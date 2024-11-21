Умєров про удар Storm Shadow: Ми здатні і можемо відповісти

Міністр оборони України Рустем Умєров не деталізував чи били ЗСУ по РФ ракетами Storm Shadow.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти", - сказав Умєров.

Він також підкреслив, що Україна буде захищатися і давати відсіч всіма доступними засобами.

Раніше російські пропагандистські телеграм-канали повідомляли про удар ракетами Storm Shadow по Курській області.

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