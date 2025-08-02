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Новини Обстріли Херсона
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Окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст та будинки

Окупанти вдарили КАБами по Херсону

Сьогодні, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.

"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Детальніше згодом", - додав голова ОВА.

Також читайте: Рашисти вдарили по Херсону: загинула жінка, є поранені

Автор: 

обстріл (30176) Херсон (3535) Херсонська область (6059) Херсонський район (489)


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Авіабомба не зруйнувала міст в Херсоні, який веде на острів до мікрорайону «Корабел», можна їздити,
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02.08.2025 20:51 Відповісти
Можно? Я б на Острів не пішов би навіть пішки по такому....
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02.08.2025 21:12 Відповісти
Пігдоги виклали https://t.me/supernova_plus/42230 відео з авіаударом і пишуть, що міст повністю зруйнований.
Там можна спокійно проїхати.
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02.08.2025 21:19 Відповісти
Руйнуючи міст через річку Кошева, рашисти готують підґрунтя для ізоляції району "Корабель" від іншої частини Херсона для ускладнення роботи Сил оборони України з протидії ДРГ й недопущення проникнення у місто ворожих піхотних груп, які супротивник постійно намагається переправити на правий берег для накопичення і закріплення на цьому плацдармі.
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02.08.2025 20:53 Відповісти
100 п.
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02.08.2025 21:13 Відповісти
 
 