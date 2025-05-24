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Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
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Боєприпас вибухнув у будинку на Херсонщині: загинув 8-річний хлопчик, п’ять осіб постраждали, зокрема двоє дітей. ФОТО (оновлено)

У селищі Калинівське Бериславського району Херсонської області стався вибух невідомого предмета в приватному будинку, унаслідок чого загинула дитина, є постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також постраждали дві жінки. У 36-річної потерпілої - гостра реакція на стрес. 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Пізніше стало відомо про ще трьох постраждалих.

Так, мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дітей - 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також шпиталізували чоловіка 1989 року народження. У нього діагностували мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.

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Згодом Прокудін опублікував фото подвір’я, де сталася трагедія.

Вибух боєприпасу в Калинівському на Херсонщині

"Так нині виглядає подвір’я у Калинівському, де стався вибух боєприпасу. Загинув 8-річний хлопчик, ще п’ятеро людей травмовані, серед них - двоє дітей. Памʼятайте, вибухонебезпечні предмети - не іграшка. Не намагайтеся самостійно вилучати їх із землі, не беріть до рук, не розбирайте та не переносіть з місця на місце. Не ризикуйте життям - своїм та близьких!" - написав він.

Автор: 

вибух (4503) Херсонська область (5841) Бериславський район (85) Калинівське (1)


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Та вивизіть виродки дітей з прифронтових територій ,чи клепки не хватає .
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24.05.2025 19:24 Відповісти
ти житло даєш?
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24.05.2025 19:35 Відповісти
щоб гроші з бюджета красти.

ну і навіщо ти пишеш дурні коменти, якщо прекрасно розумієш що допомоги переселенцям фактично нема, а в новині написали про скількох членів сім'ї? порахував?
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24.05.2025 19:42 Відповісти
Ви хочете сказати, що десь у Львові або у Ужгороді не живуть подібні колекціонери ***********.
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24.05.2025 20:19 Відповісти
Всьому винною оковита !
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24.05.2025 19:26 Відповісти
Граната- класна штука, але з нею треба вміти поводитися.
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24.05.2025 19:28 Відповісти
Верещучка з шмигалем, і шатли обіцяли, а про дітей, у них і думки не було у 2022 року!
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24.05.2025 20:22 Відповісти
 
 