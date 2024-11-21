Британія тепер "безпосередньо залучена" у війну в Україні, - посол РФ Келін
Російський посол у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Лондон тепер "безпосередньо залучений" у війну РФ проти України після того, як британські ракети Storm Shadow були застосовані для ударів по цілях у Росії
Про це він сказав в етері телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання ведучого про те, чи звинувачує Келін Британію в участі у війні в Україні, російський посол сказав: "Безумовно".
Це сталося після того, як цього тижня, за повідомленнями ЗМІ, західні союзники дали дозвіл на використання Україною ракет дальнього радіуса дії для ударів вглиб РФ.
"Британія та Сполучене Королівство зараз безпосередньо залучені у цю війну, тому що ці удари не можуть відбутися без персоналу НАТО, британського персоналу також", - заявив російський посол.
Відповідаючи на запитання, яка різниця між тим, що Росія використовує китайське, іранське та північнокорейське обладнання, технології та живу силу — і чи вони також були безпосередньо залучені — Келін натомість звинуватив Київ у "залученні іноземних найманців".
"Є багато найманців з різних країн, які зараз воюють на боці України. Ми щойно бачили в районі Курська польський підрозділ, який має спеціальну форму, яку носять польські солдати", - додав посол РФ.
Як повідомлялося, видання Bloomberg написало, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.
Дозвіл на далекобійні удари по території РФ
Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.
CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.
Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.
Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Проте згодом текст публікації було змінено.
МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".
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Просте це визве інфляцію та кризу на заході, ******** світ дуже глобалізований та і взагалі не їм не цікавий такий варіант, як руйнування оркостану, з самого початку війни вони відкрито про це говорять.
Феєрична кацапська гнида. Як можна нести таку брехливу пургу - і при цьому робити переконливий вигляд та робити серйозне хлєбало?
А яку, до речі, форму носять польські солдати? Взагалі, поляки носять камуфляж, схожий на старий американський вудленд.
На фронті усі носять те, що подобається. Мені, зокрема, краще всього зайшов іспанський комплект. Невбиваємий. І теж вудленд.
І, до речі, на курщині іноземних воїнів нема зовсім. Ні одного.
Той хто вірить в кацапську дипломатію чи дурень, чи самогубця.
А если кетайским сапогом?
Агрессивных неадекватов надо просто истреблять, слушать их бредни - стыдно для международных организаций.