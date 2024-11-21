Виступ Путіна про застосування "Орєшніка" є фактичним визнанням провини у звірствах проти українців, - МЗС
Міністерство закордонних справ задокументувало виступ російського диктатора Володимира Путіна щодо удару по Україні балістичною ракетою "Орєшнік". Ця заява буде використана, щоб притягнути Путіна до відповідальності.
Про це йдеться у заяві МЗС України щодо виступу російського диктатора та його ракетних погроз, передає Цензор.НЕТ.
"Ретельно задокументували виступ російського диктатора Путіна, присвячений застосуванню ним проти України, за його ж власними словами, балістичної ракети середньої дальності. З міжнародно-правової точки зору, цей виступ є ще одним важливим свідченням і фактичним визнанням провини в скоєнні злочину агресії проти України та всіх похідних від нього звірств проти українців. Ми забезпечимо використання цього та інших публічних зізнань Путіна задля притягнення його та його поплічників до відповідальності. Справедливість неминуча.
Заява Путіна вчергове свідчить, що у продовженні цієї війни зацікавлена лише Росія. Саме Путін постійно розширює її масштаб та жорстокість, залучаючи зброю з Ірану та КНДР, північнокорейські війська, а тепер застосовуючи стратегічну балістичну ракету, яка може бути носієм зброї масового знищення. Закликаємо країни ядерного клубу застерегти Російську Федерацію від погроз ядерною зброєю.
Звинувачення України чи її партнерів у нібито неправомірних діях, які якимось чином провокують злочинця на злочини — абсурдні. Україна захищається від агресії згідно зі Ст. 51 Статуту ООН та має повне право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території РФ згідно з міжнародним правом. Для того, щоб ці удари припинилися, Росії достатньо припинити агресію та вивести війська з суверенної території України.
Сьогоднішня заява ще раз підтверджує, що Путін — єдиний, хто стоїть на заваді зупинці війни та відновленню всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Його нещодавні безрозсудні кроки, включно з ударами по обʼєктах ядерної енергетики України та застосування нового типу ракети — це виклик зокрема й усім тим лідерам країн, які нещодавно заявляли про неприпустимість розширення війни. Ми розраховуємо, що вони не будуть відмовчуватися, а відреагують на зневагу Путіна, створення неприйнятних загроз радіаційній безпеці та неприпустимий ядерний шантаж.
Окремої уваги заслуговують спроби Путіна маніпулювати громадською думкою країн Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки, перекладати відповідальність за розпочату ним війну на інші країни. Його потуги виставляти себе борцем за багатополярний світ позбавлені глузду. Адже політика Росії щодо України, зокрема хронічне невизнання права нашої держави на існування, незалежність та суверенітет, спроби захоплення українських корисних копалин, є нічим іншим як колонізаторською, імперською політикою.
Під мантрою переходу до багатополярного світу Росія вперто поширює наратив про легітимність застосування силових методів для перерозподілу сфер впливу, що повністю суперечить Статуту ООН, нормам і принципам міжнародного права.
Путін сам сьогодні довів усьому світові, що його можна лише примусити до миру, жодні розмови не спрацюють. Умиротворення ніколи не працювало і не спрацює зараз. Єдиний реалістичний підхід — це мир завдяки силі, відновлення повної поваги до Статуту ООН, норм міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України", - заявили у МЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто шо північні німці Що шведи, що пітерські кацапи - усі виросли на легендах про захват південних РАЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ , де все росте і тепло.
Так , його цікавлять землі і слава прирощування земель . Для демократичного світу це неприємлемо , а для пітерців і мабуть північних німців- нормально . Не забувайте, що німці два рази почали світові війни . Їм холодно - вона так гріються
, А ГАРАНТИ зброю дають мало і армії їх сховалися
залишилось тільки прикопати , тварюку ,
десь в канаві 😡
А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»
Юрій Сиротюк
путин может применить ядерное оружие но делать это он будет не так как от него ожидают. Он это будет делать грязно, через другие руки или случайно. То что в сторону Украины начали лететь межконтинентальные ракеты на базе ракеты Рубеж, может подтверждать эту теорию. Ядерный заряд, может случайно оказаться в ракете и чисто случайно упасть на Украину но это будет в чекистской манере....
Оце читаю про істерику від загрози використання карликом ядерної зброї і згадую віршики, які ходили одразу після Чорнобиля:
«На горі горить реактор,
Під горою паше трактор;
Українці така нація,
Що до сраки нам та радіація…»
Цей дебіл знає, що Україну нічим злякати не можна, хіба миром. Але це вже інша історія.
Ми завжди сміялися в обличчя смерті.
Реготали в екстазі бою.
Поверталися задом лише щоб показати сраку.
Тому лякає не нас, а народжених вже переляканими горе-союзників, з якими він ніби-то воює.
Тільки от якщо він їх навіть перелякає, нічого не зміниться.
Союзники на поле бою не прийшли, а ми з поля бою не підемо…
А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»
Ну а про нашу атвєточку в коментарі…
Якщо коротко: «…а козакам до сраки, бо ми на конях…»
«Но это точно был не Рубеж.
А искандер с кассетными зарядами.
Запустили его со стороны воронежа, а не астрахани и капустиного яра-9, как утверждают астрологи.
Картинка впечатляет, жертв и разрушений нет.
В Днепре в 5 утра шел-моросил мелкий дождик, даже возгорания по месту прилета были мелкие и их быстро потушили.
Не так страшен черт как его малюет ядрёный мопс человек-медведимка.
Без паники! Сохраняйте спокойствие и холодную голову,
не питайтесь мусором с инфопомоек и слухами от ОБК.
Врагу очень важно довести нас всех до истерики и безнадёги.
Фуй у них получится.
Если мы им сами не поможем.»
21.11.2024
В результаті ударів по Дніпропетровську 9 ракетами (Х-47М2 "Кинджал" -1 (мп Тамбовська, РФ) , Х-101 -7 (мп Волгоградська, РФ), міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" (РС-26) - 1 (мп ракетний полігон, Астрахань, РФ) поранено 2 особи, зруйновано 1 котельню центру реабілітації інвалідів,пошкоджено 4 гаражі, виникло 2 пожежі в приватному секторі. При цьому з 9 ракетних цілей ППО збило 8, включаючи і РС-26. Інакше як повним і грандіозним провалом масованої ракетної атаки з застосуванням МБР це назвати просто неможливо.
Все , що коїться в Україні , і будь де в світі - робиться свідомо, по домовленості.