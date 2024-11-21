На збереження репродуктивних клітин військовослужбовців у Держбюджеті заклали 190 млн грн, - Ляшко
У бюджеті закладено 190 млн гривень на збереження репродуктивних клітин військовослужбовців.
Про це на презентації пілотного проєкту для ветеранів з підтримки на первинній ланці меддопомоги сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Окремо зʼявилася нова програма, 190 млн гривень, щоб з 1 січня ми виконали норму закону і прописали механізм оплати за кошти бюджету зберігання репродуктивних клітин тих, хто йде в ЗСУ. З 1 січня зʼявляється така можливість, порядок прописується, після бюджету буде обговорений, але в бюджеті ця сума передбачена", - сказав Ляшко.
Адмініструвати програму буде Міністерство охорони здоровʼя спільно з НСЗУ.
Ляшко додав, що на наступний рік продовжується програма із зубопротезування та зуболікування, на яку передбачено 750 млн грн.
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Алеееее!!!!
Що там з грошима на Ахмадет?!
Вже "забули та вибачили"?
Зелені клептомани.
https://radiotrek.rv.ua/news/z_chogo_zroblene_palto_ochilnyka_moz_za_277_tys_grn_tse_naydeshevsha_yogo_rich_foto_267030.html
Це напевне для того щоб ті у кого немає сімей гинули з більшим натхненням.
Краще фінансувати аналізи ДНК кожній дитині, від цих Оксаночок та Корабельних Сосен