УКР
Новини живлення окупованої ЗАЕС
567 21

ЗАЕС вийшла з блекауту, який тривав місяць, - Міненерго

Енергетики відновили живлення окупованої російськими загарбниками Запорізької АЕС.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗАЕС вийшла з блекауту: енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це дозволило вивести станцію з режиму повного – десятого за ліком блекауту, – в якому вона перебувала протягом останнього місяця", - зазначила вона.

Ремонт лінії 750 кВ "Дніпровська" завершено, наразі тривають роботи на лінії 330 кВ "Феросплавна".

Весь цей час роботу ЗАЕС підтримували виключно аварійні дизель-генератори, що створювали безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці Європи.

"Причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з’єднують ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України", - додала міністерка.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські енергетики відновлювали лінії живлення станції 42 рази.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Раніше гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що розпочався ремонт ліній електропередач, що живлять ЗАЕС. Поблизу станції локальне "перемир’я".

Нагадаємо,президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Також повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Автор: 

Запорізька АЕС (1486) блекаут (111) Гринчук Світлана (15)
Топ коментарі
+1
в омані?
23.10.2025 11:21 Відповісти
+1
На Чорнобильскій теж так вважали шо нЄ рвАнЬЙОт і зробили експеремент...
23.10.2025 11:25 Відповісти
А навіщо зєля віддав заес кацапам?
23.10.2025 11:09 Відповісти
Шо значить віддав?
23.10.2025 11:11 Відповісти
подарував?
23.10.2025 11:15 Відповісти
маєте дарчу? покажіть будь-ласка. аж цікаво.
23.10.2025 11:18 Відповісти
так я ж вас і питаю. чи може віддав як репарації за своє приЗЕденство?
23.10.2025 11:20 Відповісти
Ну бабусям на лавочці біля під'їзду ця байка може й проконає...
23.10.2025 11:18 Відповісти
в омані?
23.10.2025 11:21 Відповісти
А ти там був?
23.10.2025 11:26 Відповісти
а ти видно там з єрмаком був,чи тоді чонгар розміновував за його наказом?
23.10.2025 11:28 Відповісти
Ні я там не був. І тому не патякую того чого не знаю. Я тебе ж і запитав, ти там був?
23.10.2025 11:30 Відповісти
не був.
23.10.2025 11:31 Відповісти
Так тоді і не патякай того чого не знаєш.
23.10.2025 11:33 Відповісти
так в нас вільна країна. це моє право. чуєш всезнайка,а хто розмінував чонгар та акваторію чорного моря біля маріуполя? а навіщо кацапи своїм літаком зєлю привезли з оману?
23.10.2025 11:36 Відповісти
Знайома пісенька. Тільки вона вже стара та не відповідає сьогоденню. Відповім так. А його хтось мінував? Чи просто зробили вигляд, що мінували?
23.10.2025 11:38 Відповісти
так мінували. бо зєля в першу чергу наказав його розмінувати.
23.10.2025 11:40 Відповісти
я конечно не оочень энергетик, но по всем международным правилам, всю ответственность за оккупированные территории несет страна оккупант?
23.10.2025 11:10 Відповісти
Ага... Як іПоне найбільша атомна станція в Європі то до мАЦкви може й не дійде, а півдню України буде капець.
23.10.2025 11:13 Відповісти
учите матчасть, там ничего не рванет....
23.10.2025 11:21 Відповісти
На Чорнобильскій теж так вважали шо нЄ рвАнЬЙОт і зробили експеремент...
23.10.2025 11:25 Відповісти
23.10.2025 11:28 Відповісти
Ви недооцінюєте рукожопість кацапів.
23.10.2025 11:47 Відповісти
 
 