Рашисти вдарили по житловій забудові у Запорізькій області

Російські війська ввечері 19 листопада завдали удару по населеному пункту Запорізької області, попередньо поцілили по житловій забудові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали удару по населеному пункту Запорізької області. Попередньо, влучили по житловій забудові", - зазначив він.

Він додав, що наслідки удару уточнюються.

Федоров наголосив, що атака ворога триває.

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Нагадаємо, цієї ночі армія РФ вкотре масовано атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе типу "Shahed".