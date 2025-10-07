Україна створила систему, що допоможе уникнути блекаутів під час ударів Росії, - WSJ

Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, що забезпечує стабільність енергопостачання навіть під час можливих атак Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Американська компанія Fluence постачає батареї, здатні тимчасово підтримувати роботу електромереж у разі пошкодження основних джерел живлення. Загальна вартість проєкту становить близько 140 мільйонів доларів.

Журналісти The Wall Street Journal зазначають, що наразі шість енергооб’єктів вже функціонують у Київській та Дніпропетровській областях. Їхня потужність - 200 МВт, а ємність - 400 МВт-год, що дозволяє забезпечити світлом до 600 тисяч домогосподарств на дві години під час аварії.

Акумуляторні парки розміщені у секретних локаціях, щоб убезпечити їх від можливих атак. Кожен блок можна швидко замінити без переривання роботи всієї мережі. Це дозволяє Україні підвищити надійність електропостачання у разі загострення бойових дій.

У понеділок, 6 жовтня, преидент Зеленський провів "енергетичну" Ставку під час якої заслухав доповіді по розгортанню ППО для захисту енергетичних об'єктів, а також про запити щодо фінансової та інших видів допомоги від громад.

