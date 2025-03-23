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Новини Обстріли прикордоння Сумщини
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Росіяни вдарили КАБами по Сумщині, загинула людина. ФОТОрепортаж

23 березня 2025 року упродовж дня окупанти обстрілювали та скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину, іще одну особу поранено.

Також пошкоджено та знищено низку приватних будинків.

Наслідки російського обстрілу Сумщини

Читайте: Внаслідок російських обстрілів на Харківщині знищені ліцей і Алея пам’яті захисників України. ФОТОрепортаж

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Росіяни вдарили по Сумщині КАБами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві людини загинули та одна поранена внаслідок російських обстрілів Донеччини. ФОТО

Автор: 

обстріл (28183) Сумська область (3534) КАБ (345) Сумський район (99) Миропілля (4) війна в Україні (3470)


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Топ коментарі
+1
Вже є припинення вогню по повітряній інфраструктурі. І воно вступило в силу одразу після телефонної розмови Трампа і путіна - Волтц.

Оце недолуге на якійсь іншій планеті живе? Хай цей розумник приїде в Україну і побачить всі ці вбивства. Як кожного вечора русня запускає 150+ шахедів, що летять в будинки українців. Чи він все бачив у сторіс, як Венс і сидить триндить єресь в маси?
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23.03.2025 19:32
+1
К сожалению, вы выдаёте желаемое за действительное!

В Европе есть буквально два три политика, которые понимают реальную опасность происходящего, но они никак не могут повлиять на инертность руководителей европейских государств, они не помнят историю, а зря, когда-то точно так вскормили гитлера, а сегодня повторяют те же ошибки, но результат будет намного плачевнее.
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23.03.2025 19:55
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Вже є припинення вогню по повітряній інфраструктурі. І воно вступило в силу одразу після телефонної розмови Трампа і путіна - Волтц.

Оце недолуге на якійсь іншій планеті живе? Хай цей розумник приїде в Україну і побачить всі ці вбивства. Як кожного вечора русня запускає 150+ шахедів, що летять в будинки українців. Чи він все бачив у сторіс, як Венс і сидить триндить єресь в маси?
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23.03.2025 19:32 Відповісти
Все вони знать. Просто цинізму та людській жадобі немає меж.
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23.03.2025 19:54 Відповісти
Ну про бомбування КАБами да ще й цівільних об'єктів і цивільних людей в перемир'ї даже не упоминалось. Заборона діятиме виключно по рашистським енергооб'єктам і кораблям
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23.03.2025 20:53 Відповісти
А якщо серйозно то я впевнений що Тампон спеціально дав добро ***** побільше бити по цивільних. Це в сша називають бити осла по носі, як казав Келог
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23.03.2025 20:54 Відповісти
Верить путлеру и трампу могут только дураки и идиоты, пора бы это всем понять!

Европа побыстрее просыпайся, только вместе с Украиной ты сможешь противостоять трампу и рашистам!
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23.03.2025 19:39 Відповісти
Да всё они понимают в Европе, что ж вы их всех мудаками считаете. Просто партия в эти шахматы .... сложная. Думаю, что они счас собираются с мозгами и решают - как дальше жить без штатов, ибо такой партнёр..... лучше никакого, так же как и купить ай-фон с риском, что его отключат.... там какое-то безумие.
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23.03.2025 19:50 Відповісти
К сожалению, вы выдаёте желаемое за действительное!

В Европе есть буквально два три политика, которые понимают реальную опасность происходящего, но они никак не могут повлиять на инертность руководителей европейских государств, они не помнят историю, а зря, когда-то точно так вскормили гитлера, а сегодня повторяют те же ошибки, но результат будет намного плачевнее.
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23.03.2025 19:55 Відповісти
можливо й таке... хоча важко вірити в таку кількість кретинів
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23.03.2025 20:41 Відповісти
А літаки НАТО піднімали у повітря, чи тільки виказали стурбованість?
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23.03.2025 19:54 Відповісти
Чудове село на моїй Сумщині... було. Всіх в одне глибоке місце... всіх
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23.03.2025 20:40 Відповісти
 
 