За кілька місяців Третій корпус Білецького "зжере" клин, який РФ вбила між Лиманом і Боровою, - Арті Грін

За кілька місяців Третій армійський корпус, яким командує полковник Андрій Білецький, звільнить плацдарм, який армія РФ зайняла за річкою Жеребець - між Боровою на Харківщині і Лиманом на Донеччині.

Про це в ефірі Фабрики новин заявив Арті Грін, військовослужбовець, військовий експерт, передає Цензор.НЕТ.

Зараз Третій корпус продовжує приєднувати підрозділи, і Лиманський напрямок отримав нещодавно. За кілька місяців розгорнеться у повну силу, і захоплений противником плацдарм "дематеріалізується".

"Клин, який росіяни вбили між Лиманом і Боровою за останні місяців сім, Третій армійський корпус його зжере до кінця року. З розумом підійде, по-натовські - щоб піхота йшла добивати і брати полонених, а не штурмувати. Думаю, хана їм", - вважає Грін.

Також читайте: Третій армійський корпус стримав наступ окупантів на останньому рубежі Донбасу, - Білецький

7 серпня Третій армійський корпус повідомив, що 3-тя штурмова, 60-та і 63-тя бригади разом із приданою 66-ю утримали останній рубіж оборони в Луганській області та продовжують протистояти відразу трьом арміям РФ: 20-й, 1-й танковій та 25-й. Нещодавно до бойових порядків корпусу увійшла також 53-тя ОМБр.

За понад місяць оборонної операції підрозділи корпусу знищили майже 2000 окупантів, ще близько 1500 - санітарні втрати ворога. Ліквідували 664 одиниці техніки та озброєння, ще 385 - уразили. Збили 4217 БпЛА різного типу, ще 41 - подавлено або уражено. Сьогодні корпус стримує противника від прориву до стратегічного вузла Слов’янсько-Костянтинівської агломерації.