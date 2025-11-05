Обстріли Харківщини: двоє людей загинули у Куп’янську, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Лозівському районі
Упродовж минулої доби, 4 листопада 2025 року, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
Як зазначається, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.
За даними ОВА, у м. Куп’янськ загинули 62-річна і 42-річна жінки. По допомогу медиків звернулася 67-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес у с. Докучаєвське Роганської громади.
Чим окупанти били по Харківщині
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 fpv-дрон;
- 8 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки ворожих атак
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Шевченкове);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Енергетиків).
Згодом у Нацполіції опублікували фото з зафіксованими наслідками ворожих обстрілів.
