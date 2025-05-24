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Через скандал із витоком даних Гегсет обмежив журналістам доступ до Пентагону

Доступ до Пентагону

Міноборони США вирішило обмежити вхід журналістам до більшої частини будівлі Пентагону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони США Піт Гегсет повідомив у соцмережі Х.

"Хоча міністерство залишається відданим принципам прозорості, воно також зобов’язане захищати CSNI та конфіденційну інформацію, несанкціоноване розголошення якої може поставити під загрозу життя американських військовослужбовців", - йдеться в опублікованому ним наказі.

Відтак, журналісти більше не зможуть потрапити до більшості зон Пентагону без супроводу працівників міністерства. Крім того, представникам преси буде заборонено відвідувати офіс голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна без схвалення Гегсета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гегсет боїться звільнення, кричить на підлеглих та запізнюється на зустрічі, - WSJ

Як пише Reuters, відповідне рішення Міноборони США ухвалило на тлі зростання кількості витоків інформації. Проте Асоціація преси Пентагону назвала нові правила "прямим нападом на свободу преси".

"Рішення нібито ґрунтується на занепокоєнні щодо оперативної безпеки. Однак прескорпус Пентагону мав доступ до незахищених, незасекречених приміщень Пентагону протягом десятиліть, за республіканської та демократичної адміністрацій, зокрема після терактів 11 вересня 2001 року, без будь-якого занепокоєння щодо оперативної безпеки з боку керівництва Міноборони", - йдеться в заяві асоціації.

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журналістика (1777) інформація (296) Пентагон (1435) витік (74)


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Топ коментарі
+5
А може Гегсету варто собі язика відрізать? Чи, просто, піти з посади?...
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24.05.2025 15:28
+2
Замість журналістів туди ходять візажисти...
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24.05.2025 15:32
+1
...бо дурь його занадто відна
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24.05.2025 15:33
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А може Гегсету варто собі язика відрізать? Чи, просто, піти з посади?...
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24.05.2025 15:28 Відповісти
...бо дурь його занадто відна
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24.05.2025 15:33 Відповісти
в ВР теж журналістів не пускають. гегсет просто використовує напрацьовані методи. щось не подобається? Вийми колоду з твого ока, - і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока гегсета
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24.05.2025 19:40 Відповісти
Замість журналістів туди ходять візажисти...
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24.05.2025 15:32 Відповісти
Правильно, замість журналістів буде ходити його дружина продьюсер. Їй же треба брати десь секретну інформацію для ситкомів.
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24.05.2025 15:45 Відповісти
...там і без журналістів повно своїх, трумпівських хвойд "імєющих право на ошібку"...ото понавибирали, що в нас, що в них..
але корупція тільки в Україні..))), бо катарськотрумпівський літачок за півмільярда - то таке, не рахується як корупція за омериканськими хитрожопими законами, бо то ж для бібліотеки імені елітного жлоба-мародера Трумпа..
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24.05.2025 16:14 Відповісти
Агентура, з московії та китаю у США, діє, як у себе вдома!!
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24.05.2025 16:17 Відповісти
 
 