Командир 225-го ОШП Олег Ширяєв передав Музею війни російські трофеї, здобуті в боях за Україну

29 травня командир 225-го Окремого штурмового полку (ОПШ), Герой України Олег Ширяєв, старший лейтенант Іван Козін (двічі "Хрест бойових заслуг") та солдат Денис Скрипко (орден "За мужність") передали Національному музею історії України у Другій світовій війні (Музей війни) унікальні трофеї ЗС РФ: карта дислокації російських військ на Курщині, деталі збитих БПЛА типу "Шахед" та "Молнія", колекції шевронів, орденів та відзнак, особистих документів та військової форми військовослужбовців ЗС РФ, які були взяті в полон або знищені бійцями 225-го ОШП.

Як зазначив директор Музею війни Юрій Савчук, на базі переданої колекції музей планує створити постійно діючу виставку.

(зліва направо) Солдат 225-го ОШП Денис Скрипко (орден "За мужність"), старший лейтенант 225-го ОШП Іван Козін (двічі "Хрест бойових заслуг"), командир полку Олег Ширяєв та директор Музею війни Юрій Савчук під час передачі трофеїв

Олег Ширяєв розповів, що трофеї були здобуті під час боїв на Курщині, під Горлівкою, Авдіївкою, у Серебрянському лісі, на Харківщині, біля Часового Яру, а також в Бахмуті. Він зазначив: "Тут є шеврони підрозділів противника, які воювали проти 225-го ОШП: ФСБ, прикордонники, "вагнерівці", так звані ЛНР та ДНР, Псковська дивізія, "кадирівці", "славнозвісна" 155 бригада тихоокеанського флоту ЗС РФ, російська неонацистська ДШРГ "Русич". Бійці підтверджували роботу тим, що приносили ці "скальпи" противника".

Російські трофеї, передані 225-м ОШП Музею війни

Карта дислокації російських військ, яку захопили бійці 225-го ОШП під час боїв на Курщині

Шеврони російських окупантів, знищених бійцями 225-го ОШП

Бійці ОПШ Козін та Скрипко зазначили, що передача трофеїв у Музей війни — можливість долучитися до творення історії України.

Особисті документи російських окупантів, знищених бійцями 225-го ОШП

Юрій Савчук наголосив, що з перших днів повномасштабної війни музей формує унікальні виставки, які передають наступним поколінням правду про російсько-українську війну.

Директор Музею війни Юрій Савчук вручає бійцям 225-го ОШП памʼятні подарунки

"Ми прагнемо своєю роботою підтримати наших героїв ЗСУ. Дякуємо Олегу Ширяєву за величезну колекцію артефактів. Це свідчення нашої боротьби, докази героїчності наших військових. Тут і предмети уніформи, амуніція, колекція нагород, шевронів. Це свідчення того, що наші хлопці, крім виконання бойових завдань, думають і про те, як допомогти нам формувати суспільну та історичну памʼять, як донести правду до нашого суспільства і ще більше підкреслити героїзм побратимів, тих, кого вже забрало небо і тих, хто в строю. А 225-й полк боронить наші життя на головних ділянках фронту", - зазначив Савчук.