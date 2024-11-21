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Новини
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Виступ Путіна про застосування "Орєшніка" є фактичним визнанням провини у звірствах проти українців, - МЗС

Володимир Путін

Міністерство закордонних справ задокументувало виступ російського диктатора Володимира Путіна щодо удару по Україні балістичною ракетою "Орєшнік". Ця заява буде використана, щоб притягнути Путіна до відповідальності.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо виступу російського диктатора та його ракетних погроз, передає Цензор.НЕТ.

"Ретельно задокументували виступ російського диктатора Путіна, присвячений застосуванню ним проти України, за його ж власними словами, балістичної ракети середньої дальності. З міжнародно-правової точки зору, цей виступ є ще одним важливим свідченням і фактичним визнанням провини в скоєнні злочину агресії проти України та всіх похідних від нього звірств проти українців. Ми забезпечимо використання цього та інших публічних зізнань Путіна задля притягнення його та його поплічників до відповідальності. Справедливість неминуча.

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Заява Путіна вчергове свідчить, що у продовженні цієї війни зацікавлена лише Росія. Саме Путін постійно розширює її масштаб та жорстокість, залучаючи зброю з Ірану та КНДР, північнокорейські війська, а тепер застосовуючи стратегічну балістичну ракету, яка може бути носієм зброї масового знищення. Закликаємо країни ядерного клубу застерегти Російську Федерацію від погроз ядерною зброєю.

Звинувачення України чи її партнерів у нібито неправомірних діях, які якимось чином провокують злочинця на злочини — абсурдні. Україна захищається від агресії згідно зі Ст. 51 Статуту ООН та має повне право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території РФ згідно з міжнародним правом. Для того, щоб ці удари припинилися, Росії достатньо припинити агресію та вивести війська з суверенної території України.

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Сьогоднішня заява ще раз підтверджує, що Путін — єдиний, хто стоїть на заваді зупинці війни та відновленню всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Його нещодавні безрозсудні кроки, включно з ударами по обʼєктах ядерної енергетики України та застосування нового типу ракети — це виклик зокрема й усім тим лідерам країн, які нещодавно заявляли про неприпустимість розширення війни. Ми розраховуємо, що вони не будуть відмовчуватися, а відреагують на зневагу Путіна, створення неприйнятних загроз радіаційній безпеці та неприпустимий ядерний шантаж.

Окремої уваги заслуговують спроби Путіна маніпулювати громадською думкою країн Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки, перекладати відповідальність за розпочату ним війну на інші країни. Його потуги виставляти себе борцем за багатополярний світ позбавлені глузду. Адже політика Росії щодо України, зокрема хронічне невизнання права нашої держави на існування, незалежність та суверенітет, спроби захоплення українських корисних копалин, є нічим іншим як колонізаторською, імперською політикою.

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Під мантрою переходу до багатополярного світу Росія вперто поширює наратив про легітимність застосування силових методів для перерозподілу сфер впливу, що повністю суперечить Статуту ООН, нормам і принципам міжнародного права.

Путін сам сьогодні довів усьому світові, що його можна лише примусити до миру, жодні розмови не спрацюють. Умиротворення ніколи не працювало і не спрацює зараз. Єдиний реалістичний підхід — це мир завдяки силі, відновлення повної поваги до Статуту ООН, норм міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України", - заявили у МЗС України.

Автор: 

МЗС (4110) путін володимир (23766) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+6
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22.11.2024 00:33
+5
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22.11.2024 00:08
+5
А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»
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22.11.2024 00:46
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Так подавайте зараз документи до МКС - не тягнить кота за хвіст.
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21.11.2024 23:55 Відповісти
... мля... і ні в кого з "асоба прібліжонних" рука не підніметься голову того нелюда на 9 грамів "утяжеліть"?
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22.11.2024 00:09 Відповісти
Многополярный мир, чувствуется что автор стримы Арестовича насмотрелся.
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21.11.2024 23:57 Відповісти
Шта?
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22.11.2024 00:53 Відповісти
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21.11.2024 23:58 Відповісти
Це підтверджує висновок, що йому ніколи і не були потрібні українські території. Нащо йому цей лишній геморой? Йому треба лише своя шістка, яка буде керувати цими територіями з населенням за вказівками з кремля. Його цікавить тільки рейтинг. Найнижчий рейтинг в нього був у 2013 році і в 2021 році. Робіть висновки.
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22.11.2024 00:30 Відповісти
Хутін виродок з Пітера , його цікавить слава царів , які з петра3 були усі німецьких кровей.
Тобто шо північні німці Що шведи, що пітерські кацапи - усі виросли на легендах про захват південних РАЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ , де все росте і тепло.
Так , його цікавлять землі і слава прирощування земель . Для демократичного світу це неприємлемо , а для пітерців і мабуть північних німців- нормально . Не забувайте, що німці два рази почали світові війни . Їм холодно - вона так гріються
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22.11.2024 00:41 Відповісти
Справа зовсім не в завоюванні територій. Між рядками у кацапських ідеологів читається, що на болотах відчувається виродження нації, загальне падіння IQ і конче треба підмішувати свіжу кров. Слов'янську, бо на расєї почали домінувати рюзкє з вузенькими оченятами. Русскіє вже в меншості. Та і Коран вже підперає, грунтовно так. Кацапські ідеологи знають, якщо вони не окупують Україну то їм гаплик. Щезнуть.
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22.11.2024 04:59 Відповісти
Хочуть собі трошки арійської крові домешати ?
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22.11.2024 19:56 Відповісти
Зараз термін "євгеніка" замінили терміном "генетична діагностика". І широко застосовують ці практики в процесах планування сім'ї.
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22.11.2024 20:07 Відповісти
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22.11.2024 00:04 Відповісти
Байден , пора громити Астрахань , давайте дозвіл на 2000 км
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22.11.2024 00:05 Відповісти
Рубєж перетворився на Орєшнік після того як стало зрозуміло що він розвалився у повітрі
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22.11.2024 00:06 Відповісти
Смішно бл, прям жарт в стилі зелупи. Краще б ти і твоя сім'я під той орєшнік потрапили.
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22.11.2024 00:43 Відповісти
А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»
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22.11.2024 00:46 Відповісти
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22.11.2024 09:44 Відповісти
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22.11.2024 00:08 Відповісти
НУ І ДЕ ТІ БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТИ???? Крим украли,війну почали , балистикою бьють

, А ГАРАНТИ зброю дають мало і армії їх сховалися
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22.11.2024 00:11 Відповісти
Дурні ,то не міжконтинентальна ракета ,а ракета середньої дальності.
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22.11.2024 11:55 Відповісти
Путлєр - ходячий гнійний труп ,
залишилось тільки прикопати , тварюку ,
десь в канаві 😡
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22.11.2024 00:15 Відповісти
Союзники на поле бою не прийшли, а ми з поля бою не підемо…

А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»

Юрій Сиротюк
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22.11.2024 00:21 Відповісти
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22.11.2024 00:33 Відповісти
потужне занепокення вид мзс? що дали, де мильон дронив, вже летять?
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22.11.2024 00:24 Відповісти
Миру не стоит недооценивать бункерного нациста, тем более сейчас. Я помню хорошо слова одного человека который сказал - путин, это чекист, нквдшник, преступник которых учили действовать хитро, подло, нежиданно. Действовать так, чтобы оставить для себя пространство для маневра и избежать ответственности.

путин может применить ядерное оружие но делать это он будет не так как от него ожидают. Он это будет делать грязно, через другие руки или случайно. То что в сторону Украины начали лететь межконтинентальные ракеты на базе ракеты Рубеж, может подтверждать эту теорию. Ядерный заряд, может случайно оказаться в ракете и чисто случайно упасть на Украину но это будет в чекистской манере....
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22.11.2024 00:35 Відповісти
Юрій Сиротюк

Оце читаю про істерику від загрози використання карликом ядерної зброї і згадую віршики, які ходили одразу після Чорнобиля:

«На горі горить реактор,

Під горою паше трактор;

Українці така нація,

Що до сраки нам та радіація…»

Цей дебіл знає, що Україну нічим злякати не можна, хіба миром. Але це вже інша історія.

Ми завжди сміялися в обличчя смерті.

Реготали в екстазі бою.

Поверталися задом лише щоб показати сраку.

Тому лякає не нас, а народжених вже переляканими горе-союзників, з якими він ніби-то воює.

Тільки от якщо він їх навіть перелякає, нічого не зміниться.

Союзники на поле бою не прийшли, а ми з поля бою не підемо…

А ми така нація, «що до сраки нам та радіація…»

Ну а про нашу атвєточку в коментарі…

Якщо коротко: «…а козакам до сраки, бо ми на конях…»
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22.11.2024 00:44 Відповісти
Українці така нація ,де один воює ,а десять сидять в дорогих київських ресторанах ,або втікли в Словаччину і звідти повчають нас як любити Україну.
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22.11.2024 11:58 Відповісти
Настав слушний час дати путлєру по "орєшкам".
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22.11.2024 00:36 Відповісти
Путін дивиться на захід, як на дурнів які малюють якісь червоні лінії, а сам робить що йому заманеться
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22.11.2024 00:45 Відповісти
А оон знов верещить про всі сторони конфлікту і припинення вогню. Вони вже реально задовбують і майже не приховують, на кого працюють.
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22.11.2024 01:01 Відповісти
Олексій Мочанов

«Но это точно был не Рубеж.

А искандер с кассетными зарядами.

Запустили его со стороны воронежа, а не астрахани и капустиного яра-9, как утверждают астрологи.

Картинка впечатляет, жертв и разрушений нет.

В Днепре в 5 утра шел-моросил мелкий дождик, даже возгорания по месту прилета были мелкие и их быстро потушили.

Не так страшен черт как его малюет ядрёный мопс человек-медведимка.

Без паники! Сохраняйте спокойствие и холодную голову,

не питайтесь мусором с инфопомоек и слухами от ОБК.

Врагу очень важно довести нас всех до истерики и безнадёги.

Фуй у них получится.

Если мы им сами не поможем.»
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22.11.2024 01:02 Відповісти
хм. є й таке цікаве повідомлення:

21.‎11.‎2024

В результаті ударів по Дніпропетровську 9 ракетами (Х-47М2 "Кинджал" -1 (мп Тамбовська, РФ) , Х-101 -7 (мп Волгоградська, РФ), міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" (РС-26) - 1 (мп ракетний полігон, Астрахань, РФ) поранено 2 особи, зруйновано 1 котельню центру реабілітації інвалідів,пошкоджено 4 гаражі, виникло 2 пожежі в приватному секторі. При цьому з 9 ракетних цілей ППО збило 8, включаючи і РС-26. Інакше як повним і грандіозним провалом масованої ракетної атаки з застосуванням МБР це назвати просто неможливо.
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22.11.2024 01:10 Відповісти
А нас рать!
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22.11.2024 01:46 Відповісти
Треба йти на якесь там припинення вогню і мерщій робити вибори. Залужний переможе
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22.11.2024 05:01 Відповісти
Система поки що не бачить хто міг би підтримувати її в цій ситуації, тому виборів не буде ... теоретично народ міг би провести вибори але без лідера народ заблокований
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22.11.2024 06:07 Відповісти
Залужний чи Розумков чи Порошенко... Скоріш за все Розумков..цей фрукт ні разу грубо не обізвав хкуйла чи орків..Була б Фаріон,то голосував би за неї.. Залужний з жовтня місяця нічого не зробив для замінування Чонгару... не дав наказу бат.Азов вийти з Маріуполя..Порошенко все зробив,щорб в Ілловайську стався котел,щоб добровольчий рух зупинився і зупинилися мрії Майдану для знищення алігархату...
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22.11.2024 06:54 Відповісти
Розмінуванням Чонгару і відведеннями військ керував ОП Єрмака і "інтегратор" Верещук. Якщо б Залужний зробив щось всупереч, то його б зняли ще до повномаштабного
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22.11.2024 10:05 Відповісти
Та нічого йому не буде. Ще після збиття малазійського Боінга я стверджував, що навіть якщо путін особисто прийде до Гаазького трибуналу та зізнається, що це він особисто віддав наказ на знищення літака, то йому за це нічого не буде.
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22.11.2024 07:02 Відповісти
В нього руки і без орєшніків-скворєшніків по локоть в крові українців...
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22.11.2024 07:17 Відповісти
Від расєє, і особливо маскви треба залишити лише попіл! Бийте по ним всім, що надають нам наші партери! Іншого вже просто немає! Інше для України - ядерне російське пекло!!!
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22.11.2024 07:18 Відповісти
Нарешті досить дурити самих себе. Ніяки так звані міжнародні закони та організації не працюють , і вже ніколи не запрацюють
Все , що коїться в Україні , і будь де в світі - робиться свідомо, по домовленості.
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22.11.2024 07:41 Відповісти
 
 