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Окупанти вдарили КАБами по Херсону: пошкоджено автомобільний міст та будинки
Сьогодні, 2 серпня, близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.
"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Детальніше згодом", - додав голова ОВА.
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