Росіяни вдарили КАБами по Сумщині, загинула людина. ФОТОрепортаж

23 березня 2025 року упродовж дня окупанти обстрілювали та скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину, іще одну особу поранено.

Також пошкоджено та знищено низку приватних будинків.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

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