Через скандал із витоком даних Гегсет обмежив журналістам доступ до Пентагону
Міноборони США вирішило обмежити вхід журналістам до більшої частини будівлі Пентагону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони США Піт Гегсет повідомив у соцмережі Х.
"Хоча міністерство залишається відданим принципам прозорості, воно також зобов’язане захищати CSNI та конфіденційну інформацію, несанкціоноване розголошення якої може поставити під загрозу життя американських військовослужбовців", - йдеться в опублікованому ним наказі.
Відтак, журналісти більше не зможуть потрапити до більшості зон Пентагону без супроводу працівників міністерства. Крім того, представникам преси буде заборонено відвідувати офіс голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна без схвалення Гегсета.
Як пише Reuters, відповідне рішення Міноборони США ухвалило на тлі зростання кількості витоків інформації. Проте Асоціація преси Пентагону назвала нові правила "прямим нападом на свободу преси".
"Рішення нібито ґрунтується на занепокоєнні щодо оперативної безпеки. Однак прескорпус Пентагону мав доступ до незахищених, незасекречених приміщень Пентагону протягом десятиліть, за республіканської та демократичної адміністрацій, зокрема після терактів 11 вересня 2001 року, без будь-якого занепокоєння щодо оперативної безпеки з боку керівництва Міноборони", - йдеться в заяві асоціації.
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але корупція тільки в Україні..))), бо катарськотрумпівський літачок за півмільярда - то таке, не рахується як корупція за омериканськими хитрожопими законами, бо то ж для бібліотеки імені елітного жлоба-мародера Трумпа..