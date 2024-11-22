Українські компанії стали першими за кількістю заявок на виробництво БПЛА-перехоплювачів на тендерах Коаліції дронів, - Міноборони

За кількістю заявок на виробництво дронів-перехоплювачів українські виробники БПЛА, які вперше брали участь у серії міжнародних тендерів, стали першими - загалом подавши 32% від загальної кількості.

Про це повідомили в Міністерстві Оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Така кількість пропозицій від наших компаній доводить, що ми досягаємо мети у масштабуванні виробництва дронів в Україні. Це вже допомагає створювати асиметричну перевагу у технологіях над ворогом. Особливо у контексті дронів-перехоплювачів, оскільки наші компанії мають найкращу експертизу у виготовлені й застосуванні таких технологій. Ми хочемо підштовхнути світову індустрію для того, щоб такі дрони пішли у масове виробництво", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Як розповіли в Міноборони, прийом заявок на виробництво вдосконалених FPV-дронів, де українськи виробники посіли друге місце в тендерах, завершився у жовтні, а збір пропозицій щодо створення дронів-перехоплювачів - 11 листопада. Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться і оцінюватимуться. Якщо їхні розробки продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об’ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців.

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Що теке Коаліція дронів

Коаліція дронів - це організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів у межах постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення для відбиття російської агресії.

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. Наразі в Коаліцію дронів входять 16 країн-партнерів.

Україна вже отримала тисячі дронів у межах ініціативи. Очікується, що на вже акумульовані Коаліцією кошти на спільні закупівлі (71 мільйон євро), буде закуплено та поставлено ще від 20 000 до 30 000 дронів.