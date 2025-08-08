УКР
5 341 33

За кілька місяців Третій корпус Білецького "зжере" клин, який РФ вбила між Лиманом і Боровою, - Арті Грін

Третій корпус Білецького звільнить плацдарм між Боровою і Лиманом

За кілька місяців Третій армійський корпус, яким командує полковник Андрій Білецький, звільнить плацдарм, який армія РФ зайняла за річкою Жеребець - між Боровою на Харківщині і Лиманом на Донеччині.

Про це в ефірі Фабрики новин заявив Арті Грін, військовослужбовець, військовий експерт, передає Цензор.НЕТ.

Зараз Третій корпус продовжує приєднувати підрозділи, і Лиманський напрямок отримав нещодавно. За кілька місяців розгорнеться у повну силу, і захоплений противником плацдарм "дематеріалізується".

"Клин, який росіяни вбили між Лиманом і Боровою за останні місяців сім, Третій армійський корпус його зжере до кінця року. З розумом підійде, по-натовські - щоб піхота йшла добивати і брати полонених, а не штурмувати. Думаю, хана їм", - вважає Грін.

Також читайте: Третій армійський корпус стримав наступ окупантів на останньому рубежі Донбасу, - Білецький

7 серпня Третій армійський корпус повідомив, що 3-тя штурмова, 60-та і 63-тя бригади разом із приданою 66-ю утримали останній рубіж оборони в Луганській області та продовжують протистояти відразу трьом арміям РФ: 20-й, 1-й танковій та 25-й. Нещодавно до бойових порядків корпусу увійшла також 53-тя ОМБр.

За понад місяць оборонної операції підрозділи корпусу знищили майже 2000 окупантів, ще близько 1500 - санітарні втрати ворога. Ліквідували 664 одиниці техніки та озброєння, ще 385 - уразили. Збили 4217 БпЛА різного типу, ще 41 - подавлено або уражено. Сьогодні корпус стримує противника від прориву до стратегічного вузла Слов’янсько-Костянтинівської агломерації.

Автор: 

Донецька область (9238) бойові дії (4418) Білецький Андрій (218) Харківська область (1435) Краматорський район (564) Ізюмський район (122) Борова (14) Лиман (92) Третій армійський корпус (10)


Топ коментарі
+14
Гучна заява! - дай Боже!
08.08.2025 12:27 Відповісти
08.08.2025 12:27 Відповісти
+8
Яке ж ти тупе. Це тільки в одному місці
08.08.2025 12:31 Відповісти
08.08.2025 12:31 Відповісти
+5
Він там у Колі Фельдмана ще багато чого розказував, але Цензор про таке не пише
08.08.2025 12:20 Відповісти
08.08.2025 12:20 Відповісти
Він там у Колі Фельдмана ще багато чого розказував, але Цензор про таке не пише
08.08.2025 12:20 Відповісти
08.08.2025 12:20 Відповісти
У нас развелось просто куча "экспертов", особенно в последнее время и особенно превозносящих "великого командира" вождя белых Белецкого. Это без отношения к рядовым бойцам корпуса, которые реально бьются как львы. Только вот подобным макаром никто не рекламирует 7 и 8 корпуса ДШВ, бригадам которого уже 3 года достаются самые пожарные участки. И борды про них по стране не цепляют на каждом углу. При них молчок.
08.08.2025 13:10 Відповісти
08.08.2025 13:10 Відповісти
Що цікаво за місяць знищили понад 2000 рашистів, а як же бути з понад 1000 в день? Наша влада так забрехалась, що дальше нікуди!
08.08.2025 12:21 Відповісти
08.08.2025 12:21 Відповісти
Яке ж ти тупе. Це тільки в одному місці
08.08.2025 12:31 Відповісти
08.08.2025 12:31 Відповісти
То ви тупі зе-бобіки, шевеліть своїми квартальними мозгами, 3-й корпус перекриває хай 10% , неважко порахувати скільки в середньому за місяць по цілому фронту- орієнтовно виходить 700 кацапів.
08.08.2025 13:16 Відповісти
08.08.2025 13:16 Відповісти
опечатка, за день-700 кац.
08.08.2025 13:22 Відповісти
08.08.2025 13:22 Відповісти
Ну ты реально тупое. А с чего ты взял что по всему фронту одинаково мочат?
08.08.2025 13:25 Відповісти
08.08.2025 13:25 Відповісти
Ефективність 3-ї більша, чим по іншим, але я беру в середньому- грубо. Чи ти лишнєхромосомний думаєш, що тероборона, яку нічим не забезпечують знищує одинаково?
08.08.2025 13:32 Відповісти
08.08.2025 13:32 Відповісти
Так може бути коли ти тупий і не розумієш різниці між статистикою по всьому фронту і його відтинку.
08.08.2025 12:31 Відповісти
08.08.2025 12:31 Відповісти
ОДИН корпус знищив 2000 за місяць, а "понад 1000 в день" - це по всьому фронтові загальні втрати ворога. Якщо ти не вмієш читати - не звинувачуй інших у брехні.
08.08.2025 12:35 Відповісти
08.08.2025 12:35 Відповісти
Пити треба МЕНШЕ.
08.08.2025 13:02 Відповісти
08.08.2025 13:02 Відповісти
вірте дальше наполєончіку, який думає, що він грає президента в серіалі!
08.08.2025 13:34 Відповісти
08.08.2025 13:34 Відповісти
Гучна заява! - дай Боже!
08.08.2025 12:27 Відповісти
08.08.2025 12:27 Відповісти
Эти вполне могут.Азов парни мотивированные в бою стоят и воюют( в Мариуполе по крайней мере до последнего держали оборону в окружении) ,а не бегут целыми бригадами с позиций после первого обстрела.Главное ,чтобы приданные им в помощь части не подвели
08.08.2025 12:38 Відповісти
08.08.2025 12:38 Відповісти
Це 110-та яку в Авдіївці сточили тікала? Чи 93-тя, чи 60? Чи тисячі тих, які билися до кінця, але не здалися в полон на милість кацапів.
08.08.2025 12:47 Відповісти
08.08.2025 12:47 Відповісти
Є ті, які стоять, є ті, які тікають, підставляючи сусідів...найнестійкіші - територіальна оборона...можливо через те, що у них з ресурсами повна дупа - комплектують їх так, ніби вони мають стояти виключно на других лініі, а викоритстовують на першій так, ніби вони повністю укомплектовані мех бригади...
08.08.2025 13:10 Відповісти
08.08.2025 13:10 Відповісти
Азов це перший корпус, тут розмова йде про третій.
08.08.2025 12:50 Відповісти
08.08.2025 12:50 Відповісти
Ну, Белецкий тоже захотел быть "Азовом". У нас теперь и "Да Винчи" два. И ситуация с командирами там подобная.
08.08.2025 13:15 Відповісти
08.08.2025 13:15 Відповісти
Так Азов не в цьому корпусі. А мав би, за логікою.
08.08.2025 13:28 Відповісти
08.08.2025 13:28 Відповісти
От зібрати б з оцих експертів корпус......, а може і на три назбирається. Так дивись і каву в Ялті можна було б випити.
08.08.2025 12:27 Відповісти
08.08.2025 12:27 Відповісти
Це експерд-кіздюк
08.08.2025 12:38 Відповісти
08.08.2025 12:38 Відповісти
Не кажи--гоп
А чого ж "по натівськи не воювали"?
08.08.2025 12:27 Відповісти
08.08.2025 12:27 Відповісти
Кацапи перекидують резерви з рашки, хочуть захопити Купянськ.
До першого вересня кацапи мають намір вийти до околиць Покровська.
08.08.2025 12:36 Відповісти
08.08.2025 12:36 Відповісти
Дуже неоднозначний заголовок. Хто кого зжере з нього можно читати як в одну, так і в іншу сторону...
08.08.2025 12:33 Відповісти
08.08.2025 12:33 Відповісти
"лион

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 08.08.2025"

Пнх, кацап.
08.08.2025 13:15 Відповісти
08.08.2025 13:15 Відповісти
З таких розумних "експертів" вже мабуть пів бригади можна зібрати.
08.08.2025 12:49 Відповісти
08.08.2025 12:49 Відповісти
Логічніше було б додати до цього корпусу Дев'яностодвійку та Азов. Харків як він є.
08.08.2025 13:26 Відповісти
08.08.2025 13:26 Відповісти
Азов - це Нацгвардія і на базі Азову сформований інший копус.
08.08.2025 13:49 Відповісти
08.08.2025 13:49 Відповісти
Дай Бог. Хоча деякі пишуть що краще і легше було б формувати дивізії а не корпуси.
08.08.2025 13:49 Відповісти
08.08.2025 13:49 Відповісти
"А что, ***, если нет?"(с) Як кажуть, дай боже нашому теляті та вовка з'їсти. Уже кричали тут деякі про "контрнаступ" у 2023 і "нєімєющую аналогов в історіі" Курську операцію у 2024. Ну і що "донаступались"? Побацим-побацим(с). Тут хоча б не скинули наших в Оскіл, з виходом на Борову і Ізюм...
08.08.2025 14:13 Відповісти
08.08.2025 14:13 Відповісти
 
 