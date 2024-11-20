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США надали Україні новий пакет військової допомоги на $275 млн
У середу, 20 листопада, Сполучені Штати оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги на суму у 275 мільйонів доларів. У ньому, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та протитанкові системи Javelin.
Про це йдеться у пресрелізі Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.
Що включає новий пакет допомоги від США:
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
- мінометні снаряди калібру 60-мм і 81-мм;
- безпілотники;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- стрілецьку зброю та набої до неї;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;
- запчастини до техніки та допоміжне обладнання.
Топ коментарі
+9 Amber
показати весь коментар20.11.2024 16:52
+4 Dan First
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+4 Dan First
показати весь коментар20.11.2024 17:40
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01.11.2024 $425
20.11.2024 $275
Казали, що будуть давати майже щотихня, вийшло раз в 3 тижні
Залишок PDA 2024 = 3.9млрд, PDA 2022-2023=4.8млрд
Загальний залишок 8.7млрд
Та 8 тижнів до завершення каденції, та перевірки "обіцянки" президента
Невикористане залишиться Трампу, буде можливість використати для втілення свої рішень
А пакет слабенький, тільки розхідники
навіть ракет немає, після надання дозволу на застосування
що при наявності залишку в 50шт, скоріш не дасть відчутного еффекту
По ракетам не зрозуміло
використавши 10-20 ракет, вже новини одна за одною про ураження
а згідно інших новин, з початку року виготовлено 100 ракет, а новин було значно менше
хоча повинні бути раз в місяць
в середньому по 3 млн. долл. з різною дальністю від 370 до 1000 км. А то вільних Атакамсів у них мало і F-16 треба забезпечити. На залишок Бредлі і різні **********.
Жодного сумніву, що йому болить усе, що відбувається в Україні, що він, у свій час, намагався застерегти, попередити, а потім - усіляко допомогти нам.
Мені здається, невдячність намертво перекриває дорогу усьому доброму, що може статися і з окремою людиною, і з цілою країною.
Без цього чоловіка наша новітня історія була би набагато сумнішою.
Тому - з днем народження, пане Президенте!
І дякуємо за все!