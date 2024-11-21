У Кривому Розі 110 тис. жителів залишаються без опалення. Ситуація критична, - Мінрозвитку
Перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков провів термінову нараду щодо критичної ситуації з опалювальним сезоном у Кривому Розі.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Критична ситуація з теплом у Кривому Розі: всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки", – заявили у Мінрозвитку.
"Наразі без тепла в місті залишаються 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, де працює стаціонар, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту. Це близько 110 тисяч жителів, які досі залишаються без опалення.
Василь Шкураков заслухав доповіді по ситуації керівництва міської влади, обласної військової адміністрації, представників НАК "Нафтогаз" та Криворізької ТЕЦ. Доручив якнайшвидше підготувати екстрений план відновлення теплопостачання для всіх абонентів. Він має містити чіткі терміни, відповідальних осіб і механізм щоденного звітування.
"Зрив опалювального сезону є неприпустимим, адже від цього залежить життя і здоров’я десятків тисяч людей. Всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки. Подача тепла до осель жителів Кривого Рогу має бути відновлено без жодних зволікань", – наголосив Василь Шкураков.
Контроль за вирішенням проблеми з теплом покладено на всіх рівнях: Мінрозвитку, НАК "Нафтогаз", ДніпроОВА, міську владу. Крім того, питання теплопостачання Кривого Рогу перебуватиме на постійному контролі Штабу з підготовки до опалювального сезону.
Водночас ДСНС спільно з місцевою владою готові до розгортання додаткових Пунктів Незламності, якщо виникне така потреба", - йдеться у повідомленні.
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його уйо...ки теж саме казали...
Чогось з кацапами нічого не стається. Може їм треба ба пробачити, щиро. Тоді кара небесна наздожене..
Коли люди зрозуміють, що голосування "папріколу", обмін голосів за макарони і гроші та ігнорування виборів, може закінчитись катастрофою, все в нас буде добре.
А вам чимось недогодили євреї.
чули про такого???
а він щей вмявилось, кавсємугатов...
дякуємо уібанам в рожевих окулярах
тобто 73% любителів голобородька...
На 22 квітня 2019 року у Кривому Розі прийняті та оброблені 100% протоколів по 31, 32, 33 та 37 ОВК.
Про це повідомили у Центрі політичної аналітики.
Всього у Кривому Розі та Криворізькому районі взяли участь у голосуванні 341 936 виборців. Найбільше голосів отримав Володимир Зеленський - 89,89% (306 522 виборця). За Петра Порошенко віддали свої голоси 8,48% криворіжців (29 665 виборців).
Максимальний відсоток голосів Володимир Зеленський отримав у Криворізькому районі 37 ОВК - 90,95%. Найменший - 89,18%, у 33 окружкомі.
Петро Порошенко набрав найбільший відсоток голосів у 33 ОВК - 8,98%. Менш за все криворіжці проголосувало за нього у Криворізькому районі 37 окружкому - 7,68%.
Причиною стала велика кількість гідроударів на теплових мережах через часті відключення електроенергії внаслідок ворожих атак, а також зношеність технічного обладнання. Це призводить до поривів.
Нагадаємо, що попередній опалювальний сезон у Кривому Розі пройшов з масштабними та постійними поривами мереж.
Більшість мешканців залишилось без тепла, а частина трубопроводів, розритих у минулому сезоні, так і не була відновлена до початку нового опалювального періоду. (с)
А поставити ЧП для розгону насосів нє? Ще й може електроенергію зекономили б на квадратичній залежності.
"Голова Криворізької Теплоцентралі пояснив, що причиною тривалих затримок стали багаторічні борги підприємства з 1998 року, які перевищили 5 мільярдів гривень. Найбільше боргів було за газ - 4,5 мільярдів.
«Криворізька теплоцентраль це великий головний біль у Нафтогазу з багатьох питань», - каже Михайло.
У березні 2024 року рахунки компанії були арештовані, що заблокувало можливість залучати підрядників. Лише у вересні, після сплати частини боргів, арешт було знято, а ремонтні роботи поступово відновилися." (с)
але show must go on... хоча сміятись хочеться все менше кому