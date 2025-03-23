Росіяни вдарили КАБами по Сумщині, загинула людина. ФОТОрепортаж
23 березня 2025 року упродовж дня окупанти обстрілювали та скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району.
Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Унаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину, іще одну особу поранено.
Також пошкоджено та знищено низку приватних будинків.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.
Топ коментарі
+1 Fox Fox #573921
показати весь коментар23.03.2025 19:32
+1 Владимир Мессинг
показати весь коментар23.03.2025 19:55
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Оце недолуге на якійсь іншій планеті живе? Хай цей розумник приїде в Україну і побачить всі ці вбивства. Як кожного вечора русня запускає 150+ шахедів, що летять в будинки українців. Чи він все бачив у сторіс, як Венс і сидить триндить єресь в маси?
Европа побыстрее просыпайся, только вместе с Украиной ты сможешь противостоять трампу и рашистам!
В Европе есть буквально два три политика, которые понимают реальную опасность происходящего, но они никак не могут повлиять на инертность руководителей европейских государств, они не помнят историю, а зря, когда-то точно так вскормили гитлера, а сегодня повторяют те же ошибки, но результат будет намного плачевнее.