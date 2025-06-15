УКР
За цей місяць РФ вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 КАБів і 140 різних ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис президента в телеграм.

"Цієї ночі наші воїни ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Дякую всім, хто захищає наше небо. Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів: "кинджали", балістичні та крилаті. Основний удар – по Полтавщині, по Кременчуку. І це лише одна ніч", - написав Зеленський.

За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів.

Дивіться: Рашисти били по Нікопольщині з артилерії та РСЗВ: спалахнула пожежа підприємстві. ФОТО

"Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії. Потрібні прайскепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", - наголосив президент України.

війна (1483) Зеленський Володимир (25515) обстріл (30952)
+9
Цікаво, скільки укрракет різних типів було застосовано по ереф за цей місяць: довгих та коротких нептунів, громів, сапсанів і т.д.
15.06.2025 14:03 Відповісти
+9
Не бухгалтер і не статистик, прастой парень по зачитуванню текстів
15.06.2025 14:36 Відповісти
+8
А його для того вибирали, щоб тексти читав? Краще б далі на піаніно грав, навіть десь під балалайку.
15.06.2025 14:42 Відповісти
Цікаво, скільки укрракет різних типів було застосовано по ереф за цей місяць: довгих та коротких нептунів, громів, сапсанів і т.д.
15.06.2025 14:03 Відповісти
Бухгалтер
15.06.2025 14:06 Відповісти
Статистик
15.06.2025 14:13 Відповісти
Занадто дорогий, теж нахіба не треба. без нього вистачає.
15.06.2025 14:28 Відповісти
Не бухгалтер і не статистик, прастой парень по зачитуванню текстів
15.06.2025 14:36 Відповісти
З шашликів
15.06.2025 14:41 Відповісти
А його для того вибирали, щоб тексти читав? Краще б далі на піаніно грав, навіть десь під балалайку.
15.06.2025 14:42 Відповісти
це голімоє конферансьє, зачитало кимось написане, закрив хліборєзку, все роботу зроблено, несіть наступний текст...
15.06.2025 16:05 Відповісти
До чого ця статистика? Збирай команду й починай роботи зі створення вітчизняної ядерної зброї, тоді відношення до цієї війни буде іншим.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
15.06.2025 14:11 Відповісти
головне, щоб не було ескалації і війна не вийшла за межі України, бо тоді НАТО не зможе бути "сильним, як ніколи раніше"
15.06.2025 14:32 Відповісти
НАТО забороняє Зермакам мати свої дрони, ракети і бити ними по рашкостану?
НАТО забороняє особисто зеленському не кришувати, карати призначених ним же мега корупціонерів, які крадуть гроші, що могли б працювати на оборону України?
15.06.2025 14:38 Відповісти
Зе,в силу своїх службових обов'язків, повинен не просто констатувати факт,а і ще щось робити,щоб протидіяти.
15.06.2025 14:45 Відповісти
Ти жалуєшся чи хвастаєшся?
15.06.2025 14:49 Відповісти
Таке враження що нахвалює кацапів.Хоч би раз сказав скільки українських дронів кабів ракет використано за місяць по кацапах
15.06.2025 17:20 Відповісти
пустобріх...
15.06.2025 14:56 Відповісти
Нагадали з мульта..

"И станешь пустобрехом за честь царя Гороха.." (с)
16.06.2025 02:19 Відповісти
Потрібні прайскепи, які зупинять війну.
Джерело: https://censor.net/ua/v3558405

Це про потужну мстю, якісь кластери незламності, чи гігавати потужності, хто знає?
15.06.2025 15:03 Відповісти
