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США не будуть нічого змінювати у відповідь на оновлену ядерну доктрину РФ, - Рада нацбезпеки

У Раді нацбезпеки США не здивовані нагнітанням ядерної загрози з боку Росії

Сполучені Штати Америки поки не мають наміру змінювати власну політику ядерного стримування у відповідь на затвердження Росією оновленої ядерної доктрини, яка розширює підстави застосування відповідного виду озброєнь.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому, повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на агентство Reuters.

Співрозмовник журналістів сказав, що у США "не були здивовані заявою Росії про те, що вона оновить свою ядерну доктрину", оскільки вона про це неодноразово говорила, вдаючись до "безвідповідальної риторики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ

"Не спостерігаючи жодних змін у ядерних силах Росії, ми не бачимо жодних причин коригувати наші власні ядерні сили або доктрину у відповідь на сьогоднішні заяви Росії", – додав представник Ради нацбезпеки США.

Він також згадав про використання Росією північнокорейських військових для ведення війни проти України, що назвав "значною ескалацією".

Читайте також: Росія запустила масове виробництво мобільних укриттів від ядерного вибуху

Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

росія (65098) США (22737) ядерна зброя (1151)


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Топ коментарі
+8
Пуйло - ти п'ян і блеф твій не удався
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19.11.2024 19:59
+8
То ість на "слабо" не получілось. 😊 Ну, що ж, Воронєжу кірдик!
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19.11.2024 20:05
+4
ну хай пиня сходить в чемодан посере на останок
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19.11.2024 20:15
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Пуйло - ти п'ян і блеф твій не удався
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19.11.2024 19:59 Відповісти
звисно, буде достатньо однои у щурячий пидвал
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19.11.2024 20:04 Відповісти
То ість на "слабо" не получілось. 😊 Ну, що ж, Воронєжу кірдик!
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19.11.2024 20:05 Відповісти
ну хай пиня сходить в чемодан посере на останок
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19.11.2024 20:15 Відповісти
США погроз кацапів давно не бояться. Краще хай піськов принесе пуйлу валізу, бо воно обгадить весь кремль від страху.
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19.11.2024 20:22 Відповісти
це після того як Трамп сказав шо буде Кремель бомбить
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19.11.2024 20:27 Відповісти
Ну чого? Могли б туалетний папір замінити оновленою доктриною
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19.11.2024 20:35 Відповісти
Значить вони готові - ну що х...ло покажи що в тебе в штанах ще щось є крім гівна яке ти ховаєш в чемоданчиках!
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19.11.2024 20:40 Відповісти
Так. З мови дипломатів це означає: ви, кацапи, у нас давно на прицілі. В разі чого -- зітремо на "рдіационний_пЄпЄл" не на словах, а насправді. Миттєво. І холоднокровно.
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19.11.2024 20:58 Відповісти
Кажучи на чиловична мова - сполучени щати посслали хнх.
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19.11.2024 21:10 Відповісти
Так, а шо ж там змінювати - всі цілі вже давно занесені в компи і комплекси, а кнопки вже давно змащені і перевірені на "залипання"! Може і не за 24 години, але близько до цього всі смикання рашки з ЯО будуть показово припинені, бо рівень кацапської техніки, зброї, електроніки в Штатах вже давно оцінили(з нашою допомогою) і...нічого ********* там не знайшли! Все їхнє хвальоне гівно мало того, що збивається на всі 100%, так воно ще й не завжди стартує без ЧП. А оті цеберки з болтами, що вони ще й досі використовують - знищуються ще на землі, до злету.
Так чого ж їм суєтиться? То вже хай лисий недомірок вішає оту "лапшу" своїм лохам на вуха - вони це дуже **********.
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19.11.2024 21:30 Відповісти
 
 