На збереження репродуктивних клітин військовослужбовців у Держбюджеті заклали 190 млн грн, - Ляшко

У бюджеті закладено 190 млн гривень на збереження репродуктивних клітин військовослужбовців.

Про це на презентації пілотного проєкту для ветеранів з підтримки на первинній ланці меддопомоги сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окремо зʼявилася нова програма, 190 млн гривень, щоб з 1 січня ми виконали норму закону і прописали механізм оплати за кошти бюджету зберігання репродуктивних клітин тих, хто йде в ЗСУ. З 1 січня зʼявляється така можливість, порядок прописується, після бюджету буде обговорений, але в бюджеті ця сума передбачена", - сказав Ляшко.

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Адмініструвати програму буде Міністерство охорони здоровʼя спільно з НСЗУ.

Ляшко додав, що на наступний рік продовжується програма із зубопротезування та зуболікування, на яку передбачено 750 млн грн.