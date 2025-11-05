Обстріли Харківщини: двоє людей загинули у Куп’янську, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Лозівському районі

Упродовж минулої доби, 4 листопада 2025 року, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Є жертви

Як зазначається, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.

За даними ОВА, у м. Куп’янськ загинули 62-річна і 42-річна жінки. По допомогу медиків звернулася 67-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес у с. Докучаєвське Роганської громади.

Чим окупанти били по Харківщині

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 БпЛА типу "Герань-2";

1 fpv-дрон;

8 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки ворожих атак

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Шевченкове);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Енергетиків).

Згодом у Нацполіції опублікували фото з зафіксованими наслідками ворожих обстрілів.












