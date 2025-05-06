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Новини Українці у Польщі
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Українці перші серед іноземців, які купують житло в Польщі, - ЗМІ

Українці найчастіше серед іноземців купують житло в Польщі

Минулого року іноземці купили в Польщі 17 330 квартир і комерційних приміщень. Найбільше покупців громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita.

Зазначається, що найчастіше іноземці купували житло у великих містах: Варшаві (3535 квартир), Кракові (1523) та Вроцлаві (1491).

Найбільше купують нерухомості у Польщі українці. Також багато квартир купують білоруси, росіяни, індійці, британці та вʼєтнамці. Середня площа одного об’єкта — 58 кв. м.

Старший агент компанії Hamilton May Патрік Пʼєта зазначив, що для багатьох покупців ціни у Варшаві є вигідними.

"Для них Варшава — дешева. Бо, наприклад, у Києві до війни було дорожче", - пояснив він.

Читайте: Мігранти з України торік внесли до бюджету Польщі майже 4 млрд дол.

Автор: 

житло (1071) Польща (8529) українці (2539)


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Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
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06.05.2025 01:44 Відповісти
Квадратний метр житла в Іспанії коштує на кілька тисяч злотих дешевше, ніж у Польщі.

На східному узбережжі Іспанії 60-метрову квартиру можна придбати приблизно за 400 тис. злотих (близько 95 тис. євро).
У 2024 році покупці з Польщі оформили 4 тис. угод, а у 2025-му, як очікується, ця цифра буде ще більша.
Сплеск інвестиційної активності вивів поляків на четверте місце за кількістю угод з іноземною нерухомістю після британців, німців і французів. Польські покупці житла також випередили американців та росіян.
При цьому темп зростання цін на нерухомість у Польщі вважається вищим, ніж в Іспанії.
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06.05.2025 01:45 Відповісти
"Так це ж було вже"🧐
Вони 💯 % бачать своє майбутнє тільки в Україні, і обов'язково всі повернуться в "Країну мрій Зеленського", щоб їх з@*****@ли податками всякі Гетьманцеви.
І до ворожки не ходи🤭
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06.05.2025 01:49 Відповісти
а при інших президентах мабуть податків не було? і не вводили податки? так?
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06.05.2025 02:09 Відповісти
Про країну мрій тут уже всі написали. КІНЕЦЬ НАЦІЇ. Ми уже не відновим демографію НІКОЛИ. Це неможливо НІЯК. Зараз агонія всього чого є Україна - вона лишається на сторінках історії
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06.05.2025 01:51 Відповісти
а хто купує? мабуть дідугани 65+?! потім хтось буде мріяти аби європейці прислали військо для стримувати рюських
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06.05.2025 02:07 Відповісти
 
 