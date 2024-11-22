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Охоронця посольства США у Норвегії підозрюють у шпигунстві на користь Росії та Ірану

У Норвегії затримали охоронця посольства США: підозрюють у шпигунстві на користь РФ та Ірану

У Норвегії затримали охоронця посольства США, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії та Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили у поліційній службі безпеки Норвегії.

20-річного норвежця затримали 20 листопада у нього вдома. Суд арештував його на 4 тижні. Перший тиждень він проведе в ізоляції, поки правоохоронці проводитимуть розслідування.

"Обвинувачений був співробітником, охоронцем посольства США в Осло", - сказав юрист поліційної служби безпеки Томас Блом.

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За його словами, чоловік співпрацював та спілкувався з офіцерами. Було конфісковано "велику" кількість цифрових матеріалів.

Адвокат Крістіан Елден заявив, що його підзахисний контактував з російськими та іранськими розвідниками.

"Він пояснив свої контакти з агентами розвідки Росії та Ірану, але не зрозуміло, чи мав він секретну інформацію, яка б означала, що проти нього можуть бути застосовані антишпигунські закони. Подальше розслідування покаже, чи винен він у скоєнні злочину, чи ні", - сказав захисник.

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Автор: 

Норвегія (760) посольство (942) росія (64969) шпигунство (986)


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22.11.2024 10:07 Відповісти
Перший тиждень він проведе в ізоляції, поки правоохоронці проводитимуть розслідування.
Подальше розслідування покаже, чи винен він у скоєнні злочину, чи ні
На росії та Ірані новина б виглядала так.
Тіло підозрюваного у шпигунстві на користь США співробітника держапарату знайдено за містом зі слідами тортур.
І тому на росії та в Ірані немає жодних західних шпигунів та диверсантів.
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22.11.2024 10:08 Відповісти
Є і *****. Розвідників не скільки вбивають, скільки тримають для обміну. Практика ще з часів холодної війни.
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22.11.2024 10:12 Відповісти
Тільки під час "великого обміну" поїхали на Захід не звільнені американські шпигуни, а сруськая попозіція.
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22.11.2024 11:37 Відповісти
Я про холодну війну.
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22.11.2024 11:44 Відповісти
 
 