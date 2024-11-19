США не будуть нічого змінювати у відповідь на оновлену ядерну доктрину РФ, - Рада нацбезпеки
Сполучені Штати Америки поки не мають наміру змінювати власну політику ядерного стримування у відповідь на затвердження Росією оновленої ядерної доктрини, яка розширює підстави застосування відповідного виду озброєнь.
Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому, повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на агентство Reuters.
Співрозмовник журналістів сказав, що у США "не були здивовані заявою Росії про те, що вона оновить свою ядерну доктрину", оскільки вона про це неодноразово говорила, вдаючись до "безвідповідальної риторики".
"Не спостерігаючи жодних змін у ядерних силах Росії, ми не бачимо жодних причин коригувати наші власні ядерні сили або доктрину у відповідь на сьогоднішні заяви Росії", – додав представник Ради нацбезпеки США.
Він також згадав про використання Росією північнокорейських військових для ведення війни проти України, що назвав "значною ескалацією".
Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.
Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
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Так чого ж їм суєтиться? То вже хай лисий недомірок вішає оту "лапшу" своїм лохам на вуха - вони це дуже **********.