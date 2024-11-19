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Конгресмен-республіканець Массі закликає оголосити імпічмент Байдену через дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Член Палати представників від Республіканської партії від штату Кентуккі Томас Массі закликає до імпічменту президента США Джо Байдена через надання ЗСУ дозволу атакувати територію РФ ракетами великої дальності ATACMS. Він вважає, це рішення "неконституційним актом війни".

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Дозволивши атакувати ракетами великої дальності Росію, Байден вчиняє неконституційний акт війни, який ставить під загрозу життю всіх громадян США", - зазначив конгресмен.

Республіканець Массі наголосив, що рішення лідера США є злочином, і назвав Джо Байдена "маріонеткою глибинної держави".

"Це злочин, що тягне за собою імпічмент, але реальність така, що він є вихолощеною маріонеткою глибинної держави", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Помічник Блінкена Ніколс офіційно підтвердив зняття Байденом обмежень на далекобійні удари по РФ 

Конгресмен-республіканець Мессі закликає оголосити імпічмент Байдену через дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вперше атакувала територію Росії далекобійними ракетами ATACMS, - ЗМІ

Автор: 

Байден Джо (2887) імпічмент (279) Конгрес США (1227) дозвіл (290) США (22737) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+47
ооо... руссге баблишко дошло....
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19.11.2024 21:35
+36
Рейган би надавав підсрачників таким "республіканцям".
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19.11.2024 21:36
+27
Рух по його рахунках нехай перевірять.
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19.11.2024 21:37
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ооо... руссге баблишко дошло....
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19.11.2024 21:35 Відповісти
...ще одна трампівська шавка починає авансом вилизувати дупу соєму майбутньому хазяїну...
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19.11.2024 21:45 Відповісти
Конгресмену - республіканцю Мессі потрібно спочатку думати ,
а потім патякати на весь світ ,
так як збочинець і дружбан
воєнного злочинця путлЄра 🙁
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19.11.2024 22:21 Відповісти
Це респ - чи хер собачии?
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19.11.2024 21:36 Відповісти
Хер кремлячий
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19.11.2024 21:40 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.11.2024 04:22 Відповісти
4р розказували шо деми такі мягкотілі а респи воиовничі - Трамп прииде і зажене путлєра в стіило
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19.11.2024 21:45 Відповісти
Мессі, - це футболіст!

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19.11.2024 21:56 Відповісти
Messy - це брудний.
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19.11.2024 22:00 Відповісти
от з прапором України, це фотожопчик причому дуже кривий
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20.11.2024 08:14 Відповісти
Це з якогось ютубного відео через гугл-пошук.
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20.11.2024 13:06 Відповісти
збільш фотографію і побачиш що прапор прифотожоплений криво, а якщо кинеш семе фото в пошук, то побачиш, що на справжньому фото він без будь-якого прапора взагалі, просто кулаки стискає. ну то таке.
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20.11.2024 13:16 Відповісти
ось
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fredir.yallakora.com%2Fworld-cup%2F2767%2Fvideo%2F1372690%2F%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86&psig=AOvVaw1jfj4hlUtFBKxQzqD_CyS7&ust=1732187885537000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCICHnO_k6okDFQAAAAAdAAAAABAE
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20.11.2024 13:19 Відповісти
Рейган би надавав підсрачників таким "республіканцям".
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19.11.2024 21:36 Відповісти
Ти диви, прокинувся.
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19.11.2024 21:37 Відповісти
Рух по його рахунках нехай перевірять.
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19.11.2024 21:37 Відповісти
Глибинні "консерви" почали вскривати рашисти.
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19.11.2024 23:35 Відповісти
Перевірте витрати його сім'ї за 10-20 років та порівняйте з доходами.
Дуже же здивуєтесь.
З екрана монітора аж тхне рубльовими купюрами.
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19.11.2024 21:38 Відповісти
У цього Мессі пам'ять коротка - забуває про війни в Іраку та Афганістані.
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19.11.2024 21:38 Відповісти
Що ж ти Байден наробив? Трампакс же мав на увазі мир через силу рашки, а не України. Всі карти рудому спутав.
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19.11.2024 21:39 Відповісти
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19.11.2024 21:45 Відповісти
А стм ще відоме це чудило?

Бо зазвичай найбільш завзяті борці з глибинною державою або трахають дивани, або замовляють російських повій.
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19.11.2024 21:40 Відповісти
Ось і ще одна "консерва" вскрилася.
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19.11.2024 21:40 Відповісти
О, республіканець Мессі відкрито став ворогом Укрпаїни, на одній сходинці із пуйлом. Невже повилазило, як терорист пуйло і його терористична армія кожного дня б'є ракетами по багатоповерхівках і вбиває жінок та дітей? Не бачить, як воно трощить інфрастукруру, щоб українці страждали без світла, води та тепла? Не чує, як кацапи обзивають американців і погрожують їм своїх металобрухтом? Невже не додумався, що якби кацап мав би хоч таку силу, як США, то без роздумів напав би на них?
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19.11.2024 21:40 Відповісти
Самое смешное как американцы пишут о страшном Путине, который на них нападет. Их деды не были такими трусами как они.
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19.11.2024 21:41 Відповісти
Всегда были сцыкунами! На столько сцыкливыми, что воевали, только в случае многократного преимущества или с откровенными дикарями, которые имели только луки и стрелы
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19.11.2024 22:26 Відповісти
Я помню как они пару лет назад форсили свою воинственность. Избиратели Трампа же гордятся какие они мужественные не то что эти изнеженные демократы. Но видимо вся их мужественность кончается на Путине.
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19.11.2024 22:30 Відповісти
🤦‍♀️🤡 що за парад ідіотів! СаллІван потім цей дурник. Я не кажу вже про Трампів. Там взагалі клініка.
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19.11.2024 21:41 Відповісти
"Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом"©...
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19.11.2024 21:41 Відповісти
Підарас.
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19.11.2024 21:41 Відповісти
Ще одне чудо вилізло.
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19.11.2024 21:43 Відповісти
Дозвіл від Байдена, це лакмусовий папірець. Дивимося, як вскриваються російські агенти і фіксуємо.
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19.11.2024 21:48 Відповісти
А тепер уявіть, що буде, коли все це русняве болото отримає всю повноту влади після інавгурації Трампа. Вони відправлять американські війська на допомогу кацапам, щоб змусити Україну до капітуляції.
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19.11.2024 21:50 Відповісти
Маячню не пиши з відправкою військ .
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19.11.2024 22:12 Відповісти
Ти трампівська Моніка левінські?)))
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19.11.2024 22:18 Відповісти
Шо вживаєте, пане?
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19.11.2024 22:26 Відповісти
То мабуть просто пан вжив сарказм
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19.11.2024 23:49 Відповісти
дворазовий з імпічментом "трамплін" ввійде в історію США,ЯК ЄДИНИЙ ПРЕЗИДЕНТ США ,КОТРИЙ МАВ ТРИ ІМПІЧМЕНТИ,Чекати не так довго ,мабуть...
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19.11.2024 21:50 Відповісти
В 2022 році коли українська армія звільняла території, а росіяни тікали звідусіль - американці вигадали ноу-хау з забороною використання зброї, щоб втримати війну на території України. Потім росіяни зрозуміли що до чого і почали використовувати це проти Заходу, погрожуючи третьою світовою.
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19.11.2024 21:50 Відповісти
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19.11.2024 21:53 Відповісти
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19.11.2024 22:04 Відповісти
Wed September 11, 2024
Senior Republicans urge Biden to lift restrictions on Ukraine hitting targets deep inside Russia

Високопоставлені республіканці закликають Байдена зняти обмеження на Україну, що вражає цілі всередині Росії

https://edition.cnn.com/2024/09/10/politics/republicans-urge-biden-lift-restrictions-ukraine-targets-inside-russia/index.html
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19.11.2024 22:08 Відповісти
Так вибори вже пройшли. Тепер повилазив Маск, трампеня та інші придурки
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19.11.2024 22:14 Відповісти
А тепер за те, до чого закликали, вимагають імпічмент Байдену.
Моральні виродки.
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19.11.2024 23:54 Відповісти
З якої дупи він виліз?
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19.11.2024 22:10 Відповісти
Кремлівської , бо смердить так само .
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19.11.2024 22:13 Відповісти
З якої??? Там немає жодного респа, який би підтримував Україну! Звідки виліз... 🤣
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19.11.2024 22:22 Відповісти
Ознаки ідіота:
- віра у світовий уряд;
- віра у глибинну державу;
- заперечення ковіду;
- заперечення вакцинації
- віра в будь-яку іншу конспірологію (теорію змови)
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19.11.2024 22:12 Відповісти
Massie actually called Biden "an emasculated [i.e., castrated] puppet of a deep state. " Classy, taking the level of political debate to new heights.
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19.11.2024 22:40 Відповісти
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19.11.2024 22:45 Відповісти
Українцям потрібно зрозуміти що політика в штатах то політичне шоу і це все гра в доброго і поганого поліцейського, все давно узгоджено між двома партіями просто треба грати в свою гру.

Потім прийде Трамп і якщо все пройде добре і х..ло не наробить дурниць то він скаже а що я можу зробити це дід все наробив я ж за мир, а якщо наробить то вже буде повід робити деякі речі.
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19.11.2024 22:46 Відповісти
Сьогодні подивився про-Трампівський канал Fox News. До виборів вони волали що ніяких грошей в Україну а сьогодні цькують Байдена що тільки через 2.5 роки дозволив бити по росії і війна до переможного кінця і не можна виходити як у Афганістані Перевзулись у повітрі. Професіоналізм нє пропьйош.
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19.11.2024 23:11 Відповісти
Такой кипишь, как будто Томагавки дали. Что там тех 300 км, не очем.
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19.11.2024 23:20 Відповісти
Може робити цім козлам індивідуальні альбоми з фотками ЗРУЙНОВАНИХ МІСТ , житлових будинків, вбитих цивільних
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20.11.2024 00:27 Відповісти
Массі злякався алкаша Гурульова- той ляпнув, що мєтньом і Байдена і Рижого не буде.
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20.11.2024 01:23 Відповісти
Давайте трампісти, розкажіть нам про поганих демократів
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20.11.2024 05:54 Відповісти
Трамп уже розказав всім про придурка який носить польову форму і має неголену пику за тисячі кілометрів від фрону...
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20.11.2024 06:00 Відповісти
Рейган у труні перевертається, дивлячись на те, на що перетворилася його партія ...
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20.11.2024 12:30 Відповісти
дайте ему селедки
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20.11.2024 13:32 Відповісти
 
 