Росія намагається використати закриття посольств для підігрівання паніки в Україні, - ЦПД
Як заявляє керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко, росіяни намагаються підігрівати панічні настрої після заяв про закриття для відвідувачів кількох посольств у Києві.
Про це інформує Цензор НЕТ, посилаючись на допис Коваленка в телеграмі.
Зокрема, Коваленко закликав не сприймати підготовку росіян до обстрілів України у холодний період року як несподіванку, адже це їхня вже звична тактика.
"Накопичували ракети, готували авіацію, флот. Ставка на крилаті ракети і балістику, а також дрони для виснаження ППО. Ці плани не є несподіваними, вони відомі і про них попереджали", - пояснив він.
"Інформаційно зараз вони також намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств", - зауважив керівник ЦПД при РНБО.
Він додав, що "за три роки широкомасштабки, а також знаючи зараз про наявність у Росії ракет і планів щодо обстрілів України, інфраструктури, українці вже розуміють ситуацію - потрібно спланувати свій час і підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут і час, за який до цих безпечних місць можна дістатися".
Також Коваленко нагадав про необхідність стежити за офіційними повідомленнями, зокрема, Повітряних сил.
Нагадаємо, посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Україні зачиняються для відвідувачів після оприлюднення Сполученими Штатами інформації про можливу значну повітряну атаку.
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