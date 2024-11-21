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Сійярто висловився проти надання Україні зброї: Угорщина закликає до переговорів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Від початку війни у сусідній Україні Угорщина наполягала на пошуку мирного рішення за столом переговорів, і продовжує вважати, що постачання зброї в Україну лише множить смерть та руйнування.

Про це сьогодні у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань торгівлі) заявив міністр закордонних справ головуючої в ЄС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми переконані, що ці 1000 днів (війни. – Ред.) доводять, що постачання зброї лише допомагає вбивати більше людей, призводить до більшої кількості смертей. Не може бути рішення на театрі війни, там може бути лише смерть та руйнування. Тож ми маємо шукати рішення не на театрі війни, але за столом переговорів", - заявив угорський урядовець.

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Він нагадав, що Угорщина не знаходиться за сотні міль від війни та не відділена від неї океаном, країна є сусідом України, та кожного дня бачить наслідки цієї війни.

За словами Сійярто, з початку війни до Угорщини прибули 1,4 мільйона українських біженців, в країні були відкриті сотні шкіл та дитячих садків для дітей біженців. Угорщина, за словами міністра, залишається найбільшим постачальником електрики для України, адже третина української електроенергії надходить з Угорщини, хоча про це рідко згадують.

"Протягом цих 1000 днів ми говорили, що нам потрібно припинення вогню і обговорення миру. Ми маємо великі сподівання, що нова адміністрація президента Трампа буде такою ж рішучою у поверненні миру в Україну. Я сподіваюся, що пан Трамп буде дотримувати свої обіцянки, та сприятиме поверненню миру у нашому сусідстві. Я не думаю, що зброя може допомогти, лише мирні переговори можуть допомогти", - наголосив Сійярто.

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При цьому він зазначив, що питання постачання енергії залишаються національною компетенцією, адже стосується національної безпеки. У цьому контексті, за його словами, Угорщина є щасливою у її співробітництві з Росією, яку вважає надійним партнером, і від якого завжди отримувала енергію за доступною ціною, в обумовлених обсягах та вчасно.

"Енергетичні ресурси, що надходять за поміркованою ціною, можуть замінятися іншими, якщо ми маємо кращу пропозицію. Ми не маємо дешевшої або більш безпечної пропозиції на ринку… З національної точки зору, важливо бути впевненим, що ми маємо енергію за поміркованими та доступними цінами, - і це саме те, що ми маємо. Ми не маємо наміру це змінювати за будь-яких обставин. Особливо тому що ті, хто були дуже втішені, як вони позбавляються російської енергії, насправді купують у нас ту саму російську енергію", - сказав Сійярто.

Автор: 

Угорщина (2264) зброя (7439) Сійярто Петер (352) переговори з Росією (1064)


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Топ коментарі
+31
Ніколи не чув від цього виродка висловлювань проти передачі зброї кацапам від кндр, чи проти ракетних ударів.
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21.11.2024 19:27
+15
Цей під@р також бачив карту *****. Мріє про Закарпаття
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21.11.2024 19:30
+13
Ох би я йому харю начистив!
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21.11.2024 19:27
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Ніколи не чув від цього виродка висловлювань проти передачі зброї кацапам від кндр, чи проти ракетних ударів.
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21.11.2024 19:27 Відповісти
Отож...
Чи на Венгерщині немає журналістів, поставити незручне запитання?
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21.11.2024 19:43 Відповісти
Іменно. Прямо і примітивно запитати дуже очевидне. І Фіцо теж. Якшо передача зброї Україні - ескалація. То передача кацапам - не ескалація ? Ракетні удари по цивільній інфраструктурі не ескалація ?
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21.11.2024 20:04 Відповісти
Ох би я йому харю начистив!
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21.11.2024 19:27 Відповісти
Та ти тільки на словах герой, як і переважна більшість тутешніх диванних "знаю все і все коментую".
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21.11.2024 20:58 Відповісти
Цей під@р також бачив карту *****. Мріє про Закарпаття
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21.11.2024 19:30 Відповісти
петрилло
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21.11.2024 19:32 Відповісти
Під@р сріядло
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21.11.2024 19:33 Відповісти
Дайте йому ''новічка''.
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21.11.2024 19:35 Відповісти
Куди наші відьми дивляться ?
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21.11.2024 19:44 Відповісти
ЄСмає припинити фінансування мадярську рашистську агентуру і закликати їх до переговорів...
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21.11.2024 19:39 Відповісти
Переговори на руїнах та в концтаборах?
Чи ваши предки з Уралу також були людожерами , як істеблішмет московського Улусу ?
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21.11.2024 19:41 Відповісти
Звісно, що були. Вони одного роду-племені. Під час другої світової, доречі, угорці найбільше звірствували проти українського населення. Німці, румуни і, тим більше - італійці, були значно толерантнійшими до населення на окупований територіях.
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21.11.2024 19:53 Відповісти
Точно. Румуни, німці і італійці -- все-таки індоєвропейські народи. А мадьярорсцаґ -- то хантимансія-на-Дунаї.
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21.11.2024 20:33 Відповісти
Чого варта лише Корюківка, де ці падли (москалі з мадярами) винищили населення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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21.11.2024 22:50 Відповісти
От сам і спробуй "подивитись в очі" ***** ! І домовитись про одностороннє припинення вогню, а Україна підтримає.
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21.11.2024 19:43 Відповісти
От же піdар.
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21.11.2024 19:48 Відповісти
Хер вам а не Закарпаття !!!
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21.11.2024 19:50 Відповісти
Слухай, Сіярта, родіна Югра зовйот!
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21.11.2024 19:51 Відповісти
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват
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21.11.2024 19:53 Відповісти
просто за кожен висер йому платять
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21.11.2024 19:55 Відповісти
Что он пнёт---какие миллион 400 тыс переселенцев? Именно в Венгрию ехали конечно, но мало и в основном цыгане всех мастей с Зап Украины. Остальные, кто приезжал, почти сразу уезжали дальше. Чаще в Чехию и ФРГ, та и в Польшу в 22г особенно. Он врёт в открытую. Ехали но транзитом. Напоминал и ранее. Пусть лучше скажет куда перли колонны военных авто полные солдат ВС Венгрии на восток страны 23 февраля 22г?! Факты многие были зафиксированы тогда. И военная техника в том числе и очень много.
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21.11.2024 19:56 Відповісти
та по мойму пора ціх казлов мочить в сортірі
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21.11.2024 20:07 Відповісти
А чому ця цинічна та лицемірна тварюка не скаже ні жодного слова осуду про постачання зброі росіі з боку північноі кореі (а це мільони снарядів та сотні ракет), проти вже прямоі участі іі арміі у цій війні, про постачання зброі з боку ірану (це теж мільони снарядів, сотні ракет і тисячи дронів), проти таємного постачання і підтримку з боку китаю. Хіба це все за підсумком не помножує кількість жертв в Украіні? Ні? Цього вони не бачать? Я розумію що для цих продажних політичних кремлівських шльондр російські гроші не пахнуть, але вони в гонитві за цими грошима вже втратили не тільки свій зір і нюх, але і свою душу. Бо саме іі вони вже і продали кремлівському дияволу.....
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21.11.2024 20:09 Відповісти
Що Сійярто , що Орбан є негативним генетичним результатом масового згвалтування мадярок червоною армією в 1945 та 1956 році.
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21.11.2024 20:24 Відповісти
Пошел на@уй шлюха. После сегодняшнего ракетного удара никто не имеет права открывать рот о переговорах. Вообще переговоры нужно поставить на паузу.
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21.11.2024 20:31 Відповісти
***** пнх!
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21.11.2024 20:52 Відповісти
Перекличка пидаров.
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21.11.2024 20:53 Відповісти
корисний ідіот путєна, йому треба дешева нафта газ і українські території, висновок - необхідно перекрити транзит.
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21.11.2024 21:15 Відповісти
***** ****** сиди і не відсвічуй
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21.11.2024 23:01 Відповісти
ніякої угорської балачки в українських школах
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22.11.2024 00:31 Відповісти
Здохни,підор.
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22.11.2024 00:47 Відповісти
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22.11.2024 01:46 Відповісти
 
 