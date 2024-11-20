США надали Україні новий пакет військової допомоги на $275 млн

У середу, 20 листопада, Сполучені Штати оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги на суму у 275 мільйонів доларів. У ньому, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та протитанкові системи Javelin.

Про це йдеться у пресрелізі Міноборони США, передає Цензор.НЕТ.

Що включає новий пакет допомоги від США:

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;

мінометні снаряди калібру 60-мм і 81-мм;

безпілотники;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецьку зброю та набої до неї;

підривне обладнання та боєприпаси;

хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;

запчастини до техніки та допоміжне обладнання.

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