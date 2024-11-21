Умєров про удар Storm Shadow: Ми здатні і можемо відповісти
Міністр оборони України Рустем Умєров не деталізував чи били ЗСУ по РФ ракетами Storm Shadow.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти", - сказав Умєров.
Він також підкреслив, що Україна буде захищатися і давати відсіч всіма доступними засобами.
Раніше російські пропагандистські телеграм-канали повідомляли про удар ракетами Storm Shadow по Курській області.
Топ коментарі
+19 Герхард
показати весь коментар21.11.2024 01:19
+17 адвокат офіс
показати весь коментар21.11.2024 02:03
+16 Trevo Trow
показати весь коментар21.11.2024 01:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Питання у тому, чому на третьому році досі самі не здатні.
Купляти маєтки та преміум авто здатні. Набивати дивани грошима здатні.
Тікати за кордон з під слідства здатні.
А озброювати нормально свою армію не здатні.
От це справжній показник здатності цієї влади.
Вибори
============
Єдине на що ви спроможні - ******* гроші і піаритися на крові