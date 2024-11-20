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Новини Допомога Україні
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США надали Україні новий пакет військової допомоги на $275 млн

Новий пакет допомоги від США 20 листопада

У середу, 20 листопада, Сполучені Штати оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги на суму у 275 мільйонів доларів. У ньому, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та протитанкові системи Javelin.

Про це йдеться у пресрелізі Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.

Що включає новий пакет допомоги від США:

  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
  • мінометні снаряди калібру 60-мм і 81-мм;
  • безпілотники;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • стрілецьку зброю та набої до неї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;
  • запчастини до техніки та допоміжне обладнання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готують новий пакет військової допомоги для Україні на $275 мільйонів, – ЗМІ

Автор: 

США (22590) допомога і підтримка (1157)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо США за допомогу нашій країні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.11.2024 16:52
+4
Це пакет №70
01.11.2024 $425
20.11.2024 $275

Казали, що будуть давати майже щотихня, вийшло раз в 3 тижні
Залишок PDA 2024 = 3.9млрд, PDA 2022-2023=4.8млрд
Загальний залишок 8.7млрд

Та 8 тижнів до завершення каденції, та перевірки "обіцянки" президента
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20.11.2024 17:27
+4
Побачимо, через 8 тижнів чого варте слово президента США від демократів
Невикористане залишиться Трампу, буде можливість використати для втілення свої рішень

А пакет слабенький, тільки розхідники
навіть ракет немає, після надання дозволу на застосування
що при наявності залишку в 50шт, скоріш не дасть відчутного еффекту

По ракетам не зрозуміло
використавши 10-20 ракет, вже новини одна за одною про ураження

а згідно інших новин, з початку року виготовлено 100 ракет, а новин було значно менше
хоча повинні бути раз в місяць
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20.11.2024 17:40
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Дякуємо США за допомогу нашій країні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.11.2024 16:52 Відповісти
щоб використати 63 погоджених мільярди таким темпом, потрібно такі пакети давати щодня
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20.11.2024 17:01 Відповісти
Опять у тебя зрада?
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20.11.2024 17:22 Відповісти
Це пакет №70
01.11.2024 $425
20.11.2024 $275

Казали, що будуть давати майже щотихня, вийшло раз в 3 тижні
Залишок PDA 2024 = 3.9млрд, PDA 2022-2023=4.8млрд
Загальний залишок 8.7млрд

Та 8 тижнів до завершення каденції, та перевірки "обіцянки" президента
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20.11.2024 17:27 Відповісти
Та вже ясно, що не витратять все. Чергова обіцянка-цяцянка...
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20.11.2024 17:29 Відповісти
Побачимо, через 8 тижнів чого варте слово президента США від демократів
Невикористане залишиться Трампу, буде можливість використати для втілення свої рішень

А пакет слабенький, тільки розхідники
навіть ракет немає, після надання дозволу на застосування
що при наявності залишку в 50шт, скоріш не дасть відчутного еффекту

По ракетам не зрозуміло
використавши 10-20 ракет, вже новини одна за одною про ураження

а згідно інших новин, з початку року виготовлено 100 ракет, а новин було значно менше
хоча повинні бути раз в місяць
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20.11.2024 17:40 Відповісти
Витратити дуже просто. Було б бажання. Є в наявності 2-3 млн. касетних 155 мм снарядів. Якщо дадуть 2 млн. і оцінять як нові по 3 тис. долл. то вже 6 млрд. виберуть. Якщо оцінять як старі по 1 тис. долл., то виберуть 2 млрд. долл. Ще на 3 млрд. долл. можуть дати 1000 ракет AGM-158 JASSM
в середньому по 3 млн. долл. з різною дальністю від 370 до 1000 км. А то вільних Атакамсів у них мало і F-16 треба забезпечити. На залишок Бредлі і різні **********.
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20.11.2024 19:37 Відповісти
Там взагалі то $ 7 МІЛЬЙАРДІВ зависло від Штатів Україні...
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20.11.2024 17:52 Відповісти
📣Сьогодні, 20 листопада, 46-му президенту США Джозефу Байдену виповнилося 82 роки.

Жодного сумніву, що йому болить усе, що відбувається в Україні, що він, у свій час, намагався застерегти, попередити, а потім - усіляко допомогти нам.

Мені здається, невдячність намертво перекриває дорогу усьому доброму, що може статися і з окремою людиною, і з цілою країною.

Без цього чоловіка наша новітня історія була би набагато сумнішою.

Тому - з днем народження, пане Президенте!
І дякуємо за все!
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20.11.2024 19:16 Відповісти
 
 