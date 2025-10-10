УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10476 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
96 1

Окупанти атакували 28 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, ще 6 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Херсонщини, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, а також було пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Білозерка, Українка, Кізомис, Новодмитрівка, Інгулець, Новоолександрівка, Антонівка, Софіївка, Ромашкове, Садове, Комишани, Придніпровське, Велетенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Львове, Милове, Новотягинка, Осокорівка, Понятівка, Токарівка та Тягинка.

Зазначається, що російські війська били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.

"Пошкоджено 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків. Також окупанти зруйнували будівлю банку, магазин, гараж та приватні автомобілі", - повідомив очільник ОВА.

Окупанти атакували 28 населених пунктів Херсонщини
Окупанти атакували 28 населених пунктів Херсонщини
Окупанти атакували 28 населених пунктів Херсонщини
Окупанти атакували 28 населених пунктів Херсонщини
Окупанти атакували 28 населених пунктів Херсонщини

Також читайте: Рашисти атакували авто комунальників у Херсоні: загинув водій, троє поранених

Автор: 

армія рф (19013) обстріл (31274) Херсонська область (6283)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.10.2025 08:51 Відповісти
 
 