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Новини
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США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки Росії експериментальною ракетою, - CNN

Білий дім

Російські окупанти під час удару по Дніпропетровській області сьогодні, 21 листопада, використали експериментальну балістичну ракету середньої дальності. США заздалегідь попереджали Україну про можливість атаки.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання з посиланням на неназваного американського чиновника пише, що США заздалегідь знали про можливість застосування Росією такої ракети та попередили не лише Україну, а й інші країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по Україні балістичною ракетою "Орєшнік", це було її випробування, - Путін. ВIДЕО

Співрозмовник CNN вважає, що Росія має лише невелику кількість таких експериментальних ракет.

За словами неназваного чиновника, Україна витримала "незліченну кількість атак" росіян, у тому числі ракетами зі "значно більшими боєголовками", ніж у експериментальної балістики.

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CNN припустило, що американський чиновник мав на увазі ФАБ-1500, які застосовують проти України російські окупанти.

Автор: 

США (22590) CNN (119) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+16
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21.11.2024 21:03
+13
Шоумени проводять апупітєльну медіаполітику: народ України про все дізнається не від власної влади, а з "витоків", які публікуються в західних ЗМІ! Зате "єдиний марафєт" вже мабуть всій цій дєрьмаківські шоблі зализав дупу повністю, а світ з них сміється...
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21.11.2024 21:09
+5
що саме мало знати?
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21.11.2024 21:00
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чому ж населення ніхто не знав?
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21.11.2024 20:56 Відповісти
що саме мало знати?
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21.11.2024 21:00 Відповісти
що треба жерти шашлики
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21.11.2024 21:17 Відповісти
Текст відосіку не написали, бо зайве.
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21.11.2024 21:31 Відповісти
"Россия за полчаса до пуска новейшей ракеты средней дальности «Орешник» сообщила об этом США в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности, сказал http://www.tass.ru/ ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки», - сообщил он."
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21.11.2024 21:49 Відповісти
.
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21.11.2024 21:03 Відповісти
Це крінж
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21.11.2024 21:06 Відповісти
Це агонія РФ і я б навіть сказав cop suicide розтягнутий у часі.
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21.11.2024 21:11 Відповісти
Чим це допомогло таке враження,зо світ …нувся. Богу всякі потрібні але …нуті більше.
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21.11.2024 21:09 Відповісти
Шоумени проводять апупітєльну медіаполітику: народ України про все дізнається не від власної влади, а з "витоків", які публікуються в західних ЗМІ! Зате "єдиний марафєт" вже мабуть всій цій дєрьмаківські шоблі зализав дупу повністю, а світ з них сміється...
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21.11.2024 21:09 Відповісти
А там ї Пухлик Ин не забариться, так ї чекає в кого б своїми ракетами популяти, тем більш зараз прецедент вже є. А ви спостерігайте далі з обуренним занепокоєнням, просираючи всі цивілізаційни досягнення.
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21.11.2024 21:12 Відповісти
Романенко сказав шо такі ракети Петріот не візьме
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21.11.2024 21:16 Відповісти
На Великому Львові тільки що сказали що *********** днями путлєр ввалить по Грушевського 5 -- Парламент
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21.11.2024 21:39 Відповісти
Без паніки. "Паляниця" все-одно крутіше "Ліщини".
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21.11.2024 21:18 Відповісти
Ну, якби влучили, або вона була б ядерною, то було б, як з Бучею - шашлички але без паніки.

І ЗЄ весь у білому брудно-зеленому бігає по західних трибунах і хрипить, що цього не мало статися.
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21.11.2024 21:21 Відповісти
А наша «експериментальна ракета» полетіла у відповідь?
Де те чудо техніки Паляниця, перероблена ракета С200 додаванням крил і блоку стабілізації?
Чому кацапи випробовують на нас свої ракети, а ми свої на них-ні?!
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21.11.2024 21:23 Відповісти
В асфальті як і всі інші
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21.11.2024 21:26 Відповісти
Дуже зручно розповідати що це не МБР щоб відповідно не реагувати. Америка в чергове прогнулася. Що наступне? Кацапи шарахуть ''ядерко'', а америка скаже що це порохова експериментальна.
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21.11.2024 21:24 Відповісти
Та ні. Їм самим така позиція виллється боком, бо агресор осміліє і вже нападе на таких миролюбців. Бо це відповідає поняттям гопоти російської.

Тому США підставляє тільки себе такою політикою.
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21.11.2024 21:31 Відповісти
это значит, что Хйло предупредило тех, кто рулит в США и им - было норм. так понемногу-понемногу и предупреждать - перестанет, и целью будет не Киев, а какой-то условный Вашингтон, о котором так влажно всегда мечтали кремляди. немного протухло, конечно, в оплоте западной демократии. посмотрим что получится с таких закидонов в новой администрации.
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21.11.2024 21:30 Відповісти
Самое смешное, что они в США не понимают этого. Наступают на грабли как в 1940-х, когда отсиживались до последнего пока японцы их не клюнули в одно место.
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21.11.2024 21:36 Відповісти
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21.11.2024 21:30 Відповісти
США попередили не УкраїнуБ а дермака з його прихвостнем!
Населення про це не було попереджено, як і в 2022му...
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21.11.2024 21:32 Відповісти
"Заздалегідь попередили" - це закрили посольство і сховались у підвал за півдня до атаки?
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21.11.2024 21:43 Відповісти
Знаючі люди пишуть, що @ "Рубеж" - це рашистські понти, на кшталт "Армати", але вже в "РВСН". Дослідний взірець з НИОКРа розпиляли і присобачили головну частину від "Тополя" до ракети "Пионер". І шойгу з ****** схвалили такий проєкт.
Таким чином, стару ще радянську РСД-10 "Пионер" (її два ступені) з новаторською БЧ від "Тополя" ***** обізвало як "Орешник". Бо певне, стартував цей виріб не з колісної мобільної, а зі стаціонарної платформи, спорудженої спеціально для цього на полігоні Капустін Яр.
З кадрів відео про наближення роздільних блоків боєголовки ракети до землі по "об'єктах" в Дніпрі можна оцінити їх швидкість, що прямує до вільного падіння тіла.
Тут читається намагання рашистів видати бажане за дійсне: вони присобачили до цих "касет" "гіперзвукові" плануючі пристрої типу "Авангард" і очікували на "гіпер-пупер-ефект", але вийшов пшик.
Таким чином, йдеться про "вологий" доробок рашистського ВПК, якийсь дослідний взірець, що потребував ще не один рік лабораторних і натурних випробувань, але за наказом правителя пітьми його запустили під приводом "ескалації".
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21.11.2024 21:45 Відповісти
Господи,та чим це кацапське лайно відрізняється від того кацапського лайна,яке смердюче ху#ло чи не щодня б'є по українським будинкам з мирним населенням,що в цій "вундервафлі" було такого,що Україна ще не бачила?
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21.11.2024 21:49 Відповісти
Що було під рукою, те і метнув. А потім почав прикидуватись дурачком -це було випробовування. Навіть ракетку перейменував. Нова назва-нова ракета. А насправді це помста за знищений командний пункт 36 армії. Солодчук командував операцією орків на південному-заході Росії (Купянськ-Вовчанськ-Курськ і т.д) в ранзі першого зама ЛенВО.
Кацапи оголосили втрати вбитими і пораненими. Ну які поранені при підриві бункера. Приклад з Лівану, при атаці бункера Насрали ніхто не вижив. Це цієї опери як удари Шелдами по гвитокрилах. Шо балакали - та тільки пять втратили, але згодом одинінформциган таки проговорився, що втратили безповоротно 34 гвинтокрила, два полки - все що було на аеродромах.
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21.11.2024 21:49 Відповісти
Чалий знав про що писав.
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21.11.2024 21:58 Відповісти
Треба запустити по будь-якому російському місту 100 або більше дронів, щоб їх ППО перенаситилось та всралось. Спалити вже той Бєлгород або Курськ . А потім , заявимо, що то просто були випробування нових дронів "кокошник" та "кукарешник". Ви не ображайтесь сильно.
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21.11.2024 22:00 Відповісти
Нафіг нам ваші попередження??? Краще дайте те, що може цю ракету збити!
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21.11.2024 22:28 Відповісти
ну якщо вони почнуть кожне місто обстрілювати ось цим, то нам п*да.
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22.11.2024 00:06 Відповісти
На завтра нібито анонсовано обстріл урялового кварталу у Києві. Навіть через це скасували засідання ВР.
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22.11.2024 00:16 Відповісти
сша попередили....

А чому населення Дніпра не попередили?? Люди, ховайтеся хто може???
в мене знайомий сьогодні як раз під час цього на работу поперся, бо думав, що все як завжди і пронесе?!
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22.11.2024 00:05 Відповісти
Україна витримала "незліченну кількість атак"
Вон стебуться? пів-країни в руїнах, але так-то так, витримала....
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22.11.2024 00:07 Відповісти
 
 