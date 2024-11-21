Україна в ОБСЄ: Ми відкриті для дипломатії, але до чесної

Україна готова до дипломатичних зусиль, щоб покласти край російській війні, але це мають бути чесні переговори без примусу, і Україна має виступати там з сильної позиції.

Про це йдеться у заяві делегації України при ОБСЄ, яку виголосив перший секретар Постійного представництва держави при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай під час засідання Форуму з безпекового співробітництва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна, Європа і весь світ потребують всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Як головна жертва російської агресії, Україна як жодна інша країна прагне завершення цієї війни. Однак це має бути справжній мир, а не умиротворення агресора. Україна відкрита до дипломатії, але до чесної, з сильної позиції", - заявив Кубай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Цілі Путіна не змінилися, але під тиском він зменшує свої вимоги й тому тиск слід посилити

Він додав, що саме тому Президентом України було запропоновано Формулу миру – "це гарантія переговорів без примусу України до несправедливості". "Українці заслуговують на справедливий мир, і ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилася", - зазначив український дипломат.

Водночас Кубай вказав на те, що РФ продовжує відкидати всі мирні ініціативи, спрямовані на відновлення справедливості відповідно до норм і принципів міжнародного права.

"Злочинний режим у Кремлі все ще вірить, що може досягти перемоги і перекроїти міжнародний порядок відповідно до власного бачення. Однак, незважаючи на неодноразові заяви про те, що Росія має одну з найпотужніших армій у світі, вона досі далека від військового успіху – навіть після 1000 днів інтенсивних бойових дій проти країни, яка у 28 разів менша за розміром і майже вчетверо менша за чисельністю населення. Ми всі бачили, що тактика російської армії базується просто на повному ігноруванні правил війни і на атаках "гарматного м'яса", - сказав він.

Дипломат наголосив, що російську армію "можна перемогти і відновити міжнародний порядок". Але цієї мети можна досягти, "лише якщо всі миролюбні держави об'єднають зусилля, щоб змусити Російську Федерацію припинити війну і визнати свою відповідальність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна самостійно вирішуватиме, коли і як проводити переговори про мир, - Держдеп США

"Зі свого боку Україна довела, що не здасть ані своїх людей, ані свої території. Україна не тільки готова боротися, але й бореться щодня. Ми висловлюємо щиру подяку країнам, які підтримують Україну, надаючи військову допомогу та застосовуючи політичний і економічний тиск на державу-агресора. Ці зусилля роблять вагомий внесок у міжнародний мир і щодня рятують життя", - заявив Кубай.