місто Росток в німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія. Кабель був введений в експлуатацію навесні 2016 року і є єдиним підводним кабелем передачі даних, який проходить напряму з Фінляндії до материкової Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія веде розвідку критичних підводних кабелів з міжнародним інтернет-трафіком поблизу Ірландії, - The Guardian

До того повідомлялося про інцидент в Ірландському морі, в ході якого із зони, де розташовані критичні кабелі зв'язку, був виведений російський корабель "Янтарь" за підозрою в проведенні розвідки.

Німеччина (7347) Фінляндія (1303) кабель (51)


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Топ коментарі
+12
І що? Висловіть стурбованість і забудьтеся.
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19.11.2024 17:36
+11
головне не допустити ескалацію і вирішити все дипломатично
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19.11.2024 17:36
+7
ага... ви схаменетесь тоді, коли вам в лоба ****-нуть кувалдою... та ще й будете сумніватися... щоб не було ескалації
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19.11.2024 17:38
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І що? Висловіть стурбованість і забудьтеся.
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19.11.2024 17:36 Відповісти
А що вони ще мають зробити? Обявити війну кацапам? Та і в цьому випадку навіть немає 100% доказів, просто всі знають, що це міг зробити тільки кацап, бо там навіть був їх корабель. Це мабуть кацапи віддачили німцям за постачання газових турбін Siemens на територію окупованого Криму попри серйозний санкційний режим, а також постачання фільтраційного обладнання німецького бренду Inge GmbH, яке встановили на двох кримських електростанціях - Таврійській та Балаклавській.
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19.11.2024 18:00 Відповісти
Самою найкращою відповіддю було б з часом висловлення співчуття росіянам, затонувшим разом з кораблем "Янтарь" внаслідок зіткнення з міною часів другої світової. Але для цього потрібні яйця.....
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19.11.2024 18:34 Відповісти
головне не допустити ескалацію і вирішити все дипломатично
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19.11.2024 17:36 Відповісти
Президент Франції Еммануель Макрон потис руку міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову на саміті G20.

При цьому на церемонії фотографування не було президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та його італійської колеги Джорджі Мелоні. Ці західні лідери і раніше уникали спільних фото з Лавровим.

ось так стурбованість
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19.11.2024 18:01 Відповісти
Передати послу московії ноту.
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19.11.2024 17:37 Відповісти
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19.11.2024 17:56 Відповісти
На телефоні з 2014 року стоїть "Українська народна" від Astrogenta.
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19.11.2024 18:36 Відповісти
Это Залужный кабеля повредил , как и газопровод.
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19.11.2024 17:37 Відповісти
ага... ви схаменетесь тоді, коли вам в лоба ****-нуть кувалдою... та ще й будете сумніватися... щоб не було ескалації
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19.11.2024 17:38 Відповісти
Не будьте наівними : шукайте кацапський
слід...Кому ще потрібно пакостити
вільному цивілізованому світу,крім
мордору?
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19.11.2024 17:41 Відповісти
А кацапи кажуть,що то риба-меч перерубала! А може риба-молот перебила,а можливо риба-пила перепиляла! Але тільки не вони!
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19.11.2024 17:42 Відповісти
Не даремне ж там кацапське корито ошивалося. А ви ще більше толеранствуйте кацапам, то ще не таке буде!
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19.11.2024 17:47 Відповісти
Скоро кацапота буде срати вам на голову і також буде стурбованість після лазні.
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19.11.2024 17:49 Відповісти
Меркель ****, це вона !
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19.11.2024 17:53 Відповісти
Розвідка розвідкою, а пошкодити кабель це не так вже й важко. Особливо коли вже руки набили в інших місцях. Проте Європі треба речові докази у вигляді літери ЗЕТ або кацапського "лайна".
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19.11.2024 17:54 Відповісти
Евродебіли,млять..Після підриву північних потоків,треба було на наступний день патрулювати ..Що Америка за вас буде це робити..?
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19.11.2024 17:57 Відповісти
Відчуваю глибоке занепокоєння.
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19.11.2024 17:59 Відповісти
занепокоєність
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19.11.2024 18:03 Відповісти
Кацап потвора ненаситна,
По розвитку ще первобитна
Нічого в них свого немає,
А як шакал на свій весь лає,
Кацап не вміє будувати,
Покликання все руйнувати.
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19.11.2024 18:04 Відповісти
Кацап на світ весь лає 👍🏼👍🏼👍🏼
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19.11.2024 18:15 Відповісти
Терміново!! телефонуйте пуцину! То не він - його підставили!
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19.11.2024 18:06 Відповісти
По всьому світу гадить кацапстан , а команди видає
кремлівський вилупок і бидло ,яке живиться людською кровʼю 😡
Здохни су@ка москальська і поскоріш 🙁
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19.11.2024 18:13 Відповісти
Тільки кацапи здатні на таку підлість , але Європа ще не вірить в це ,
так як купує в них і газ , і нафту 😒
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19.11.2024 18:19 Відповісти
Німцям подарувати пару морських дронів? Чи може німцям яйця потрібні?
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19.11.2024 18:38 Відповісти
Доречі, транс атлантичному кабелю варто напружитись
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19.11.2024 18:42 Відповісти
Капець. Клоуни при владі майже всюди.
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19.11.2024 18:44 Відповісти
Підетріть собі, европа, шмарклі...
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19.11.2024 18:59 Відповісти
Найкращий засіб захисту (оптичних кабелів… - ліквідація моськовії (рф) як держави-терориста.
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19.11.2024 19:10 Відповісти
Мабуть, НАТОтепер розшифровується як Північно-Атлантична Організація Терпил.
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19.11.2024 21:35 Відповісти
 
 