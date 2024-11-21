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Новини
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Британія тепер "безпосередньо залучена" у війну в Україні, - посол РФ Келін

Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін

Російський посол у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Лондон тепер "безпосередньо залучений" у війну РФ проти України після того, як британські ракети Storm Shadow були застосовані для ударів по цілях у Росії

Про це він сказав в етері телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання ведучого про те, чи звинувачує Келін Британію в участі у війні в Україні, російський посол сказав: "Безумовно".

Це сталося після того, як цього тижня, за повідомленнями ЗМІ, західні союзники дали дозвіл на використання Україною ракет дальнього радіуса дії для ударів вглиб РФ.

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"Британія та Сполучене Королівство зараз безпосередньо залучені у цю війну, тому що ці удари не можуть відбутися без персоналу НАТО, британського персоналу також", - заявив російський посол.

Відповідаючи на запитання, яка різниця між тим, що Росія використовує китайське, іранське та північнокорейське обладнання, технології та живу силу — і чи вони також були безпосередньо залучені — Келін натомість звинуватив Київ у "залученні іноземних найманців".

"Є багато найманців з різних країн, які зараз воюють на боці України. Ми щойно бачили в районі Курська польський підрозділ, який має спеціальну форму, яку носять польські солдати", - додав посол РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гілі відмовився підтверджувати удари Storm Shadow по РФ: Дії України на полі бою говорять самі за себе 

Як повідомлялося, видання Bloomberg написало, що Збройні Сили України вперше вдарили по військових об'єктах на території Росії британськими ракетами Storm Shadow.

Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія виділить $9,5 млн на закупівлю безпілотників для України

Автор: 

Велика Британія (5553) ракети (4009) росія (64969)


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Топ коментарі
+32
Пам'ятаймо, що добрий каzап - це дохлий каzап.
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21.11.2024 19:04
+19
Здохни разом з росією, тварина кацапська.
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21.11.2024 19:07
+17
Тобто, посол заявив, що відтепер між рф та СК є стан війни? І він досі не висланий?
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21.11.2024 19:05
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ти мразото помреш повільно
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21.11.2024 19:02 Відповісти
Пам'ятаймо, що добрий каzап - це дохлий каzап.
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21.11.2024 19:04 Відповісти
Тобто, посол заявив, що відтепер між рф та СК є стан війни? І він досі не висланий?
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21.11.2024 19:05 Відповісти
Я б на місті Британії, США та НАТО вже б зробив обеззброюючий удар ЯЗ по росії.
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21.11.2024 19:05 Відповісти
Для початку модна по Ірану або ким члєн инам
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21.11.2024 19:10 Відповісти
Якщо її обезброїти а це реалістично зараз коли втратили стільки ППО, там почнеться хаос і зупиниться продажа ресурсів, як на захід так і в їх промплощадки Індію та Китай. Якби вони хотіли щось зробити з орками то просто б ембарго ввели і в тих б бюджет здувся в декілька разів.

Просте це визве інфляцію та кризу на заході, ******** світ дуже глобалізований та і взагалі не їм не цікавий такий варіант, як руйнування оркостану, з самого початку війни вони відкрито про це говорять.
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21.11.2024 19:28 Відповісти
Мокші удмуртські, вас навіть північні корейці не врятують.
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21.11.2024 19:06 Відповісти
Справді? - То в'їбіть по Лондону. Чи сцикотно? Чекаємо з нетерпінням...
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21.11.2024 19:06 Відповісти
Це погроза?
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21.11.2024 19:06 Відповісти
Здохни разом з росією, тварина кацапська.
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21.11.2024 19:07 Відповісти
Хамло кацапське очуміло.
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21.11.2024 19:08 Відповісти
ну раша може висловити занепокоїння.. навіть велике занепокоїння...
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21.11.2024 19:11 Відповісти
Кацапов просто размажут как тараканов. Уже есть подтверждение что это была межконтинентальная ракета рубеж. Теперь готовьтесь мрази вонючие
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21.11.2024 19:14 Відповісти
Я забухаю якщо у відповідь США дасть Томагавки.
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21.11.2024 19:19 Відповісти
Прийдеться ходити тверезим...
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21.11.2024 19:37 Відповісти
...Ми щойно бачили в районі Курська польський підрозділ, який має спеціальну форму, яку носять польські солдати....

Феєрична кацапська гнида. Як можна нести таку брехливу пургу - і при цьому робити переконливий вигляд та робити серйозне хлєбало?
А яку, до речі, форму носять польські солдати? Взагалі, поляки носять камуфляж, схожий на старий американський вудленд.
На фронті усі носять те, що подобається. Мені, зокрема, краще всього зайшов іспанський комплект. Невбиваємий. І теж вудленд.
І, до речі, на курщині іноземних воїнів нема зовсім. Ні одного.

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21.11.2024 19:18 Відповісти
О то что ©
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21.11.2024 19:18 Відповісти
І що далі, качабе?
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21.11.2024 19:18 Відповісти
Хворобу, яка вражає кацапських високопосадовців за кордоном медики назвуть "Nebendzya vulgaris"і вважатимуть невиліковною, поки існує росія.
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21.11.2024 19:19 Відповісти
Та ти шо? І що, тепер будете Лондон ракетами обстрілювати сцикливі шакали козломордні?
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21.11.2024 19:20 Відповісти
Відповідь буде набагато болючою. "Рускіє" виведуть свої кошти з лондонських банків та обвалять ринок нерухомості одночасним масовим викидом "нєдвіґі" на продаж.
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21.11.2024 19:26 Відповісти
Та невже? Ви серьезно припускаєте що вони так можуть зробити? Вивести гроші з Лондонських банків, щоб що? Щоб покласти іх в Сбербанк? А лондонську нерухомість продасти щоб придбати нерухомості в якомусь мухосранську? Ті з росіянців хто має нерухомість і гроші в Британіі, не для цього все це робили. І ім по великому рахунку росія, та іі доля як то кажуть до лампочки. Ім важливіші іх банковські рахунки за кордоном і доля іх нерухомості.... В тій же самій Британіі.....
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21.11.2024 20:22 Відповісти
Просто це єдине, що може привернути увагу лондонського істеблішменту.
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21.11.2024 20:57 Відповісти
Їх бабкі заблокують вони і перднуть не встигнуть
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22.11.2024 00:10 Відповісти
залучена буде коли их десант будет топтать болота....
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21.11.2024 19:21 Відповісти
Так мордор вже коли казав що воює з нато. Чого вони тепер обурюються?
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21.11.2024 19:21 Відповісти
Виженіть того пОсла!
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21.11.2024 19:23 Відповісти
И шо? Нравится, не нравится...
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21.11.2024 19:24 Відповісти
Английская Империя по площади была самой большой в Истории после Монгольской. Рашка в лучшие годы только третья,а сейчас Рашка вобще во втором десятке.Поэтому рашка всегда ненавидела Британию. Англичанам похрен на скулеж русни. Англичане русню за ровню себе не воспринимают-и правильно делают. И хорошо что Британская честь и смелость никуда не делись
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21.11.2024 19:25 Відповісти
"Теперь он тебя посчитал."
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21.11.2024 19:27 Відповісти
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21.11.2024 19:29 Відповісти
То чого й далі тягти кота за хвіст ? Оголошуйте війну московії. І крапка.
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21.11.2024 19:36 Відповісти
Хтось там говорив про закінчення війни шляхом дипломатії.. Кацапська дипломатія це злочинний "язик" брехні, понтов, погроз й нахабства.
Той хто вірить в кацапську дипломатію чи дурень, чи самогубця.
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21.11.2024 19:38 Відповісти
Ну так вперед, на Лондон!
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21.11.2024 19:39 Відповісти
Гнати цих так званих рашиських дипломатів з цивілізованого світу ,це варвари.
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21.11.2024 19:44 Відповісти
яека мерзенна рожа у нього
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21.11.2024 19:47 Відповісти
І шо? будуть бомбили Лондон?
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21.11.2024 19:50 Відповісти
Сарана має в Британії посла? Бритти здуріли - мають справи з комахами.
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21.11.2024 19:54 Відповісти
Так а чего это серьезное болотное **...ще ещё в Лондоне? Выслать в мокшу вместе со всем посольством и прочими абрамовичами и фридманами впридачу
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21.11.2024 20:05 Відповісти
Если я дам пожопник ***** итальянским ботинком, быдло на московии завоет, что Италия вовлечена в войну?
А если кетайским сапогом?
Агрессивных неадекватов надо просто истреблять, слушать их бредни - стыдно для международных организаций.
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21.11.2024 20:26 Відповісти
Козлятіна...
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21.11.2024 20:36 Відповісти
*****, ви ж з 2014-го року "ваюєтє на Украінє с НАТО", і тепер виявляється що НАТО тільки вступило у війну. Ви вже там визначтеся.
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21.11.2024 21:30 Відповісти
Марвелівський американській загін в Курській області,інфа сотка
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21.11.2024 21:43 Відповісти
Перднув у калюжу. Чергові балачки про кузькіну мать від імпотентів, які курську область захистити не можуть.
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21.11.2024 21:45 Відповісти
Гагагагага
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21.11.2024 21:58 Відповісти
 
 