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Новини
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Умєров про удар Storm Shadow: Ми здатні і можемо відповісти

Storm Shadow

Міністр оборони України Рустем Умєров не деталізував чи били ЗСУ по РФ ракетами Storm Shadow.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти", - сказав Умєров.

Він також підкреслив, що Україна буде захищатися і давати відсіч всіма доступними засобами.

Раніше російські пропагандистські телеграм-канали повідомляли про удар ракетами Storm Shadow по Курській області.

Також читайте: США дозволили Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, - The Times

Автор: 

крилаті ракети (1071) Умєров Рустем (588) Storm Shadow (19)


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Топ коментарі
+19
Ну так і жебрак, якщо йому дадуть гроші, теж на щось здатний.

Питання у тому, чому на третьому році досі самі не здатні.

Купляти маєтки та преміум авто здатні. Набивати дивани грошима здатні.
Тікати за кордон з під слідства здатні.
А озброювати нормально свою армію не здатні.
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21.11.2024 01:19
+17
Без чужих ракет ми не здатні. Банда зе здатна лише чл*ном на роялі
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21.11.2024 02:03
+16
С¥кедло Умеров наварив на бракованих мінах від оборонпрому, нажерся так, що обісрався, а тепер ще не відмився, а вже примазується до зброї союзників - торгаш немитий.
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21.11.2024 01:21
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Ну так і жебрак, якщо йому дадуть гроші, теж на щось здатний.

Питання у тому, чому на третьому році досі самі не здатні.

Купляти маєтки та преміум авто здатні. Набивати дивани грошима здатні.
Тікати за кордон з під слідства здатні.
А озброювати нормально свою армію не здатні.
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21.11.2024 01:19 Відповісти
Росіяни просунулись в Кураховому та Дар'їно, - DeepState.

От це справжній показник здатності цієї влади.
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21.11.2024 01:22 Відповісти
С¥кедло Умеров наварив на бракованих мінах від оборонпрому, нажерся так, що обісрався, а тепер ще не відмився, а вже примазується до зброї союзників - торгаш немитий.
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21.11.2024 01:21 Відповісти
Без чужих ракет ми не здатні. Банда зе здатна лише чл*ном на роялі
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21.11.2024 02:03 Відповісти
У нас таких ракет мало! Хотілось би щоб вони наносили великий урон! Щоб їх використовували з великою віддачею. А не аби розстріляти..
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21.11.2024 02:26 Відповісти
Залужному вірю, смердячему умєркє і зеленому гадьонишу не вірю. Брешуть, як дишуть.

Вибори
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21.11.2024 02:41 Відповісти
Красти і брехати - це все на що здатна чинна влада. Щоденно, на протязі пʼяти років, без вихідних, незважаючи ані на пандемію, ані на війну.
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21.11.2024 04:09 Відповісти
А чи не пора його міняти ?
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21.11.2024 05:34 Відповісти
На такого самого? В слугориг одні мародери, антимайданівці і брехуни.
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21.11.2024 06:55 Відповісти
Зміна має відбутися всієї слугорижної команди, бо ви міняєте умерова, резнікова чи тарана, а всим керує і гробить Боневтік Потужний і його 6 антимайданних менеджера. Але як замінити команду, коли в країні війна? Вибори? Під час війни це неможливо. Провести вибори у смартфоні через "Дію", на що натякають слугориги? Так це перезатвердження Боневтіка, бо ніякої конкуренції, навіть якщо прийняти всі данні голосування, бо нарід бачив тільки марафон, брехню і плани потужності Боневтіка Великого і ще його переможні відоси.
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21.11.2024 06:59 Відповісти
90% народу сидить в інтернеті .
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21.11.2024 08:20 Відповісти
Ця зброя вносить незначний вплив на хід війни.Цапи випустили тисячі ракет по Україні, і що ? Так що непотрібно вихвалятись тут як дитинка новою іграшкою , ти ж міністр оборони цілої країни а не обісцяний карапуз перед вихователькою.
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21.11.2024 07:04 Відповісти
Умєров- це хто? Не чула про такого.
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21.11.2024 07:11 Відповісти
Міноборони
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21.11.2024 07:33 Відповісти
Лох з тупою харяю , котрого боневтік поставив головнокомандуючим .
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21.11.2024 08:23 Відповісти
Умеров об ударе Storm Shadow: Мы способны и можем ответить Источник:
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Єдине на що ви спроможні - ******* гроші і піаритися на крові
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21.11.2024 08:27 Відповісти
 
 