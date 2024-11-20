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Росія намагається використати закриття посольств для підігрівання паніки в Україні, - ЦПД

Росія розхитує паніку в Україні після повідомлення посольства США про загрозу атак - Андрій Коваленко

Як заявляє керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко, росіяни намагаються підігрівати панічні настрої після заяв про закриття для відвідувачів кількох посольств у Києві.

Про це інформує Цензор НЕТ, посилаючись на допис Коваленка в телеграмі.

Зокрема, Коваленко закликав не сприймати підготовку росіян до обстрілів України у холодний період року як несподіванку, адже це їхня вже звична тактика.

"Накопичували ракети, готували авіацію, флот. Ставка на крилаті ракети і балістику, а також дрони для виснаження ППО. Ці плани не є несподіваними, вони відомі і про них попереджали", - пояснив він.

"Інформаційно зараз вони також намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств", - зауважив керівник ЦПД при РНБО.

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Він додав, що "за три роки широкомасштабки, а також знаючи зараз про наявність у Росії ракет і планів щодо обстрілів України, інфраструктури, українці вже розуміють ситуацію - потрібно спланувати свій час і підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут і час, за який до цих безпечних місць можна дістатися".

Також Коваленко нагадав про необхідність стежити за офіційними повідомленнями, зокрема, Повітряних сил.

Нагадаємо, посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Україні зачиняються для відвідувачів після оприлюднення Сполученими Штатами інформації про можливу значну повітряну атаку.

посольство (942) США (22590) Центр протидії дезінформації (158) повітряна тривога (908)


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Топ коментарі
+5
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20.11.2024 14:26
+2
То це ж не кацапи закрили посольства в Києві - це ж іх ініціатива - шо там вже гріти
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20.11.2024 14:25
+2
Що значить надихає він говорить зараз реальні речі, чи краще нехай про шашлики розповідає і про каву в Криму
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20.11.2024 14:40
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Я навколо себе і в місті спостерігаю не паніку, а лише саму гуяніку. Усім погуй, життя іде собі. Чи рузьге якусь альтернативну Україну мають на увазі.
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20.11.2024 14:22 Відповісти
То це ж не кацапи закрили посольства в Києві - це ж іх ініціатива - шо там вже гріти
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20.11.2024 14:25 Відповісти
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20.11.2024 14:26 Відповісти
Що значить надихає він говорить зараз реальні речі, чи краще нехай про шашлики розповідає і про каву в Криму
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20.11.2024 14:40 Відповісти
Якщо США скоротять обсяги допомоги то нам насамперед потрібно замінити політичне, військове та економічне управління країною. Іншими словами, зуйло іде на *** разом з усіма своїми призначенцями. І це за кращого для них "розкладу". "Вдячні пересічні" можуть цю "зе-еліту" просто передушити...
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20.11.2024 14:50 Відповісти
ЦПД Зе- центр підняття "достойності" Зе для гри на "піаніно"
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20.11.2024 14:35 Відповісти
Не панікуйте, йдіть на шашлики
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20.11.2024 14:40 Відповісти
І що? Потрібно Зеленскому анонсувати народження Плану Протидії Нагнітання Паніки? І створити таке ж міністерство.
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20.11.2024 15:08 Відповісти
Порівняно з вами вони діти мали, як ви нагнітаєте, так їм і не снилося
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20.11.2024 16:18 Відповісти
Якої паніки ? Люди вже давно поділились на три табори
1. Чую тривогу іду в укриття
2. Чую вибухи іду в укриття
3. Яка тривога ?
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20.11.2024 20:29 Відповісти
 
 