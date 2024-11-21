У Кривому Розі 110 тис. жителів залишаються без опалення. Ситуація критична, - Мінрозвитку

Перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков провів термінову нараду щодо критичної ситуації з опалювальним сезоном у Кривому Розі.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Критична ситуація з теплом у Кривому Розі: всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки", – заявили у Мінрозвитку.

"Наразі без тепла в місті залишаються 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, де працює стаціонар, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту. Це близько 110 тисяч жителів, які досі залишаються без опалення.

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Василь Шкураков заслухав доповіді по ситуації керівництва міської влади, обласної військової адміністрації, представників НАК "Нафтогаз" та Криворізької ТЕЦ. Доручив якнайшвидше підготувати екстрений план відновлення теплопостачання для всіх абонентів. Він має містити чіткі терміни, відповідальних осіб і механізм щоденного звітування.

"Зрив опалювального сезону є неприпустимим, адже від цього залежить життя і здоров’я десятків тисяч людей. Всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки. Подача тепла до осель жителів Кривого Рогу має бути відновлено без жодних зволікань", – наголосив Василь Шкураков.

Контроль за вирішенням проблеми з теплом покладено на всіх рівнях: Мінрозвитку, НАК "Нафтогаз", ДніпроОВА, міську владу. Крім того, питання теплопостачання Кривого Рогу перебуватиме на постійному контролі Штабу з підготовки до опалювального сезону.

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Водночас ДСНС спільно з місцевою владою готові до розгортання додаткових Пунктів Незламності, якщо виникне така потреба", - йдеться у повідомленні.



