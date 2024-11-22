Охоронця посольства США у Норвегії підозрюють у шпигунстві на користь Росії та Ірану
У Норвегії затримали охоронця посольства США, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії та Ірану.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили у поліційній службі безпеки Норвегії.
20-річного норвежця затримали 20 листопада у нього вдома. Суд арештував його на 4 тижні. Перший тиждень він проведе в ізоляції, поки правоохоронці проводитимуть розслідування.
"Обвинувачений був співробітником, охоронцем посольства США в Осло", - сказав юрист поліційної служби безпеки Томас Блом.
За його словами, чоловік співпрацював та спілкувався з офіцерами. Було конфісковано "велику" кількість цифрових матеріалів.
Адвокат Крістіан Елден заявив, що його підзахисний контактував з російськими та іранськими розвідниками.
"Він пояснив свої контакти з агентами розвідки Росії та Ірану, але не зрозуміло, чи мав він секретну інформацію, яка б означала, що проти нього можуть бути застосовані антишпигунські закони. Подальше розслідування покаже, чи винен він у скоєнні злочину, чи ні", - сказав захисник.
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Подальше розслідування покаже, чи винен він у скоєнні злочину, чи ні
На росії та Ірані новина б виглядала так.
Тіло підозрюваного у шпигунстві на користь США співробітника держапарату знайдено за містом зі слідами тортур.
І тому на росії та в Ірані немає жодних західних шпигунів та диверсантів.