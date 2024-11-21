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У Кривому Розі 110 тис. жителів залишаються без опалення. Ситуація критична, - Мінрозвитку

Опалення

Перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков провів термінову нараду щодо критичної ситуації з опалювальним сезоном у Кривому Розі.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Критична ситуація з теплом у Кривому Розі: всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки", – заявили у Мінрозвитку.

"Наразі без тепла в місті залишаються 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, де працює стаціонар, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту. Це близько 110 тисяч жителів, які досі залишаються без опалення.

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Василь Шкураков заслухав доповіді по ситуації керівництва міської влади, обласної військової адміністрації, представників НАК "Нафтогаз" та Криворізької ТЕЦ. Доручив якнайшвидше підготувати екстрений план відновлення теплопостачання для всіх абонентів. Він має містити чіткі терміни, відповідальних осіб і механізм щоденного звітування.

"Зрив опалювального сезону є неприпустимим, адже від цього залежить життя і здоров’я десятків тисяч людей. Всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки. Подача тепла до осель жителів Кривого Рогу має бути відновлено без жодних зволікань", – наголосив Василь Шкураков.

Контроль за вирішенням проблеми з теплом покладено на всіх рівнях: Мінрозвитку, НАК "Нафтогаз", ДніпроОВА, міську владу. Крім того, питання теплопостачання Кривого Рогу перебуватиме на постійному контролі Штабу з підготовки до опалювального сезону.

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Водночас ДСНС спільно з місцевою владою готові до розгортання додаткових Пунктів Незламності, якщо виникне така потреба", - йдеться у повідомленні.

Міністерство розвитку громад і територій про опалення у Кривому Розі
Міністерство розвитку громад і територій про опалення у Кривому Розі

Автор: 

Кривий Ріг (1351) опалення (911) Міністерство розвитку громад і територій (138) Шкураков Василь (4)


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Топ коментарі
+32
Зате ціле літо в місті Кривому Розі клали новенький асфальт і бордюри, хоча старий асфальт ще був нормальний і бордюри класні, але мабуть місцевій владі потрібно продавати продукцію своїх заводів. І війна їм не заважала це робити і грошенят вистачало.
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21.11.2024 20:12
+25
Главное, что мама Рима в тепле...
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21.11.2024 20:14
+25
Українцям слід усвідомити, що зеленський це саме їх вибір.
Коли люди зрозуміють, що голосування "папріколу", обмін голосів за макарони і гроші та ігнорування виборів, може закінчитись катастрофою, все в нас буде добре.
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21.11.2024 20:27
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Зате ціле літо в місті Кривому Розі клали новенький асфальт і бордюри, хоча старий асфальт ще був нормальний і бордюри класні, але мабуть місцевій владі потрібно продавати продукцію своїх заводів. І війна їм не заважала це робити і грошенят вистачало.
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21.11.2024 20:12 Відповісти
Так опалення немає по причині прильотів, чи просто місцева влада провтикала?
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21.11.2024 20:33 Відповісти
Ці прильоту звуться ,, банда вілкулів,, ціле літо заробляли гроші на заміні бордюр . Місто все заставлене мафами посіпак вілкулів ,які здаються в аренду простому люду , ну а гроші їм , все їм . Ніяк не нажруться. Теплопостачанням ніхто не займається як треба.
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21.11.2024 21:41 Відповісти
цей "прильот" зветься фофік зєлєнскій. хоча правильніше буде сказати, що це - "зальот". при чому - для всієї країни...
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22.11.2024 00:35 Відповісти
Ну мабуть же Кривий ріг з радістю за нього голосував?
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22.11.2024 11:04 Відповісти
Замість бруківки треба було котли резервні купувати. Зникло центральне - перемикнули на локальне. На підʼїзд пʼятиповерхівки вартість котла 1200 євро. Ще 500, думаю, щоб все налагодити.
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22.11.2024 01:51 Відповісти
І це місцева влада мала купувати?
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22.11.2024 07:50 Відповісти
Які прильоти? Он, у Харкові і батареї тепленькі (не гарячі) і тепла вода в крані. А прильотів врази більше ніж у КР.
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22.11.2024 09:46 Відповісти
Провтикали, але списали все на війну, бо до чого тут Нафтогаз. Якби прилетіло, то прямо написали б, а так скромно чвякають щось незрозуміле
https://1kr.ua/ua/news-96776.html
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22.11.2024 10:47 Відповісти
а ще якийсь куй казав що він готовий до зими,
його уйо...ки теж саме казали...
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22.11.2024 08:39 Відповісти
Главное, что мама Рима в тепле...
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21.11.2024 20:14 Відповісти
А дурні повинні страждати
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21.11.2024 21:41 Відповісти
таких треба навчитися виявляти на ранніх стадіях, та стерелізувати, щоб горя людського не плодили.
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22.11.2024 10:00 Відповісти
Так нацисти і робили
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22.11.2024 12:08 Відповісти
Мабуть українці часто згадували незлим тихим мешканців кривого рогу через одную персону.
Чогось з кацапами нічого не стається. Може їм треба ба пробачити, щиро. Тоді кара небесна наздожене..
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21.11.2024 20:18 Відповісти
Українцям слід усвідомити, що зеленський це саме їх вибір.
Коли люди зрозуміють, що голосування "папріколу", обмін голосів за макарони і гроші та ігнорування виборів, може закінчитись катастрофою, все в нас буде добре.
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21.11.2024 20:27 Відповісти
Потрібно не просто розуміння, а істинне покаяння в цій смертельній провині. Без покаяння на ці граблі будуть ще не раз нариватись.
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21.11.2024 20:41 Відповісти
Тоді справи кепські...
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21.11.2024 20:42 Відповісти
І питати у виборців перед видачею бюлетня хоча би табличку множення. Половина зе фанатів зразу відсіється.
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22.11.2024 10:10 Відповісти
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22.11.2024 10:19 Відповісти
Дурні українці, яких кацапи трахають вже декількасот років, проголосували спочатку за бандита, який сракою крутив перед рашкою, відкрито заявляючи, що недопустить зближення з Європою та вступу України до НАТО, а потім за нікчемного брехливого клоуна, який робів селфі у москві, у час коли наші військові захищали Донбас від цапорилих.
А вам чимось недогодили євреї.
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21.11.2024 21:25 Відповісти
А воно кліпне телячими очима і скаже, А что прі Порошенко лучше било? І що йому відповідати? Тільки ломакою по спині.
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22.11.2024 10:14 Відповісти
+++
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22.11.2024 10:20 Відповісти
Українцям слід зрозуміти, що ніякий новий царьок не вирішить їх проблеми, тому що система вся гнила наскрізь від прибиральниць у школах, які крадуть шкільні миючі засоби собі додому, до олігархів, які просто продають народні ресурси і скирдують гроші на своїх офшорних рахунках. Україну вже ніщо і ніхто не врятує, а тим більше якийсь "правильний" президент. Таких немає і ніколи не існувало в природі. Але існує якась частка наївних вкраїнчиків, які до цих пір твердо вірують, що ось якщо проголосувати на наступних виборах не по приколу, то все налагодиться )) коли вже і до вас дійде?))
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21.11.2024 22:12 Відповісти
Якщо в тебе така безнадьога, то піди й повісся. Щого ти мучишся?
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22.11.2024 09:58 Відповісти
Он имел ввиду не безнадегу. Все равно, что тварят зеленые мрози, лишь бы не мобилизовали
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22.11.2024 12:19 Відповісти
Щоб врятуватися від безнадьоги, не обов'язково вішатися, можна просто виїхати подалі від цього проклятого снг. Тому просто шукаю вихід і слушного моменту, щоб вирватися з цього проклятого місця. А ти вішайся. Бо в твоєму мікроскопічному мозку інших варіантів нема )
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22.11.2024 15:44 Відповісти
Долбойожику з гігантським мозком! Куди б ти не поїхало, всюди ти зможеш тільки повіситись. Ну, як варіант, втопитися чи щось подібне. Всюди свої проблеми, які тебе обов'язково наздоженуть. Така твоя природа, чи порода. До речі, Україна до СНГ ніякого стосунку не має.
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23.11.2024 08:36 Відповісти
Довбодятлику, коли я жив і працював в сполучених штатах, мене там ніякі проблеми не чіпали. Ідеальна країна для життя. Але на той час контракт на співпрацю закінчився і я мусив повернутися в це болото. Планував інший контракт, але застала війна. Зі своєю освітою і талантами і знайду вихід. А ось така неосвічена більшість як ти, буде продовжувати тут гнити і цю нещасну країну підводити до логічного кінця.
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23.11.2024 10:35 Відповісти
З усіма твоїми "талантами", твій вихід - прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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24.11.2024 11:34 Відповісти
То нехай квартал 95 станцює на морозі, какая разніца як зігрітися...
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21.11.2024 20:26 Відповісти
В таких випадках моя бабуся питає: "Онучки, поясніть старенькій, це хотьпаржом, чи какаразніца?"
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21.11.2024 20:30 Відповісти
Дуже мудра бабуся
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21.11.2024 21:44 Відповісти
це янелох оманський, боневтік, *******!
чули про такого???
а він щей вмявилось, кавсємугатов...
дякуємо уібанам в рожевих окулярах
тобто 73% любителів голобородька...
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22.11.2024 08:44 Відповісти
Це ще раз доводить що рашисти варвари ,тільки знищеня цієї погані очистить землю ,смерть путіну і огидному "русскому миру".
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21.11.2024 20:46 Відповісти
"Доручив" ? Там роботи сидять, які свої службові обов'язки в очі не бачили?
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21.11.2024 21:16 Відповісти
Покажіть онлайн як місцева влада цілодобово працює над тим щоб Криворожанє були з опаленням.
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21.11.2024 21:22 Відповісти
Імьеют права на ашібку
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21.11.2024 21:45 Відповісти
Результати: як голосували у Кривому Розі у другому турі виборів президента України (інфографіка)

На 22 квітня 2019 року у Кривому Розі прийняті та оброблені 100% протоколів по 31, 32, 33 та 37 ОВК.

Про це повідомили у Центрі політичної аналітики.

Всього у Кривому Розі та Криворізькому районі взяли участь у голосуванні 341 936 виборців. Найбільше голосів отримав Володимир Зеленський - 89,89% (306 522 виборця). За Петра Порошенко віддали свої голоси 8,48% криворіжців (29 665 виборців).

Максимальний відсоток голосів Володимир Зеленський отримав у Криворізькому районі 37 ОВК - 90,95%. Найменший - 89,18%, у 33 окружкомі.

Петро Порошенко набрав найбільший відсоток голосів у 33 ОВК - 8,98%. Менш за все криворіжці проголосувало за нього у Криворізькому районі 37 окружкому - 7,68%.
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21.11.2024 22:00 Відповісти
І що не так? Ржіть далі, д.біли, бл....
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21.11.2024 22:01 Відповісти
Люто плюсую +++++
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22.11.2024 10:25 Відповісти
ситуація 73
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21.11.2024 22:36 Відповісти
на самом деле, в такой п"здорез даже если б не Зе был презом - проблемы такого толка оставались просто по-умолчанию, потому что война. В данном случае спасение утопающих дело рук самих утопающих - лучше не станет (к сожалению), закупайте буржуйки, утепляйте квартиры, подвалы, у кого есть возможность - переезжайте в села, где есть печка, делайте запас дров и прочего топлива
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22.11.2024 09:23 Відповісти
выдайте им палочки эбонитовые!
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22.11.2024 09:39 Відповісти
Терміново обклеїти батареї наліпками "За Зе" і т.п.
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22.11.2024 09:44 Відповісти
Знали-же что русня будет бить по ТЕЦ Еще с тех пор когда ЛЕТОМ они ударили по ТЕЦ Харькова и Украинки(Трипольская) и другим. Плчему не сделали АВТОНОМНОЕ газовое отопление в БОЛЬНИЦАХ? Какие проблемы рядом с больницей поставить газовый котел? Время было даже газовую магистраль провести-если ее там не было рядом с больницей
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22.11.2024 10:12 Відповісти
«Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?»
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22.11.2024 10:28 Відповісти
Котельні у Кривому Розі запущені. Але, за даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, без опалення залишається частина міста - 890 будинків.
Причиною стала велика кількість гідроударів на теплових мережах через часті відключення електроенергії внаслідок ворожих атак, а також зношеність технічного обладнання. Це призводить до поривів.
Нагадаємо, що попередній опалювальний сезон у Кривому Розі пройшов з масштабними та постійними поривами мереж.
Більшість мешканців залишилось без тепла, а частина трубопроводів, розритих у минулому сезоні, так і не була відновлена до початку нового опалювального періоду. (с)
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22.11.2024 10:28 Відповісти
Як цікаво виходить, на всю Україну в одному Кривому Розі були відключення електроенергії і гідроудари?
А поставити ЧП для розгону насосів нє? Ще й може електроенергію зекономили б на квадратичній залежності.
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22.11.2024 10:35 Відповісти
Але якщо копнути попередні новини, то все стає зрозуміло.

"Голова Криворізької Теплоцентралі пояснив, що причиною тривалих затримок стали багаторічні борги підприємства з 1998 року, які перевищили 5 мільярдів гривень. Найбільше боргів було за газ - 4,5 мільярдів.

«Криворізька теплоцентраль це великий головний біль у Нафтогазу з багатьох питань», - каже Михайло.
У березні 2024 року рахунки компанії були арештовані, що заблокувало можливість залучати підрядників. Лише у вересні, після сплати частини боргів, арешт було знято, а ремонтні роботи поступово відновилися." (с)
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22.11.2024 10:37 Відповісти
по уму вони не нараду мають проводити, а давати слідчому показання по статті "злочинна недбалість" та "розкрадання державних коштів"

але show must go on... хоча сміятись хочеться все менше кому
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22.11.2024 10:47 Відповісти
Чому не дозволяють встановлювати індивідуальне опалення в многоквартирних будинках? Коли вже буде відмінена ця злочинно-корупційна постанова кабміну про заборону?
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22.11.2024 10:55 Відповісти
І не буде. Хто буде контролювати і як, чи грієтесь Ви від індивідуального опалення, чи від сусідів через стіни. Рішенням всього будинку можна відмовитись і поставити котельню.
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22.11.2024 11:03 Відповісти
а от така ринкова економіка плати або плати, тарифи будемо піднімати скільки хочемо, а від послуги не можна відмовитися
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22.11.2024 12:25 Відповісти
Чому на россії всі ТЕЦ цілі і не ушкоджені ? Чому наша армія не руйнує ворожі міста?
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22.11.2024 12:20 Відповісти
 
 