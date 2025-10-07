УКР
Україна створила систему, що допоможе уникнути блекаутів під час ударів Росії, - WSJ

Україна запустила резервну енергомережу

Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, що забезпечує стабільність енергопостачання навіть під час можливих атак Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Американська компанія Fluence постачає батареї, здатні тимчасово підтримувати роботу електромереж у разі пошкодження основних джерел живлення. Загальна вартість проєкту становить близько 140 мільйонів доларів.

Журналісти The Wall Street Journal зазначають, що наразі шість енергооб’єктів вже функціонують у Київській та Дніпропетровській областях. Їхня потужність - 200 МВт, а ємність - 400 МВт-год, що дозволяє забезпечити світлом до 600 тисяч домогосподарств на дві години під час аварії.

Акумуляторні парки розміщені у секретних локаціях, щоб убезпечити їх від можливих атак. Кожен блок можна швидко замінити без переривання роботи всієї мережі. Це дозволяє Україні підвищити надійність електропостачання у разі загострення бойових дій.

У понеділок, 6 жовтня, преидент Зеленський провів "енергетичну" Ставку під час якої заслухав доповіді по розгортанню ППО для захисту енергетичних об'єктів, а також про запити щодо фінансової та інших видів допомоги від громад.

Місця точні ще вкажіть , довбні європейські!
07.10.2025 01:59 Відповісти
2 години? а далі що?
07.10.2025 02:17 Відповісти
а далі розширяти акумуляторні станції.
вони будуть корисні і поза війною, для компенсації пікових навантажень в енергосистемі.

.
07.10.2025 02:22 Відповісти
Майстри заголовка, канєшно. Система для двох (!) областей з підтримкою е/е на... 2 (!) години. Та да, офігєнний захист від блекаутів. І це тоді, коли звичайна аварія на високовольтній, без усяких блекаутів, ремонтується по півдоби.
07.10.2025 02:22 Відповісти
Это скорее резервное питание для критической инфраструктуры. Пока ещё не придумали батарей чтобы записывать целые города на сутки и более.
07.10.2025 02:32 Відповісти
що теж дуже гарно !
в квартирі без електрики можна й день посидіти, аби опалення взимку було.

.
07.10.2025 02:36 Відповісти
Голосніше. Ще голосніше волайте про це на всіх кутках. Дебіли,***.
07.10.2025 02:33 Відповісти
після 4х годин блекауту почитати ці фантазії надзвичайно потужно. шкода, що нема адрес розеток, де можна перекачати цю потужнісь у повербанк, генераторам з пунктів назламності ще взимку 23го лапки приробили і зараз там тільки позаторішній чай залишився.
07.10.2025 02:51 Відповісти
 
 