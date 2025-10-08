Власники зруйнованого війною майна отримають землю безоплатно: ВР ухвалила закон

У середу, 8 жовтня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій".

Про це повідомляється на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що документ спрямований на захист прав громадян, чиє майно було зруйновано в ході російської агресії, й надає їм можливість повернути або отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об’єктами.

Рішення діятиме під час воєнного стану та впродовж 5 років після його припинення, з подальшим спрощенням процедур.

"За новими нормами, якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їх спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безоплатно або через передачу без проведення земельних торгів", - сказано в повідомленні.

