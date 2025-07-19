Війська РФ ударили ракетою по Синельниківщині: 2 людей загинули, пошкоджено амбулаторію, школу та будинки (оновлено). ФОТО

Вдень 19 липня 2025 року війська РФ ударили ракетою по Васильківській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки. Зайнялися авто.

"На жаль, є й загиблі. За попередньою інформацією, їх двоє. Співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки атаки ще наразі уточнюються.

Згодом у ДСНС повідомили, що через ворожий удар зайнялися автомобілі. Також пошкоджені житлові будинки, заклад культури, школа та амбулаторія. На жаль, загинули дві людини.





Рятувальники оперативно приборкали пожежу.

Як повідомлялося, ворог вночі масовано атакував Павлоград на Дніпропетровщині: цілив ракетами та безпілотниками.