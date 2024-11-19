У Бундестазі знову розглянуть пропозицію про передачу Taurus Україні

"Вільна демократична партія" (ВДП) Німеччини, яка вийшла з керівної коаліції Олафа Шольца, вкотре винесе на голосування в Бундестазі пропозицію щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Про це заявив лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

За його словами, відповідну пропозицію винесуть на розгляд Бундестагу вже наступного тижня.

"Уряд США вживає рішучих заходів у питанні дозволу використання ракет ATACMS. Німеччина має наслідувати цей приклад і передати Taurus Україні", - наголосив Дюрр.

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Зазначимо, що більшість депутатів "Вільної демократичної партії" вже виступали за постачання Taurus, але під час голосувань за аналогічні ініціативи в минулому голосували проти в рамках коаліційної дисципліни. Так само проти голосувала й інша коаліційна партія, "Зелені", чиї члени також виступають за постачання ракет.

Після розпаду коаліції ВДП тепер припускає, що більшість на підтримку цього кроку може бути знайдена.

"Коли я дивлюся на заяви, зроблені (опозиційним союзом - ред.) ХДС/ХСС і "Зеленими" в останні дні, я переконаний, що більшість у Бундестазі проголосувала б за Taurus" - додав Дюрр.

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Що передувало?

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що проти того, щоб Україна використовувала далекобійні крилаті ракети Taurus для ударів вглиб території Росії.

Пізніше Шольц заявив, що не підтримує постачання крилатих ракет Taurus Україні, бо це — відповідальність за контроль над цілями, яку він не хоче брати на себе.

У Німеччині є ряд політиків, які виступають за передачу Taurus Україні. Віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Хабек пообіцяв у разі обрання на посаду глави німецького уряду відправити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Аналогічну передвиборчу обіцянку раніше зробив ще один кандидат на пост канцлера ФРН від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц, звинувативши Шольца у відсутності стратегічного бачення.

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