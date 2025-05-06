Українці перші серед іноземців, які купують житло в Польщі, - ЗМІ

Минулого року іноземці купили в Польщі 17 330 квартир і комерційних приміщень. Найбільше покупців громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita.

Зазначається, що найчастіше іноземці купували житло у великих містах: Варшаві (3535 квартир), Кракові (1523) та Вроцлаві (1491).

Найбільше купують нерухомості у Польщі українці. Також багато квартир купують білоруси, росіяни, індійці, британці та вʼєтнамці. Середня площа одного об’єкта — 58 кв. м.

Старший агент компанії Hamilton May Патрік Пʼєта зазначив, що для багатьох покупців ціни у Варшаві є вигідними.

"Для них Варшава — дешева. Бо, наприклад, у Києві до війни було дорожче", - пояснив він.

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