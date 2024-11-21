Виступ Путіна про застосування "Орєшніка" є фактичним визнанням провини у звірствах проти українців, - МЗС

Міністерство закордонних справ задокументувало виступ російського диктатора Володимира Путіна щодо удару по Україні балістичною ракетою "Орєшнік". Ця заява буде використана, щоб притягнути Путіна до відповідальності.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо виступу російського диктатора та його ракетних погроз, передає Цензор.НЕТ.

"Ретельно задокументували виступ російського диктатора Путіна, присвячений застосуванню ним проти України, за його ж власними словами, балістичної ракети середньої дальності. З міжнародно-правової точки зору, цей виступ є ще одним важливим свідченням і фактичним визнанням провини в скоєнні злочину агресії проти України та всіх похідних від нього звірств проти українців. Ми забезпечимо використання цього та інших публічних зізнань Путіна задля притягнення його та його поплічників до відповідальності. Справедливість неминуча.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по Україні балістичною ракетою "Орєшнік", це було її випробування, - Путін. ВIДЕО

Заява Путіна вчергове свідчить, що у продовженні цієї війни зацікавлена лише Росія. Саме Путін постійно розширює її масштаб та жорстокість, залучаючи зброю з Ірану та КНДР, північнокорейські війська, а тепер застосовуючи стратегічну балістичну ракету, яка може бути носієм зброї масового знищення. Закликаємо країни ядерного клубу застерегти Російську Федерацію від погроз ядерною зброєю.

Звинувачення України чи її партнерів у нібито неправомірних діях, які якимось чином провокують злочинця на злочини — абсурдні. Україна захищається від агресії згідно зі Ст. 51 Статуту ООН та має повне право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території РФ згідно з міжнародним правом. Для того, щоб ці удари припинилися, Росії достатньо припинити агресію та вивести війська з суверенної території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар балістикою: Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до розширення цієї війни

Сьогоднішня заява ще раз підтверджує, що Путін — єдиний, хто стоїть на заваді зупинці війни та відновленню всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Його нещодавні безрозсудні кроки, включно з ударами по обʼєктах ядерної енергетики України та застосування нового типу ракети — це виклик зокрема й усім тим лідерам країн, які нещодавно заявляли про неприпустимість розширення війни. Ми розраховуємо, що вони не будуть відмовчуватися, а відреагують на зневагу Путіна, створення неприйнятних загроз радіаційній безпеці та неприпустимий ядерний шантаж.

Окремої уваги заслуговують спроби Путіна маніпулювати громадською думкою країн Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки, перекладати відповідальність за розпочату ним війну на інші країни. Його потуги виставляти себе борцем за багатополярний світ позбавлені глузду. Адже політика Росії щодо України, зокрема хронічне невизнання права нашої держави на існування, незалежність та суверенітет, спроби захоплення українських корисних копалин, є нічим іншим як колонізаторською, імперською політикою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про "Орєшнік": Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії

Під мантрою переходу до багатополярного світу Росія вперто поширює наратив про легітимність застосування силових методів для перерозподілу сфер впливу, що повністю суперечить Статуту ООН, нормам і принципам міжнародного права.

Путін сам сьогодні довів усьому світові, що його можна лише примусити до миру, жодні розмови не спрацюють. Умиротворення ніколи не працювало і не спрацює зараз. Єдиний реалістичний підхід — це мир завдяки силі, відновлення повної поваги до Статуту ООН, норм міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України", - заявили у МЗС України.