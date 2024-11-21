УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10931 відвідувач онлайн
Новини
1 157 10

На збереження репродуктивних клітин військовослужбовців у Держбюджеті заклали 190 млн грн, - Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

У бюджеті закладено 190 млн гривень на збереження репродуктивних клітин військовослужбовців.

Про це на презентації пілотного проєкту для ветеранів з підтримки на первинній ланці меддопомоги сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окремо зʼявилася нова програма, 190 млн гривень, щоб з 1 січня ми виконали норму закону і прописали механізм оплати за кошти бюджету зберігання репродуктивних клітин тих, хто йде в ЗСУ. З 1 січня зʼявляється така можливість, порядок прописується, після бюджету буде обговорений, але в бюджеті ця сума передбачена", - сказав Ляшко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні побудували перший підземний шпиталь для поранених воїнів. ФОТОрепортаж

Адмініструвати програму буде Міністерство охорони здоровʼя спільно з НСЗУ.

Ляшко додав, що на наступний рік продовжується програма із зубопротезування та зуболікування, на яку передбачено 750 млн грн.

Автор: 

медицина (2116) військовослужбовці (4719) Ляшко Віктор (1512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Хтось думає, що ці гроші не тупо розкрадуть?!
Алеееее!!!!
Що там з грошима на Ахмадет?!
Вже "забули та вибачили"?
показати весь коментар
21.11.2024 17:05
+6
Черговий дерибан бабла
показати весь коментар
21.11.2024 17:20
+4
Це ж той бойовий пі вень Ляшко, який розікрав гроші під час короновірусу. Ще й продав захисні маски у Італію по 1 грн
показати весь коментар
21.11.2024 17:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гроші як завжди вкрадуть, а клітини зіпсуються.
показати весь коментар
21.11.2024 17:04 Відповісти
Хтось думає, що ці гроші не тупо розкрадуть?!
Алеееее!!!!
Що там з грошима на Ахмадет?!
Вже "забули та вибачили"?
показати весь коментар
21.11.2024 17:05 Відповісти
Черговий дерибан бабла
показати весь коментар
21.11.2024 17:20 Відповісти
Це ж той бойовий пі вень Ляшко, який розікрав гроші під час короновірусу. Ще й продав захисні маски у Італію по 1 грн
показати весь коментар
21.11.2024 17:21 Відповісти
Вони їх поміняли на курку для тодішнього очільника МОЗ.
Зелені клептомани.
https://radiotrek.rv.ua/news/z_chogo_zroblene_palto_ochilnyka_moz_za_277_tys_grn_tse_naydeshevsha_yogo_rich_foto_267030.html
показати весь коментар
21.11.2024 17:42 Відповісти
Степанов розкошував на початку коронавірусу. Ляшко прийшов, як уже все продали.
показати весь коментар
21.11.2024 17:44 Відповісти
Після страшеного скандалу з корупцією у МСЕК по країні ляшко сидить у своєму кріслі.Браво гнобителям народу.
показати весь коментар
21.11.2024 17:41 Відповісти
воробу,котру назвали "онкологія" потрібно перейменувати і назвати "зелені репродуктивні клітини"
показати весь коментар
21.11.2024 17:45 Відповісти
Мда, чисто так, з цікавості кому і на чорта вони потрібні? Хтось з жіночок вирішить бути настільки патріоткою? З тих клітин навіть аліменти не візьмеш чи виплати після загибелі. Та й жіночок скоро буде менше ніж "семплів репродуктивних клітин".
Це напевне для того щоб ті у кого немає сімей гинули з більшим натхненням.
показати весь коментар
21.11.2024 18:47 Відповісти
Ідійоти..
Краще фінансувати аналізи ДНК кожній дитині, від цих Оксаночок та Корабельних Сосен
показати весь коментар
21.11.2024 19:47 Відповісти
 
 