Сійярто висловився проти надання Україні зброї: Угорщина закликає до переговорів

Від початку війни у сусідній Україні Угорщина наполягала на пошуку мирного рішення за столом переговорів, і продовжує вважати, що постачання зброї в Україну лише множить смерть та руйнування.

Про це сьогодні у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань торгівлі) заявив міністр закордонних справ головуючої в ЄС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми переконані, що ці 1000 днів (війни. – Ред.) доводять, що постачання зброї лише допомагає вбивати більше людей, призводить до більшої кількості смертей. Не може бути рішення на театрі війни, там може бути лише смерть та руйнування. Тож ми маємо шукати рішення не на театрі війни, але за столом переговорів", - заявив угорський урядовець.

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Він нагадав, що Угорщина не знаходиться за сотні міль від війни та не відділена від неї океаном, країна є сусідом України, та кожного дня бачить наслідки цієї війни.

За словами Сійярто, з початку війни до Угорщини прибули 1,4 мільйона українських біженців, в країні були відкриті сотні шкіл та дитячих садків для дітей біженців. Угорщина, за словами міністра, залишається найбільшим постачальником електрики для України, адже третина української електроенергії надходить з Угорщини, хоча про це рідко згадують.

"Протягом цих 1000 днів ми говорили, що нам потрібно припинення вогню і обговорення миру. Ми маємо великі сподівання, що нова адміністрація президента Трампа буде такою ж рішучою у поверненні миру в Україну. Я сподіваюся, що пан Трамп буде дотримувати свої обіцянки, та сприятиме поверненню миру у нашому сусідстві. Я не думаю, що зброя може допомогти, лише мирні переговори можуть допомогти", - наголосив Сійярто.

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При цьому він зазначив, що питання постачання енергії залишаються національною компетенцією, адже стосується національної безпеки. У цьому контексті, за його словами, Угорщина є щасливою у її співробітництві з Росією, яку вважає надійним партнером, і від якого завжди отримувала енергію за доступною ціною, в обумовлених обсягах та вчасно.

"Енергетичні ресурси, що надходять за поміркованою ціною, можуть замінятися іншими, якщо ми маємо кращу пропозицію. Ми не маємо дешевшої або більш безпечної пропозиції на ринку… З національної точки зору, важливо бути впевненим, що ми маємо енергію за поміркованими та доступними цінами, - і це саме те, що ми маємо. Ми не маємо наміру це змінювати за будь-яких обставин. Особливо тому що ті, хто були дуже втішені, як вони позбавляються російської енергії, насправді купують у нас ту саму російську енергію", - сказав Сійярто.