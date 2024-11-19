США не будуть нічого змінювати у відповідь на оновлену ядерну доктрину РФ, - Рада нацбезпеки

Сполучені Штати Америки поки не мають наміру змінювати власну політику ядерного стримування у відповідь на затвердження Росією оновленої ядерної доктрини, яка розширює підстави застосування відповідного виду озброєнь.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому, повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на агентство Reuters.

Співрозмовник журналістів сказав, що у США "не були здивовані заявою Росії про те, що вона оновить свою ядерну доктрину", оскільки вона про це неодноразово говорила, вдаючись до "безвідповідальної риторики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ

"Не спостерігаючи жодних змін у ядерних силах Росії, ми не бачимо жодних причин коригувати наші власні ядерні сили або доктрину у відповідь на сьогоднішні заяви Росії", – додав представник Ради нацбезпеки США.

Він також згадав про використання Росією північнокорейських військових для ведення війни проти України, що назвав "значною ескалацією".

Читайте також: Росія запустила масове виробництво мобільних укриттів від ядерного вибуху

Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.