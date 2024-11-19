Конгресмен-республіканець Массі закликає оголосити імпічмент Байдену через дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Член Палати представників від Республіканської партії від штату Кентуккі Томас Массі закликає до імпічменту президента США Джо Байдена через надання ЗСУ дозволу атакувати територію РФ ракетами великої дальності ATACMS. Він вважає, це рішення "неконституційним актом війни".

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Дозволивши атакувати ракетами великої дальності Росію, Байден вчиняє неконституційний акт війни, який ставить під загрозу життю всіх громадян США", - зазначив конгресмен.

Республіканець Массі наголосив, що рішення лідера США є злочином, і назвав Джо Байдена "маріонеткою глибинної держави".

"Це злочин, що тягне за собою імпічмент, але реальність така, що він є вихолощеною маріонеткою глибинної держави", - додав він.

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Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

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