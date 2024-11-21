США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки Росії експериментальною ракетою, - CNN
Російські окупанти під час удару по Дніпропетровській області сьогодні, 21 листопада, використали експериментальну балістичну ракету середньої дальності. США заздалегідь попереджали Україну про можливість атаки.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Видання з посиланням на неназваного американського чиновника пише, що США заздалегідь знали про можливість застосування Росією такої ракети та попередили не лише Україну, а й інші країни.
Співрозмовник CNN вважає, що Росія має лише невелику кількість таких експериментальних ракет.
За словами неназваного чиновника, Україна витримала "незліченну кількість атак" росіян, у тому числі ракетами зі "значно більшими боєголовками", ніж у експериментальної балістики.
CNN припустило, що американський чиновник мав на увазі ФАБ-1500, які застосовують проти України російські окупанти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки», - сообщил он."
І ЗЄ весь у
біломубрудно-зеленому бігає по західних трибунах і хрипить, що цього не мало статися.
Де те чудо техніки Паляниця, перероблена ракета С200 додаванням крил і блоку стабілізації?
Чому кацапи випробовують на нас свої ракети, а ми свої на них-ні?!
Тому США підставляє тільки себе такою політикою.
Населення про це не було попереджено, як і в 2022му...
Таким чином, стару ще радянську РСД-10 "Пионер" (її два ступені) з новаторською БЧ від "Тополя" ***** обізвало як "Орешник". Бо певне, стартував цей виріб не з колісної мобільної, а зі стаціонарної платформи, спорудженої спеціально для цього на полігоні Капустін Яр.
З кадрів відео про наближення роздільних блоків боєголовки ракети до землі по "об'єктах" в Дніпрі можна оцінити їх швидкість, що прямує до вільного падіння тіла.
Тут читається намагання рашистів видати бажане за дійсне: вони присобачили до цих "касет" "гіперзвукові" плануючі пристрої типу "Авангард" і очікували на "гіпер-пупер-ефект", але вийшов пшик.
Таким чином, йдеться про "вологий" доробок рашистського ВПК, якийсь дослідний взірець, що потребував ще не один рік лабораторних і натурних випробувань, але за наказом правителя пітьми його запустили під приводом "ескалації".
Кацапи оголосили втрати вбитими і пораненими. Ну які поранені при підриві бункера. Приклад з Лівану, при атаці бункера Насрали ніхто не вижив. Це цієї опери як удари Шелдами по гвитокрилах. Шо балакали - та тільки пять втратили, але згодом одинінформциган таки проговорився, що втратили безповоротно 34 гвинтокрила, два полки - все що було на аеродромах.
А чому населення Дніпра не попередили?? Люди, ховайтеся хто може???
в мене знайомий сьогодні як раз під час цього на работу поперся, бо думав, що все як завжди і пронесе?!
Вон стебуться? пів-країни в руїнах, але так-то так, витримала....