Україна та Папуа Нова Гвінея підписали комюніке про встановлення дипломатичних відносин. ВIДЕО

На полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 25 вересня Україна та Папуа Нова Гвінея офіційно встановили дипломатичні відносини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне Спільне комюніке підписали міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Читайте також: Україна розраховує на подальшу участь Ватикану у визволенні військовополонених і дітей, - Сибіга

Сибіга висловив вдячність своєму колезі за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що Київ готовий розвивати відносини у сферах глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій та гуманітарних ініціатив.

"Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці", — зазначив глава МЗС України.

Очільник МЗС Папуа Нової Гвінеї Джастін Ткаченко має українське коріння - він син українських емігрантів до Австралії, а громадянство Папуа Нової Гвінеї отримав у 2006 році.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!