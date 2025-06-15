За цей місяць РФ вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 КАБів і 140 різних ракет, - Зеленський. ВIДЕО
Важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис президента в телеграм.
"Цієї ночі наші воїни ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Дякую всім, хто захищає наше небо. Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: "кинджали", балістичні та крилаті. Основний удар – по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч", - написав Зеленський.
За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів.
"Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії. Потрібні прайскепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", - наголосив президент України.
Бухгалтер
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
НАТО забороняє особисто зеленському не кришувати, карати призначених ним же мега корупціонерів, які крадуть гроші, що могли б працювати на оборону України?
"И станешь пустобрехом за честь царя Гороха.." (с)
Це про потужну мстю, якісь кластери незламності, чи гігавати потужності, хто знає?