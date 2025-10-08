УКР
Власники зруйнованого війною майна отримають землю безоплатно: ВР ухвалила закон

будинок, майно

У середу, 8 жовтня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій".

Про це повідомляється на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що документ спрямований на захист прав громадян, чиє майно було зруйновано в ході російської агресії, й надає їм можливість повернути або отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об’єктами.

Рішення діятиме під час воєнного стану та впродовж 5 років після його припинення, з подальшим спрощенням процедур.

"За новими нормами, якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їх спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безоплатно або через передачу без проведення земельних торгів", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У Київській області відновили 80% пошкоджених будинків, - Кулеба

ВР (15249) закон (2899) майно (349) руйнування (271)
у нас всі депутати без житла ))

у тещі в приймах чи дружини ..

зараз всі зельоні гниди раптом стануть власниками зруйнованого житла ))) - вангую
08.10.2025 17:06 Відповісти
думаю що по 8-10 будинків і квартир.як мінімум.а ну знов реєстри не глюкнуть і чи не буде хакерської атаки
08.10.2025 17:21 Відповісти
И два раба не забудьте.А если серьезно,то махинации с землей для участников АТО могли бы чему то научить.
08.10.2025 17:12 Відповісти
Взагалі то згідно Земельному кодексу, кожен громадянин має право на безкоштовне отримання кількох видів земельних ділянок. Виконуйте закон, а все інше популізм!
08.10.2025 17:12 Відповісти
Одне питання - у якому році? Бо маю неативний досвід: Ще до війни, дурень розбирав якусь хрень. Вибухнуло так, що будинок де жили чотири родини, пішов по швах, зайнялась пожежа. Дурень, звісно загинув, а ось господарі житла, нового так і не дочекались. Двоє вже померли, трет'я родина так і мешкає у гуртожитку
08.10.2025 17:27 Відповісти
Тільки прикол в тому що одні отримають землю в чорта на кулічках де вона і даремно нікому не потрібна. А інші, в основному чинуші які ні дня не служили але отримали корочки УБД отримають собі землю під Київом і по пів гектара. Це те ж саме як колись АТОшникам землю ''давали''
08.10.2025 17:30 Відповісти
 
 